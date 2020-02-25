«Коллеги начали спрашивать, все ли у меня в порядке»: 15 историй выгорания женщин-руководителей

Издание Business Insider собрало истории 15 женщин-руководителей, которые столкнулись с выгоранием на работе. Они рассказали, в какой момент достигли критической точки и как смогли справиться с проблемой.

Во время работы над важным проектом не всегда легко понять, что вы близки к срыву. Коварство профессионального выгорания заключается в том, что оно проявляется у всех по-разному: к кому-то подкрадывается постепенно, а кого-то поражает моментально. Оно может начаться с панических атак и затуманенности мыслей, а в конечном счете привести вас в отделение скорой помощи.

1. «Я впала в годовую депрессию»

Лорен Берк, CEO The LAB и Notehouse

Критическая точка. После десяти лет оказания юридической помощи в сфере иммиграции и основания собственной некоммерческой организации я поняла, что мне нужен перерыв. Но когда президентские выборы в США показали, что мои услуги необходимы больше, чем когда-либо, я почувствовала, что должна поднажать. Я забросила свою жизнь, нашла человека для ухода за кошками и стала жить в фургоне, чтобы предоставлять бесплатные юридические услуги в тех частях страны, где к ним нет доступа. В конце концов, я вернулась в родной город, чтобы передохнуть, но вместо этого впала в годовую депрессию, которая была худшим опытом в моей жизни. Я просыпалась от панических атак посреди ночи. Я не могла найти мотивацию делать хоть что-нибудь.

Совет по преодолению выгорания. Мне пришлось справиться с чувством вины. Я все еще его чувствую, но я поняла, что могу изменить способ работы, который привел к выгоранию, не отказываясь от ее сути. Я также много работаю над установкой личных границ и заботой о себе. В этом мне помогают психотерапия, йога с Адриеной (можно найти бесплатные ролики на YouTube) и дни без телефона.

2. «Я оказывалась в отделении скорой помощи три раза»

Телайза Дотри, основательница и CTO FlyTechnista

Критическая точка. С 2015 по 2017 годы я делала абсолютно все, и окружающие думали, что мне все удается. На самом деле, это меня просто убивало. Я редко говорила нет, я редко спала и я почти никогда не прислушивалась к предостережениям организма — до тех пор, пока я трижды не оказалась в отделении скорой помощи в октябре 2017 года. Я поняла, что должна внести в жизнь много изменений, потому что бизнес зависел от моего благополучия.

Совет по преодолению выгорания. Я запустила день заботы о себе для женщин-руководителей, который проходит в одну из пятниц месяца. Кроме того, я уделяю себе время еженедельно, медитируя, посещая 30-минутные сеансы психотерапии и 20-минутный массаж. Я также выделяю время на отдых, творчество и прокрастинацию.

3. «Я работала за двух-трех человек»

Маргарет Ричи, основательница и CEO Cultural Strategies

Критическая точка. Меня наняли на позицию COO и пообещали включить в число владельцев компании через два года. В течение этих двух лет я чувствовала, что должна проявлять себя, чтобы другие руководители приняли меня в свою команду. В результате, все это время я работала за двух-трех человек по 80-90 часов в неделю, а моя индивидуальность постепенно ускользала. Самый влиятельный человек в руководящей команде отказался от партнерства, потому что решил, что я причиняю себе большой вред. Я потеряла себя во время этой работы — разными способами и ни за что.

Совет по преодолению выгорания. Понимайте, кто вы. Понимайте, на что вы способны. Понимайте свою ценность для компании. Когда другие, особенно начальник, не признают этого, пора уходить. Во время поиска новой работы дайте себе возможность отдохнуть. Сделайте еще один шаг в самопознании и найдите внутри себя новый элемент, который поможет преуспеть в новом начинании.

4. «Коллеги начали спрашивать, все ли у меня в порядке»

Кара Кронин, главный комьюнити-менеджер в Shine

Критическая точка. Я управляла онлайн-комьюнити в разгар выборов 2016 года. Я мало спала, сильно прибавила в весе и отменила множество личных планов. Мне было не по себе, но на пристальный взгляд в зеркало я решилась только после того, как коллеги начали спрашивать, все ли у меня в порядке. Я поняла, что должна что-то изменить, когда мне прямо сказали: твой яркий свет тускнеет, не дай ему погаснуть совсем.

