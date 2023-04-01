Обзор платформ для автоматизации маркетинга

В 2022 году многие CPD и ESP-платформы ушли с российского рынка. Технический директор WIM.Agency Владимир Колеватых изучил варианты, которые доступны сейчас, и собрал основную информацию в этой статье.

Для подготовки материала мы с командой посмотрели открытые источники и пообщались с технической поддержкой платформ. Статья будет полезна, если вы выбираете решение для автоматизации маркетинга, но запутались в количестве информации. Бонус в конце — сравнительная таблица сервисов, которая поможет сделать выбор.

Чем отличаются CPD и ESP-платформы

Оба сервиса помогают бизнесу выстраивать коммуникации с пользователями, но отличаются своими целями и функционалом.

ESP-платформы (Email Service Provider) специализируются на отправке email-рассылок. С их помощью можно создавать имейлы, управлять базой подписчиков, отслеживать показатели эффективности (например, открытие, клики, отписки и т.д.) и автоматизировать процессы. Основная задача ESP — улучшить коммуникацию с клиентами по электронной почте.

специализируются на отправке email-рассылок. С их помощью можно создавать имейлы, управлять базой подписчиков, отслеживать показатели эффективности (например, открытие, клики, отписки и т.д.) и автоматизировать процессы. Основная задача ESP — улучшить коммуникацию с клиентами по электронной почте. CDP (Customer Data Platform) — это платформы, которые собирают информацию о клиентах из различных источников, хранят ее и обрабатывают. Они помогают анализировать данные, создавать персонализированные сообщения и управлять омниканальными маркетинговыми кампаниями. Основная задача CDP — улучшить качество взаимодействия с клиентами, повысить уровень их лояльности и увеличить доходы компании.

Таким образом, и ESP, и CDP-платформы могут использоваться для коммуникаций с клиентами, и их корректно рассматривать в рамках одной статьи. Мы проанализировали 10 сервисов для оптимизации маркетинга, чтобы узнать их плюсы и минусы.

Каналы : email, SMS, Telegram, web/mobile push, VK, Viber.

: email, SMS, Telegram, web/mobile push, VK, Viber. Возможности . Настройка автоматических цепочек, транзакционные рассылки, интеграция с сервисами аналитики, блочный редактор, сегментация, персонализация, AMP-рассылки, автоматический сбор данных.

. Настройка автоматических цепочек, транзакционные рассылки, интеграция с сервисами аналитики, блочный редактор, сегментация, персонализация, AMP-рассылки, автоматический сбор данных. Кому подойдет . Малый и средний бизнес.

. Малый и средний бизнес. Стоимость . Сервисом можно пользоваться бесплатно, если в базе до 200 подписчиков. Цена за месяц зависит от размера базы — от 660 руб до 29640 руб. При оплате сервиса за 3, 6 и 12 месяцев вперед действуют скидки 10%, 15% и 20% соответственно. На тарифах от 1000 подписчиков количество писем, которое можно отправлять, не ограничено. В индивидуальном порядке можно обсудить оплату за количество писем, а не подписчиков.

. Сервисом можно пользоваться бесплатно, если в базе до 200 подписчиков. Цена за месяц зависит от размера базы — от 660 руб до 29640 руб. При оплате сервиса за 3, 6 и 12 месяцев вперед действуют скидки 10%, 15% и 20% соответственно. На тарифах от 1000 подписчиков количество писем, которое можно отправлять, не ограничено. В индивидуальном порядке можно обсудить оплату за количество писем, а не подписчиков. Особенности . Данные хранятся в анкетах, в каждой анкете свой набор данных. Есть две версии интерфейса, между которыми приходится переключаться, чтобы выполнять задачи. Если вам не хватает стандартных функций интерфейса для автоматизации — можно дописать действия по расписанию вручную с помощью кода. Нет единого профиля клиента и скоринга контактов.

