Исследование: 53% сотрудников пережили профессиональное выгорание в 2019 году

HR-компания Hays представила ежегодное исследование российского рынка труда и занятости Salary Guide 2019. В Rusbase ознакомились с его результатами.

Согласно данным, за 2019 год 56% компаний увеличили штат сотрудников. Активнее всего нанимали работников в сферах автомобилестроения (100%), сельского хозяйства (83%), медиа и индустрии развлечений (67%), телекоммуникации и связи (67%).

74% работодателей заявляют, что за прошедший год подняли зарплаты.

Привлечение и удержание квалифицированного персонала — все еще одна из главных проблем, которая стоит перед компаниями, отмечают в Hays. Для ее решения 35% из них привлекают студентов на стажировки, еще 35% повышают квалификацию имеющихся сотрудников, 28% нанимают профессионалов из других индустрий.

В Hays отметили, что работодатели продолжают идти на уступки сотрудникам. В 2019 году 63% компаний предлагали возможность работы по гибкому графику. В 61% сказали, что у них нет дресс-кода.

Однако это не всегда помогает справиться с профессиональным выгоранием.

53% работников говорят, что сталкивались с проблемой выгорания лично. Еще 38% наблюдали, как его переживали коллеги.

Испытывая выгорание, большинство опрошенных (47%) предпочитают сменить место работы. К помощи психолога прибегают лишь 6%.

В качестве выхода из ситуации 13% работодателей предлагают повышение зарплаты. Но 13% предпочитают расстаться с таким сотрудником, поскольку считают, что от этого страдает не только его работа, но и вся команда.



9% организаций готовы предоставить длительный отпуск при выгорании, 6% работодателей направляют сотрудников к карьерному консультанту, 2% — к психологу. Только 2% компаний меняют спектр задач или проектов.



При этом 12% работодателей считают, что выгорание — это личная проблема работника.

Также сообщается, что 53% компаний сталкивались с разными видами трудового гостинга – ситуацией, когда работник внезапно перестают выходить на работу и на связь с работодателем. Обычно это происходило после собеседования или в первые дни после приема сотрудника на работу.

Исследование проводилось с августа по октябрь 2019 года, в нем приняли участие 3480 профессионалов и 413 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в РФ.