Совет по преодолению выгорания. Я обратилась за помощью, а также установила новые границы и приоритеты. Если вам сложно определить приоритетность задачи, спросите себя: какое влияние она окажет на бизнес в долгосрочной перспективе? Какое влияние она окажет на мою жизнь в долгосрочной перспективе? Что нужно мне?

5. «Мне требовался трехчасовой сон, чтобы оправиться от встречи»

Патриция Райтер, основательница и CEO Choose Adventure

Критическая точка. С выгоранием я столкнулась на третьем году предпринимательства. Я постоянно чувствовала себя истощенной — даже самые простые и ранее приятные задачи доставляли мне беспокойство. Я хорошо помню, как в ноябре 2016 года мне потребовался трехчасовой сон для восстановления сил после 30-минутной встречи. В тот момент я решила, что пора что-то менять.

Совет по преодолению выгорания. Я взяла перерыв и много путешествовала. Я проходила аюрведические процедуры, стала разбираться в суперпродуктах и ​​добавках и спать гораздо больше, чем раньше. Моя главная рекомендация — дайте себе время на восстановление и будьте реалистичны в своих ожиданиях от него.

6. «Я не видела вышестоящих женщин, которыми могла бы восхищаться»

Шайна Коннерс, COO Global Sisterhood

Критическая точка. Я работал в венчурном фонде в Сан-Франциско, и это работа мечты для многих людей, но я не видела вышестоящих женщин, которыми могла бы восхищаться. Многие из них пожертвовали жизнью, чтобы сделать себе имя, и этим отличались от мужчин, которые жили полноценно. Это было также в эпоху #MeToo. Посмотрев на это движение и процент женщин, в проекты которых были вложены деньги, я поняла, что нужны перемены

Совет по преодолению выгорания. Меня спасла медитация. В моем кабинете каждую неделю собиралась медитативная группа, и мне стало легчать. Ничто не поможет восстановиться лучше, чем время, проведенное в спокойствии и рефлексии.

7. «Признаки были, но я их не замечала»

Йонна Пийра, основательница Kali

Я была CFO на фултайме, по вечерам и выходным консультировала другую компанию, а также преподавала и организовывала одно крупное мероприятие. В то же время я работала над бизнес-планом для Kali. Тогда я не осознавала, что выгораю. Признаки были, но я их не замечала. Если вы не замедлитесь сами, вас заставит это сделать вселенная. Я упала с лестницы и у меня не было другого выбора, кроме как отдохнуть.

Совет по преодолению выгорания. Я взяла отпуск и пересмотрела свою работу. Я составила список из всех имеющихся обязанностей и расположила их от наиболее до наименее вдохновляющих. Затем я проанализировала, сколько времени в неделю занимало каждое из них. В итоге, я вычеркнула задачи, которые оказались внизу списка.

8. «Я успела к дедлайну, но это стоило мне здоровья»

Анит Хора, основательница MS Skincare

Критическая точка. Пару лет назад мне пришлось изготовить около 200 тысяч продуктов для бьюти-боксов по подписке. Это были первые дни компании, поэтому я подумала, что смогу нанять команду и справиться с этим самостоятельно. У нас все получилось, но ценой моего физического, эмоционального и психического здоровья. В конце я была так опустошена, что решила никогда больше так не поступать.

Совет по преодолению выгорания. Рекомендую не только отдыхать, но и делать цифровой детокс: держаться подальше от гаджетов и социальных сетей.

9. «Я попала в отделение скорой помощи с болями в груди»

Марисса Бэджли, основательница Reloveution

Критическая точка. Я работала больше 60 часов в неделю над проектами, которыми была глубоко увлечена, но обходилась ограниченной поддержкой и еще меньшими ресурсами. Я плохо ела, не пила достаточно воды, единственной прогулкой был путь до принтера, я не проводила какого-то существенного время с друзьями или семьей — словом, я не делала ничего из того, что считаю необходимым для самоподдержки. Я обнаружила, что плачу почти по любым поводам, даже не особо значительным. Когда я попала в отделение скорой помощи с болями в груди, то поняла, что мне нужно внести в жизнь серьезные изменения.

Совет по преодолению выгорания. Прислушайтесь к своим потребностям и желаниям. Попрактикуйтесь в выращивании той личности, которая попала в этот мир. Когда нам ясно, кто мы и зачем мы здесь, становится легче принимать решения о том, куда идти дальше.