. Данные хранятся в анкетах, в каждой анкете свой набор данных. Есть две версии интерфейса, между которыми приходится переключаться, чтобы выполнять задачи. Если вам не хватает стандартных функций интерфейса для автоматизации — можно дописать действия по расписанию вручную с помощью кода. Нет единого профиля клиента и скоринга контактов. Преимущества. Серверы расположены в нескольких надежных дата-центрах на территории РФ, все программное обеспечение сервиса российское. Отлично подходит, если начинать рассылку нужно как можно быстрее, подключается всего за пару часов. Если требуется помощь с формированием DNS, менеджеры помогут, но срок подключения будет чуть дольше.

Каналы : email, SMS, web push, Viber.

: email, SMS, web push, Viber. Возможности . Создание триггерных рассылок, валидация базы, бесплатные шаблоны, API и SMTP, статистика, планировщик, перенос данных из других сервисов, персонализация.

. Создание триггерных рассылок, валидация базы, бесплатные шаблоны, API и SMTP, статистика, планировщик, перенос данных из других сервисов, персонализация. Кому подойдет . Малый и средний бизнес.

. Малый и средний бизнес. Стоимость . Бесплатная отправка web push. Email-рассылки по базам меньше 100 000 контактов — до 15 840 руб. Скидки при оплате за 3, 6, 12 месяцев. Разовые email-рассылки от 300 до 100 000 подписчиков — от 130 до 11 880 руб. SMS-рассылки — от 17 коп/шт по России и от 2 руб до 17,5 руб в другие страны. Viber от 0,6 руб.

. Бесплатная отправка web push. Email-рассылки по базам меньше 100 000 контактов — до 15 840 руб. Скидки при оплате за 3, 6, 12 месяцев. Разовые email-рассылки от 300 до 100 000 подписчиков — от 130 до 11 880 руб. SMS-рассылки — от 17 коп/шт по России и от 2 руб до 17,5 руб в другие страны. Viber от 0,6 руб. Особенности . Подходит для простых триггерных цепочек, для сложных могут понадобиться собственные доработки. Отсутствует карта кликов. Без рассылки нельзя создать шаблон и посмотреть готовые черновики.

. Подходит для простых триггерных цепочек, для сложных могут понадобиться собственные доработки. Отсутствует карта кликов. Без рассылки нельзя создать шаблон и посмотреть готовые черновики. Преимущества. Для смс-рассылки можно выгрузить контакты из MS Excel, CSV. Есть готовые модули для разработчиков. Отправка веб-пушей бесплатна без ограничений. Можно тестировать отображение макетов в разных почтовиках. Если вы только начинаете делать рассылки, можно бесплатно зарегистрировать аккаунт и посмотреть, что и как работает.

Каналы : email, SMS, push.

: email, SMS, push. Возможности . Сегментация, коммуникационные цепочки, массовые рассылки, персонализация, аналитика, настройка системы лояльности и бонусов для клиентов, создание клиентского профиля, широкие возможности интеграции.

. Сегментация, коммуникационные цепочки, массовые рассылки, персонализация, аналитика, настройка системы лояльности и бонусов для клиентов, создание клиентского профиля, широкие возможности интеграции. Кому подойдет . Крупный бизнес с большими клиентскими базами.

. Крупный бизнес с большими клиентскими базами. Стоимость . Информация о тарифах и полном функционале платформы доступна только после подписания NDA.

. Информация о тарифах и полном функционале платформы доступна только после подписания NDA. Особенности . Высокая стоимость (не подойдет малому и среднему бизнесу), управление платформой требует определенных навыков. На настройку системы уходит до 2-х месяцев.

. Высокая стоимость (не подойдет малому и среднему бизнесу), управление платформой требует определенных навыков. На настройку системы уходит до 2-х месяцев. Преимущества. Гибкость — можно настроить платформу под конкретные нужды бизнеса. Высокая производительность — платформа обеспечивает быструю обработку большого количества заказов и операций.

Каналы : email, SMS, push, чат-боты.

: email, SMS, push, чат-боты. Возможности . Скоринговое моделирование любых данных, редактирование сайта, поп-апы, внедрение программ лояльности, сбор контактов из соцсетей, интеграции, сегментация.

