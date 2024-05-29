Открытое акционерное общество (ОАО): что это и как зарегистрировать

Открытое акционерное общество — организационно-правовая форма ведения бизнеса, уставный капитал в которой распределен на акции, принадлежащие разным собственникам (акционерам). Ценные бумаги таких акционерных обществ открыто и свободно можно приобрести на рынке. Контроль и руководство осуществляется через избранный Совет директоров. Ирина Смирнова, основатель «Центра Защиты Бизнеса Ирины Смирновой», рассказала, сколько стоит открыть ОАО, как устроена организация открытого акционерного общества, в чем отличие ОАО от других форм собственности и как открыть ОАО пошагово.

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Юридические признаки открытого акционерного общества

ОАО — довольно распространенная форма регистрации предприятий. Расскажем про признаки открытого акционерного общества ОАО:

Наличие уставного капитала; Образовано с целью получения прибыли; Ведет коммерческую деятельность от своего имени; Имущество организации принадлежит ей самой, а не держателям акций; Держатели акций отвечают за деятельность АО только в рамках стоимости своих акций. Если ОАО обанкротится, то акционер лишится только денег, которые были потрачены на акции.

Весь перечень признаков содержится в ст.2 Федерального Закона №208 ФЗ от 26.12.1995 года.

Учредительные документы и уставный капитал

Устав — основополагающий учредительный документ АО, в рамках которого ведется хозяйственная деятельность.

Устав предприятия обязательно должен содержать в себе:

полное и сокращенное фирменное название компании;

адрес;

размер уставного капитала;

информацию обо всех акционерах;

тип АО;

алгоритм выработки решений в системе управления предприятия;

иные сведения, которые предусматривает законодательство.

Уставный капитал — определенная сумма в денежном выражении. Основная задача уставного капитала — распределение долей акционеров в акционерном обществе.

Капитал разбит на акции, каждая из которых имеет номинальную цену.

При открытии ОАО учредители решают, какая будет цена у акции, и какое их количество получит в распоряжении каждый акционер. Чтобы открыть открытое акционерное общество, нужно иметь уставной капитал не менее 10 тыс. рублей.

Два основных вида акций:

обыкновенные;

привилегированные.

Те, кто приобрел обыкновенные акции, имеют право голосовать на общем собрании акционеров. Собственники привилегированных акций этого делать не могут, зато имеют возможность получения дохода при соблюдении некоторых условий.

Управление акционерным обществом

Акционерное общество обязательно должно сформировать два органа управления: общее собрание акционеров и исполнительный орган акционерного общества. Фактически руководство осуществляется директором и советом директоров. Акционеры не управляют компанией, но могут вносить свои пожелания через избранный совет директоров.

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Схематично управление открытого акционерного общества (ОАО) выглядит так:

Общее собрание акционеров; Совет директоров (наблюдательный совет); Генеральный директор или правление.

Общее собрание акционеров находится выше всех остальных органов управления в ОАО. На них решают:

как распределить прибыль по итогам года;

будет ли предприятие ликвидировано или реорганизовано;

кто войдет в ревизионную комиссию и станет аудитором.

Акционеры могут собираться на ежегодные собрания, срок проведения которых прописан в Уставе. На таких собраниях поднимаются вопросы о назначении на должности, распределении прибыли за финансовый год, проведении аудита и т.д.

Есть также внеочередные собрания, которые организуются по инициативе совета директоров, аудитора или крупных акционеров. Даты проведения внеочередного и планового ежегодного собрания не должны пересекаться.

Фото в тексте: «Центр защиты бизнеса Ирины Смирновой»

Исполнительный орган в АО может быть коллегиальным (правление) или единоличным (генеральный директор). Единоличный орган должен быть образован обязательно. Им может выступать физическое или юридическое лицо. В последнем случае эти функции выполняет управляющая компания по договору.

Совет директоров играет важную роль в управлении компанией и решении стратегических вопросов. Вот некоторые конкретные вопросы, которые он может решить:

определение стратегических направлений развития компании и утверждение стратегических планов;

оценка и утверждение финансовых планов и бюджетов;

назначение и увольнение высшего руководства компании, включая генерального директора;

согласование крупных сделок и соглашений компании;

контроль за выполнением поставленных целей и мониторинг финансовых показателей;

решение вопросов по управлению рисками и соблюдению законодательства;

оценка и принятие решений по стратегическим инвестициям и приобретениям;

утверждение стратегии управления активами компании;

рассмотрение вопросов корпоративного управления и соблюдения корпоративных стандартов.

