Самые высокооплачиваемые вакансии ноября в стартапах

Уровень зарплаты в более чем 670 вакансиях выше 160 тыс. рублей.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — более 1 800 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий более 500 предложений, и Республика Татарстан — более 140 вакансий.

В ноябре на hh.ru представлено свыше 4 500 вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 2 000 вакансий — в сфере ИТ, свыше 300 вакансий — в услугах для бизнеса и почти 300 вакансий — в финансовом секторе.

Вакансии:

Ведущий эксперт базы знаний

Москва, от 250 000 руб. после вычета налогов

CyberOK ищет ведущего эксперта базы знаний. От кандидата требуется опыт проведения проектов по тестированию на проникновение внешнего периметра не менее 2-х лет; опыт проведения проектов по анализу защищенности и исследований программного обеспечения методом «белого ящика»; наличие навыков самоорганизации, самостоятельной декомпозиции задач и взаимодействия в команде; знание протоколов стека TCP/IP, особенностей прикладных сервисов, технологий контейнеризации и сервисов, составляющих инфраструктуру приложений (веб-сервера, СУБД, etc); опыт написания скриптов на языке программирования Python для работы с сетью и данными.

Менеджер по продажам автомобилей

Удаленно, от 250 000 руб. до вычета налогов

Международный стартап «Анткар» ищет менеджера по продажам автомобилей. От кандидата требуется высшее или среднее специальное образование; наличие успешного опыта активных продаж на аналогичной должности и прямых продаж в банковской сфере или сфере недвижимости; отличные коммуникативные навыки и знание техник продаж; грамотная письменная и устная речь; презентабельный внешний вид; навыки переговоров с клиентами по телефону и в мессенджерах. Специалист должен быть уверенным пользователем ПК: знать стандартные программы и мессенджеры, иметь навыки работы в любой CRM-системе, владеть уверенным разговорным английским и навыками деловой переписки. Преимуществом будет знание китайского и/или корейского языка.

Senior frontend-разработчик

Москва, до 350 000 руб. после вычета налогов

Технологичный e-commerce стартап Wee ищет frontend-разработчика. От кандидата требуется опыт работы на JS с использованием Vue.js от 3-х лет, навыки адаптивной верстки, code-review, опыт работы в крупных проектах, навыки JavaScript, Vue.js, Nuxt, MySQL, Git, Jira.

Системный аналитик

Москва, от 180 000 до 330 000 руб. после вычета налогов

«Платформа» ищет системного аналитика. От кандидата требуется опыт аналитиком от 3 лет в проектах по разработке / внедрению / доработке ИТ-систем; практический навык использования стандартных нотаций для моделирования (BPMN, UML); проектирования баз данных и API; навык выявления и формализации функциональных требований; знание основ проектного управления; умение вести переговоры с заказчиками и доносить собранную информацию до всех заинтересованных лиц; знание SQL.

Финансовый директор

Москва, до 300 000 руб. после вычета налогов

EdPower ищет финансового директора. От кандидата требуется трехлетний опыт работы на позициях CFО-1, CFO, финансовый директор или опыт работы аудитором от 3-х лет в компаниях «Большой четверки» (Deloitte, PWC, Ernst&Young, KPMG); знание налогового, гражданского и трудового законодательства; опыт работы с ведением счетов за рубежом и нескольких юридических лиц; владение английским языком не ниже уровня B2.

Программист-разработчик Python

Новосибирск, до 300 000 руб. после вычета налогов

Компания по разработке программного обеспечения «Передовые технологии» ищет программиста-разработчика Python. От кандидата требуется опыт разработки на языке Python; понимание асинхронной модели с использованием futures; знание фреймворков: Django, Tokio и умение использовать Ansible; понимание сетевого стека TCP/IP, и работа с ним в OS Linux; опыт системного администрирования под Windows и Linux.

Сhief technical officer

Москва, от 400 000 до 700 000 руб. до вычета налогов

Стартап WorkAl.pro ищет сhief technical officer. От кандидата требуется знание английского, минимум 3 года опыта в роли CTO или на аналогичной позиции; глубокое понимание GPT и автоматизационных технологий, особенно в контексте диалогов с клиентами; доказанный опыт руководства техническими командами и управления проектами; компетентность в программировании и практике разработки программного обеспечения.

Senior backend developer

Москва, до 400 000 руб. после вычета налогов

Стартап «Культура фаната» ищет backend developer. От кандидата требуется опыт коммерческой разработки на Go, знание SQL, опыт работы с реляционными БД (мы используем PostgreSQL); опыт работы с аналитическими БД, например, Clickhouse; опыт работы с очередями, например, Apache Kafka; опыт работы с Docker и Kubernetes; опыт работы по гибким методологиям разработки (Scrum/Agile).

Middle node-разработчик

Москва, до 4 000$ после вычета налогов

Starpets ищет Middle Node-разработчика. От кандидата требуется опыт работы с высоконагруженными системами (от 1000 запросов в секунду), отличное значение JS, Express, БД; опыт работы в команде, умение быстро запускать новый продукт, опыт работы в стартапах.

Senior product designer

Москва, от 250 000 до 350 000 руб. до вычета налогов

AdCombo ищет senior product designer. От кандидата требуется опыт работы в дизайне продуктов не менее 5 лет: мобильные приложения и веб-проекты; портфолио с мобильными приложениями, сайтами и графическим дизайном; опыт создания макетов, варфреймов, CJM, users flows, прототипирования и дизайн-систем; тесная работа с CPO, командой разработки и пользователями; сильное аналитическое мышление, опыт исследования конкурентов и поиск best practices.

Фото на обложке: сгенерировано Midjourney