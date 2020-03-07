6 детских книг, которые стоит прочитать взрослым

Расскажу о шести самых любимых книгах Доктора Сьюза: о том, что нужно мечтать по-крупному, не бояться ошибок, не терять самого себя и нести полную ответственность за свои действия. А это очень важно помнить и детям, и взрослым.

Полтора года назад мой близкий друг из Америки подарил нашему маленькому сыну Борису сборник детских книг Доктора Сьюза (Dr. Seuss), известного в России по книге «Как Гринч украл Рождество». По вечерам, когда я читаю сыну эти книги, часто ловлю себя на мысли, что глубокий смысл в детских, на первый взгляд, сказках напоминает мне о возможностях, открывающихся на пути каждого человека. Очень важно эти возможности использовать, особенно если ты решишь запустить свой собственный бизнес.

Кто такой Доктор Сьюз?

Доктор Сьюз, полное имя которого Теодор Сьюз Гайсел, родился в марте 1904 года в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, и почти все детство провел рядом с зоопарком, рисуя животных и изменяя их до неузнаваемости. Он писал детские книги, политические карикатуры, выпустил больше 40 книг и стал самым продаваемым детским писателем на английском языке. В 1990 он выпустил свою последнюю книгу, которая называлась «Это только начало!». В ней автор писал о возможностях, открывающихся на жизненном пути каждого человека, при условии, что он захочет ими воспользоваться.

Я выбрала шесть своих любимых.

Oh, the Places You'll Go! — «Это только начало!»

Это моя самая любимая книга. Рассказ написан в стихах и рассказывает о путешествующем герое, который ищет свою дорогу. Он посещает разные места, и Доктор Сьюз намекает, что человек сам должен выбрать свой путь.

Несмотря на возможные неудачи, в итоге все обязательно получится, если не ждать у моря погоды, а идти и добиваться всего самостоятельно.

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The Lorax — «Лоракс»

Автор очень четко указывает на плачевное состояние нашей окружающей среды, что сегодня особенно актуально. В тексте повествуется о Онажд-Лере, который изобретает «всемнужку» из шелковистой листвы «Трюфель-деревьев» и начинает рубить их тысячами для расширения производства. Хранитель этих деревьев, Лоракс, пытается остановить Онажд-Лера с его затеей и выступает в роли главного защитника окружающей среды, а его образ передает то, как в современном мире люди пытаются остановить массовую вырубку лесов.

Книжка мотивирует следить за окружающей средой и оберегать планету.

The Sneetches and the Other Stories - «Снитчи»

В этой книге четыре рассказа: «Сничи», «Закс», «Слишком много Дэйвов» и «Чего я боялся?». Первая рассказывает о том, как мнение и влияние одних людей может сказаться на других. Интерпретируя это в комических персонажах, Доктор Сьюз показывает как мы в погоне за идеалом часто теряем самих себя.

Horton Hears A Who! — «Хортон слышит ктошек!»

Почти каждый ребенок в детстве смотрел мультфильм «Хортон», но практически никто не знает, что его изначальную версию написал Доктор Сьюз в 1954 году. Главный герой — слон — нашел пушинку, которая оказалась миниатюрной планетой с жителями ктошками на ней. Хортон был единственным, кто слышал их, и, к сожалению, никто не верил его рассказам в их существование. В течение всего рассказа слон пытается защитить планету ктошек и доказать, что они существуют.

Главная мораль этой книжки: человек — это личность, каким бы маленьким он ни был.

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The Butter Battle Book — «Хроника бутербродной войны»

Повествование идет от лица маленького Юка, который рассказывает о вражде между их народом и народом Зуков. Началом их соперничества стали бутерброды с маслом, которые Юки едят исключительно маслом вверх, а Зуки строго наоборот.

Начало этой сказки уже дает понять, какая нелепая причина для вражды может быть между странами. Автор пишет о том, как двое стражей раз за разом увеличивают силу и мощность оружия для сражения друг с другом, но каждый раз они все равно остаются равными по силе.

Конец книжки не дает ответа, кто же победит, у каждого генерала есть мощнейшая маленькая бомба. Рассказчик спрашивает у дедушки «Кто ее первый бросит?» На что дедушка отвечает: «Будь терпеливым. Посмотрим. Посмотрим...». Это окончание указывает на ситуацию в мире, где некоторые государства владеют атомным оружием, но никто не знает, кто использует его первым.

How the Grinch Stole Christmas! — «Как Гринч украл Рождество!»

Особенно большую огласку получил персонаж книги Гринч, из одноименного произведения Доктора Сьюза, выпущенного в 1957, историю которого экранизировали в 2000 году. Главный герой одиноко живет на высокой горе и питает ненависть к Рождеству и всему, что с ним связано. С каждым разом гнев Гринча к Рождеству нарастает и он решает отобрать этот праздник у ктошек, украв все их подарки и украшения.

Осуществив свой коварный план, он понимает, что смысл Рождества далеко не в подарках и, что дух праздника живет в каждом, кто верит в волшебство. Раскаявшийся злодей принимает решение вернуть жителям Ктограда подарки, а те в ответ прощают и приглашают его праздновать. Важно всегда помнить, что смысл праздника — не подарки, не деньги и не украшения, а хорошее настроение и радость при совместном проведении дня с близкими.



Я очень советую прочитать все перечисленные выше книги, так как каждая сказка Доктора Сьюза наполнена большим смыслом. Автор вкладывал важные ценности в каждое свое творение, интерпретируя его детским и понятным даже для малышей языком. В конце своего последнего произведения Доктор Сьюз написал: «Kid, you’ll move mountains!», и не ошибся: каждый будет сталкиваться с различными трудностями на своем жизненном пути, самое главное – не опускать руки и в конце концов именно ты свернешь горы. Это очень важно помнить и детям, и взрослым.

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