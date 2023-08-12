Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году

Как Индия оказалась топовой страной по IT-стартапам и на какие компании стоит делать ставки, рассказал Владислав Соловьев, ведущий инвестиционный аналитик Axevil Capital.

В чем секрет индийского феномена

За последние годы Индия совершила настоящий технологический прорыв. Кроме позиции в ТОП-5 крупнейших экономик мира и роста ВВП до 7% в год, у этой страны есть и другие условия для быстрого развития прогресса, а значит — создания перспективных стартапов.

Рост экономики Индии к 2050 году по мнению аналитиков

Некоторые аналитики прогнозируют, что Индия войдёт в ТОП-3 экономик мира уже к 2030 году. Именно поэтому страна так привлекательна для инвестиций. Высокий потенциал Индии уже признали американский финансист, инвестор-миллиардер Рэй Далио и предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. Они оба считают, что с действующим премьер-министром страна станет настоящей цифровой державой.

Шесть причин, почему позиция Индии на рынке технологий продолжит укрепляться:

Молодое население — страна первая в мире по числу населения — 1,4 млрд человек при среднем возрасте 27 лет. А чем моложе люди, тем больше они тянутся к технологиям, готовы их внедрять, использовать и развивать.

Урбанизация — по прогнозам, к 2035 году процент городского населения страны вырастет почти на 28%. Это даст дополнительный стимул развития экономики.

Мощная база специалистов — многие топовые инженеры мирового уровня выходцы из Индии. Чтобы подтвердить это, достаточно посмотреть имена CEO ведущих компаний США — С. Пичай из Google, С. Наделла из Microsoft, Ш. Нарайен из Adobe, А. Кришна из IBM.

Быстрый рост e-commerce — страна заняла второе место по скорости роста онлайн-продаж в мире в 2022 году. В основном люди заказывают доставки и покупают вещи онлайн. И электронная коммерция в ближайшие годы будет усиленно развиваться.

Доступная инфраструктура — максимально комфортные условия для развития онлайн-экономики: дешёвые смартфоны с доступом в интернет, электронная платежная система UPI и цифровой ID Aadhaar с биометрией почти у всех жителей страны.

Отличные условия для ведения бизнеса — Индия занимает 63 место из 180 среди всех стран по оценке условий и простоты ведения бизнеса. А высокий уровень демократии, стабильность в политическом плане и верховенство права создают привлекательные условия для потока инвестиций.

Дополнительным стимулом развития промышленности может стать старт строительства завода Tesla GigaFactory, который по прогнозам состоится уже в 2024 году. Это поможет создать больше рабочих мест и укрепит экономику страны.

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Мнение инвесторов

У многих Индия ассоциируется исключительно с аутсорс-компаниями по технической поддержке и другим ИТ-сервисами. Но они неинтересны с точки зрения инвестиций. Реального внимания заслуживают международные технологические стартапы, которых в Индии за последние годы появилось немало. Они вполне могут конкурировать по бизнес-моделям и уровню потенциала со схожими зарубежными компаниями, включая американские.

В 2021 году Индия привлекла $70 млрд венчурных инвестиций. В 2022 году объем снизился — до $56,5 млрд. Но при этом число сделок осталось прежним — около 1,5 тыс., что на 200% больше периода до 2021 года. Еще 4-5 лет назад такие показатели невозможно было предположить, а сейчас они не вызывают у инвесторов удивления.

Размер инвестиций в Индии за последние 10 лет

Доля индийского рынка в мире венчурных инвестиций будет только расти. Она уже выросла с 3% в 2020 году до 5% к 2022 году. И это с учетом событий на политической арене, сбоев поставок, роста инфляции и ключевых ставок мировых центробанков. По прогнозам Axevil Capital, часть денег, которые сейчас поступают Китай в качестве инвестиций, скоро будет получать именно Индия.

Инвестицию в Индию стали крупнейшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дойдя до рекордных 20%. А число успешных стартапов с капитализацией более $1 млрд здесь второй год подряд обгоняет Китай — 23 против 11.

Даже будучи молодым направлением для инвестиций, Индия не выглядит несерьезно. Здесь есть как значительные суммы, так и профессиональные команды. Созданы отдельные фонды по инвестициям только в индийские стартапы. К ним относятся India Fund VIII Sequoia Capital с капиталом $2 млрд, а также Lightspeed India/Southeast Asia-dedicated fund с суммой $500 млн. А то, настолько успешными будут инвестиции, во многом зависит от направления деятельности компании.

