6 детских книг, которые стоит прочитать взрослым
Полтора года назад мой близкий друг из Америки подарил нашему маленькому сыну Борису сборник детских книг Доктора Сьюза (Dr. Seuss), известного в России по книге «Как Гринч украл Рождество». По вечерам, когда я читаю сыну эти книги, часто ловлю себя на мысли, что глубокий смысл в детских, на первый взгляд, сказках напоминает мне о возможностях, открывающихся на пути каждого человека. Очень важно эти возможности использовать, особенно если ты решишь запустить свой собственный бизнес.Расскажу о шести самых любимых книгах Доктора Сьюза: о том, что нужно мечтать по-крупному, не бояться ошибок, не терять самого себя и нести полную ответственность за свои действия. А это очень важно помнить и детям, и взрослым.
Кто такой Доктор Сьюз?
Доктор Сьюз, полное имя которого Теодор Сьюз Гайсел, родился в марте 1904 года в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, и почти все детство провел рядом с зоопарком, рисуя животных и изменяя их до неузнаваемости. Он писал детские книги, политические карикатуры, выпустил больше 40 книг и стал самым продаваемым детским писателем на английском языке. В 1990 он выпустил свою последнюю книгу, которая называлась «Это только начало!». В ней автор писал о возможностях, открывающихся на жизненном пути каждого человека, при условии, что он захочет ими воспользоваться.
Я выбрала шесть своих любимых.
Oh, the Places You'll Go! — «Это только начало!»
Это моя самая любимая книга. Рассказ написан в стихах и рассказывает о путешествующем герое, который ищет свою дорогу. Он посещает разные места, и Доктор Сьюз намекает, что человек сам должен выбрать свой путь.
Несмотря на возможные неудачи, в итоге все обязательно получится, если не ждать у моря погоды, а идти и добиваться всего самостоятельно.
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The Lorax — «Лоракс»
Автор очень четко указывает на плачевное состояние нашей окружающей среды, что сегодня особенно актуально. В тексте повествуется о Онажд-Лере, который изобретает «всемнужку» из шелковистой листвы «Трюфель-деревьев» и начинает рубить их тысячами для расширения производства. Хранитель этих деревьев, Лоракс, пытается остановить Онажд-Лера с его затеей и выступает в роли главного защитника окружающей среды, а его образ передает то, как в современном мире люди пытаются остановить массовую вырубку лесов.
Книжка мотивирует следить за окружающей средой и оберегать планету.
The Sneetches and the Other Stories - «Снитчи»
В этой книге четыре рассказа: «Сничи», «Закс», «Слишком много Дэйвов» и «Чего я боялся?». Первая рассказывает о том, как мнение и влияние одних людей может сказаться на других. Интерпретируя это в комических персонажах, Доктор Сьюз показывает как мы в погоне за идеалом часто теряем самих себя.
Horton Hears A Who! — «Хортон слышит ктошек!»
Почти каждый ребенок в детстве смотрел мультфильм «Хортон», но практически никто не знает, что его изначальную версию написал Доктор Сьюз в 1954 году. Главный герой — слон — нашел пушинку, которая оказалась миниатюрной планетой с жителями ктошками на ней. Хортон был единственным, кто слышал их, и, к сожалению, никто не верил его рассказам в их существование. В течение всего рассказа слон пытается защитить планету ктошек и доказать, что они существуют.
Главная мораль этой книжки: человек — это личность, каким бы маленьким он ни был.
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The Butter Battle Book — «Хроника бутербродной войны»
Повествование идет от лица маленького Юка, который рассказывает о вражде между их народом и народом Зуков. Началом их соперничества стали бутерброды с маслом, которые Юки едят исключительно маслом вверх, а Зуки строго наоборот.
Начало этой сказки уже дает понять, какая нелепая причина для вражды может быть между странами. Автор пишет о том, как двое стражей раз за разом увеличивают силу и мощность оружия для сражения друг с другом, но каждый раз они все равно остаются равными по силе.
Конец книжки не дает ответа, кто же победит, у каждого генерала есть мощнейшая маленькая бомба. Рассказчик спрашивает у дедушки «Кто ее первый бросит?» На что дедушка отвечает: «Будь терпеливым. Посмотрим. Посмотрим...». Это окончание указывает на ситуацию в мире, где некоторые государства владеют атомным оружием, но никто не знает, кто использует его первым.
How the Grinch Stole Christmas! — «Как Гринч украл Рождество!»
Особенно большую огласку получил персонаж книги Гринч, из одноименного произведения Доктора Сьюза, выпущенного в 1957, историю которого экранизировали в 2000 году. Главный герой одиноко живет на высокой горе и питает ненависть к Рождеству и всему, что с ним связано. С каждым разом гнев Гринча к Рождеству нарастает и он решает отобрать этот праздник у ктошек, украв все их подарки и украшения.
Осуществив свой коварный план, он понимает, что смысл Рождества далеко не в подарках и, что дух праздника живет в каждом, кто верит в волшебство. Раскаявшийся злодей принимает решение вернуть жителям Ктограда подарки, а те в ответ прощают и приглашают его праздновать. Важно всегда помнить, что смысл праздника — не подарки, не деньги и не украшения, а хорошее настроение и радость при совместном проведении дня с близкими.
Я очень советую прочитать все перечисленные выше книги, так как каждая сказка Доктора Сьюза наполнена большим смыслом. Автор вкладывал важные ценности в каждое свое творение, интерпретируя его детским и понятным даже для малышей языком. В конце своего последнего произведения Доктор Сьюз написал: «Kid, you’ll move mountains!», и не ошибся: каждый будет сталкиваться с различными трудностями на своем жизненном пути, самое главное – не опускать руки и в конце концов именно ты свернешь горы. Это очень важно помнить и детям, и взрослым.
Фото на обложке: Unsplash
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