Эмиссия ценных бумаг

Это выпуск ценных бумаг акционерного общества.

Последовательность выпуска акций компаниями строго упорядочена и содержит пять основных этапов.

1 этап. Принятие решение о размещении ценных бумаг.

Руководство компании принимает стратегическое решение о привлечении дополнительных средств через выпуск новых акций.

2 этап. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.

3 этап. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.

Обязательная процедура, которая направлена на подтверждение законности и прозрачности операции, что защищает интересы инвесторов.

4 этап. Размещение ценных бумаг.

На этом этапе ценные бумаги уже вводятся в оборот, с ними можно совершать сделки.

5 этап. Госрегистрация отчета об итогах выпуска.

Значим для заключительной фиксации результатов эмиссии и обеспечения соответствия проведенных операций требованиям законодательства.

Реорганизация и ликвидация акционерного общества

Любое акционерное общество вправе заявить о слиянии, присоединении или разделении. Другими словами, провести реорганизацию. Такие решения утверждаются на совете акционеров. Если один из держателей акций проголосовал против, то он имеет право требовать выкупить свою долю. Цена акций определяется оценщиком.

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Когда совет акционеров принимает решение прекратить деятельность, то есть ликвидировать компанию, необходимо создать ликвидационную комиссию. Задача комиссии произвести расчеты с кредиторами, а также проработать дебиторскую задолженность.

Как открыть АО?

Чтобы понять, что такое открытое акционерное общество, рассмотрим его основные признаки и процедуру открытия.

Первое, что нужно сделать для создания ОАО — решить, что компания будет публичной и готова делиться своей собственностью с акционерами. Это дает возможность привлечь инвестиции через продажу акций. Что делает ОАО привлекательным для инвесторов? Рассмотрим на примерах:

Акции таких компаний могут свободно продаваться и покупаться на фондовой бирже, что делает инвестиции более ликвидными; Компании с такой структурой часто более прозрачны и подотчетны, поскольку обязаны публиковать свои финансовые отчеты.

Чтобы открыть ОАО, нужно подготовить учредительные документы. Нужно зарегистрировать компанию в налоговых органах и получить ИНН. Затем составить устав общества, в котором прописываются все правила его деятельности, включая порядок выпуска и продажи акций. Следующим шагом будет выпуск акций и их регистрация в реестре акционеров.

Открытое акционерное общество, признаки которого основаны на:

публичных акциях, которыми торгуют;

обязательной публикации финансовых отчетов;

совете директоров;

прозрачной структуре управления.

Все эти элементы способствуют повышению доверия инвесторов и прозрачности бизнеса.

ОАО — шаг к привлечению дополнительных средств и развитию бизнеса. Важно понимать, что относится к ОАО, а также юридические и финансовые аспекты этой процедуры, чтобы компания могла успешно функционировать и расти в будущем.

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Некоторые предприниматели утверждают, что такое ОАО рекомендуется открывать, когда у предприятия есть запрос на привлечение дополнительных источников финансирования, так как акционеров в АО может быть сколько угодно.

Чем отличается ПАО от ОАО?

Главное отличие двух форм регистрации компании – возможность размещения акций и облигаций. В ПАО они могут размещаться публично, ООО же не может выпускать собственные акции.

Чем отличается ООО от ОАО?

От обществ с ограниченной ответственностью ОАО отличаются отсутствием ограничений по количеству учредителей. В ООО этот показатель не должен превышать 50.

Помимо этого, они отличаются возможностями отчуждения акций. Если держатель ценных бумаг ОАО захочет их продать, то ему не потребуется для этого согласие других акционеров. В то время, как акционер ООО сначала должен предложить выкупить свою долю другим собственникам. Только после их отказа ценные бумаги компании могут быть проданы посторонним лицам.

Чем отличается ОАО от АО?

По новым правилам АО стали называться бывшие ЗАО (закрытые акционерные общества). Тем не менее, они все еще остаются закрытыми, то есть купить акции таких компании могут не все, а только определенный круг лиц. Численность акционеров также ограничена до 50 человек. Еще одно отличие — размер уставного капитала. В АО он может составлять 100 МРОТ. В ОАО — 1000 МРОТ.

Фото на обложке: «Центр защиты бизнеса Ирины Смирновой»