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Во что вкладывать деньги

Если проанализировать секторальный срез по инвестициям в Индии за 2022 год, видно, что венчурные фонды отдают преимущество трем направлениям:

Consumer tech — включает e-commerce, технологии для обучения, медицину и гейминг. В основном это онлайн-покупки.

Fintech — удобство и безопасность работы благодаря защите персональных данных с помощью биометрии и шифрования, а также онлайн-банкинг.

Software as a service (SaaS) — программное обеспечение как сервис, в основном представлено облачными технологиями. Они подходят для любых компаний, помогают бизнесу сократить операционные расходы с помощью легко масштабируемых решений.

Распределение инвестиций в Индии за последние 4 года

Каждый сектор не просто перспективен с точки зрения развития, но и будет приносить пользу — как отдельным людям, так и всему обществу. Среди этих направлений нет явно приоритетных, все они подходят для инвестиций.

В 2022 году по этим направлениям были найдены три весьма успешных IPO компаний:

Karza Technologies ($80 млн) — решение для верификации финансовых данных, которым уже пользуется больше 400 компаний в сфере B2B.

FirstCry ($240 млн) — маркетплейс для покупки товаров для детей онлайн, который уже оценили больше 13 млн пользователей и свыше 6 тыс. брендов.

Unbxd ($54 млн) — программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для интернет-магазинов, которое уже используют больше 200 млн компаний в десятках стран мира.

В скобках указано, сколько компании стоят на момент подготовки материала.

Перспективные стартапы

От общего числа инвестиций в индийские компании, 88% сделок приходится на поздние стадии. Это один из способов обезопасить вложения, так как бизнес-модель на этом этапе уже десятки раз проверена стресс-тестами. Такие стартапы почти никогда не становятся банкротами, а значит есть все шансы на них заработать.

Индия уже обошла Великобританию по объему привлеченных инвестиций: $38,5 млрд против $36,6 млрд, а Китай — по количеству стартапов с капитализацией более $1 млрд за год. Крупные инвестиционные раунды и успешное IPO могут стать возможными для еще нескольких перспективных индийских проектов с открытием окна возможностей, прогнозируемого на вторую половину 2023 года. ТОП-3 составили BYJU’s, Razorpay и Gupshup, стоимость которых скоро станет известна.

Наиболее перспективные индийские стартапы по версии Axevil Capital

BYJU’s — многопрофильная EdTech-платформа международного уровня с персональными программами обучения для школьников:

больше 115 млн пользователей — это крупнейшая платформа такого плана в мире с высокотехнологичным подходом к обучению;

непрерывно пополняющийся ассортимент курсов;

гибридная бизнес-модель — продукт работает не только онлайн, но и оффлайн;

планы выйти в текущем году на прибыль — запущен процесс сокращения расходов убыточных юнитов;

финансовая стабильность и доступная кредитная линия на $2 млрд под возможные поглощения.

Razorpay — лидер среди Fintech-платформ, которой доверяют 8+ млн индийских бизнесов, работающих онлайн:

признание — 79% индийских стартапов, нарастивших капитал свыше $1 млрд за год, уже стали пользователями платформы;

диверсифицированная бизнес-модель — кроме платежного шлюза развиваются и продукты с более высокой маржинальностью (Capital, Rize), которые уже дают около 1/5 выручки;

финансовая стабильность — $ 500 млн инвестиций и небольшие траты на компанию;

омниканальная экосистема — находят клиентов из традиционных секторов экономики;

географическая экспансия — готовят выход на рынки ближайших стран, в которых живет около 600 млн людей.

Gupshup — топовая платформа для коннекта бизнеса с клиентами:

захват 3/4 доли рынка IP-сообщений в стране — более 55 тыс. компаний уже клиенты платформы;

сбалансированная клиентская база — не зависят от выручки конкретного клиента, а потому не критично потеряют в деньгах при его уходе;

консолидация позиции на рынке за счет точечных M&A сделок — улучшили продукт чат-ботами;

поддержка уровня прибыльности по EBITDA — увеличивают долю заработка на более маржинальном направлении до почти до половины;

экспансия на новые рынки — Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки.

Индия притягивает предпринимателей, новаторов и инвесторов, претендуя на звание новой Силиконовой долины. Уникальное сочетания факторов макросреды обеспечило стойкий рост экономики и глобальную цифровую трансформацию страны. Искать новый Amazon стоит не в США, а в Индии — с её амбициозными стартапами и комфортными условиями для их развития.

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