10. «Работа не приносила мне радости»

Адити Джоши, директор по медицине и доцент в JeffConnect, Университет Томаса Джефферсона

Критическая точка. После окончания ординатуры в сфере скорой медицинской помощи я устроилась в очень загруженное отделение неотложки. Через четыре года я заметила, что работа больше не приносит мне радости, и это сказывается на моем здоровье и производительности. В то время не было обсуждений выгорания, но дискомфорт заставил меня уволиться с текущей работы и приступить к построению другой карьеры.

Совет по преодолению выгорания. Мне понадобилось время, чтобы понять, что же делает меня счастливой. Теперь, когда я замечаю признаки выгорания, то начинаю искать, какие ситуации их вызывают, и пытаюсь избавиться от них или изменить.

11. «Выборы 2016 года заставили меня переосмыслить все»

Алекс Кули, основательница AC Electric

Критическая точка. Я достигла ее, находясь в кабинете авторов сериала Madam Secretary телеканала CBS на следующий день после выборов 2016 года. Это была глубокая депрессия и ощущение полной потери дыхания. Я по натуре деятельна, так что падение в эту пропасть было для меня необычным. Написание ТВ-сценариев больше не казалось способом изменить обстановку.

Совет по преодолению выгорания. Я сделала единственное, чего мне точно хотелось: сделала перерыв и отправилась путешествовать. Я была волонтером в проекте по спасению тайской собаки, медитировала с тибетскими монахами и делала много записей.

12. «Мой мозг был постоянно затуманен»

Анна Влади, основатель и COO Everex US

Критическая точка. Я работала в AIG, руководила очень большой командой и отвечала за программу стоимостью в полмиллиарда долларов. Я прошла через реструктуризацию, смену высшего руководства и токсичную среду. Я была сама не своя от усталости, беспокойства и недостатка сна. Мой мозг был постоянно затуманен, у меня обнаружили болезнь Хасимото.

Совет по преодолению выгорания. Я начала бегать на свежем воздухе. Это помогло мне справиться со стрессом, очистить мозг от тумана, улучшить сон и избавиться от беспокойства. Успех возможен только тогда, когда вы здоровы и счастливы.

13. «Уезжая, я тут же засыпала»

Ко Им, основатель Konakafe

Критическая точка. Я осознала, что каждый раз, уезжая из Нью-Йорка в отпуск, я засыпала. Как будто у меня появлялось разрешение отдыхать, находясь вдалеке от дел.

Совет по преодолению выгорания. Создайте границы, позвольте себе полностью расслабиться и отпустить ситуацию. Будьте внимательны к своему настроению. Я не чувствую вины за перерывы, прогулки и обеды без компьютера.

14. «Со стороны я выглядела успешной. Но я не была счастлива»

Кристи Рунцер, CEO OnRoute Financial

Критическая точка. В течение пяти лет я была классическим финансовым консультантом. Со стороны я выглядела успешной. Но я не был счастлива. Я поняла, что мне нравилось финансовое планирование, но я не была увлечена людьми, которым оказывала услуги, и бизнес-моделью, которую разработала. Я хотел сотрудничать с такими же людьми, как и я сама: женщинами-предпринимателями, которые хотели создать жизнь и бизнес по душе. Именно тогда я поняла, что пришло время начать собственное дело.

Совет по преодолению выгорания. Я начала с вступления в сообщества женщин-предпринимателей. Помогала другим, просила о поддержке сама. Общение с единомышленницами помогло мне найти верный путь.

15. «Я спрашивала себя: почему меня это волнует?»

Ламия Пардо, основательница и CEO Journify

Критическая точка. Я работала в финтех-компании, и мне поручили запустить две мобильные платформы в дополнение к контролю за генерацией лидов для ICO. Я управляла несколькими проектами, выполняла много заданий и получал адреналин от достижения целей. Тем не менее, однажды я спросила себя: «Почему меня это волнует?» Я не смогла вернуться в свое прежнее состояние и решила заняться бизнесом, помогая людям предотвращать выгорание и справляться с ним.

Совет по преодолению выгорания. Чтобы восстановить ясность мышления, необходимо обратиться за профессиональной помощью. Важно изолировать проблему и найти решение для нее. Отпуск или уменьшение числа задач спасают далеко не всегда.

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Фото: Dreamers // Doers