. Скоринговое моделирование любых данных, редактирование сайта, поп-апы, внедрение программ лояльности, сбор контактов из соцсетей, интеграции, сегментация. Кому подойдет . Средний и крупный бизнес.

. Средний и крупный бизнес. Стоимость . Модуль базы данных — от 100 000 руб/мес, модуль коммуникации — от 80 000 тысяч руб/мес, модуль программы лояльности — от 90 000 руб/мес, модуль аналитики — от 50 000 руб/мес.

. Модуль базы данных — от 100 000 руб/мес, модуль коммуникации — от 80 000 тысяч руб/мес, модуль программы лояльности — от 90 000 руб/мес, модуль аналитики — от 50 000 руб/мес. Особенности . Модуль персонализации находится в стадии доработки. Для использования некоторых функций платформы необходима поддержка специалистов.

. Модуль персонализации находится в стадии доработки. Для использования некоторых функций платформы необходима поддержка специалистов. Преимущества. Можно осуществлять полный цикл работы с неперсональными данными, отсутствуют ограничения по техническим мощностям, есть возможность интеграций и cookie-synс с внешними базами данных, удобный автоматизированный JS код для быстрой разметки сайта и сбора нПД.

Каналы : email.

: email. Возможности . Отправка транзакционных писем и базовых триггеров, персонализация, сегментация базы, импорт списков получателей из других сервисов-конкурентов, A/B-тестирование с автоматическим выбором успешного варианта.

. Отправка транзакционных писем и базовых триггеров, персонализация, сегментация базы, импорт списков получателей из других сервисов-конкурентов, A/B-тестирование с автоматическим выбором успешного варианта. Кому подойдет . Малый и средний бизнес.

. Малый и средний бизнес. Стоимость . Бесплатные рассылки по базе до 200 подписчиков. Можно выбрать тариф исходя из количества подписчиков (от 580 руб/мес) или количества писем (от 430 руб/мес).

. Бесплатные рассылки по базе до 200 подписчиков. Можно выбрать тариф исходя из количества подписчиков (от 580 руб/мес) или количества писем (от 430 руб/мес). Особенности . В отзывах пользователи отмечают низкую скорость работы сервиса и проблемы с доставкой писем, а также ограниченный функционал.

. В отзывах пользователи отмечают низкую скорость работы сервиса и проблемы с доставкой писем, а также ограниченный функционал. Преимущества. Встроенная платная валидация адресов, возможность увидеть письма из той же сферы и посмотреть аналитику по ним, высокая скорость работы. Все письма при настройке проверяются на соответствие законодательству.

Каналы : email, SMS, web push, Telegram, VK.

: email, SMS, web push, Telegram, VK. Возможности . Триггерные письма, встроенная валидация и стандартизация адресов, A/B-тестирование, статистика, продвинутое сегментирование, интеграция c CRM и CMS с помощью готовых модулей, блочный редактор писем. Также есть уже готовые формы для сбора подписчиков.

. Триггерные письма, встроенная валидация и стандартизация адресов, A/B-тестирование, статистика, продвинутое сегментирование, интеграция c CRM и CMS с помощью готовых модулей, блочный редактор писем. Также есть уже готовые формы для сбора подписчиков. Кому подойдет . Средний бизнес.

. Средний бизнес. Стоимость . Варьируется в зависимости от размера базы или количества отправок. Минимальный тариф – 200 000 отправок в месяц стоит 10 000 руб. Если в базе меньше 500 подписчиков, пользоваться сервисом можно бесплатно.

. Варьируется в зависимости от размера базы или количества отправок. Минимальный тариф – 200 000 отправок в месяц стоит 10 000 руб. Если в базе меньше 500 подписчиков, пользоваться сервисом можно бесплатно. Особенности . Некоторые пользователи отмечают низкую доходимость писем, медленный сбор базы подписчиков, ограниченные параметры персонализации.

. Некоторые пользователи отмечают низкую доходимость писем, медленный сбор базы подписчиков, ограниченные параметры персонализации. Преимущества. Удобный и понятный интерфейс, база знаний со всевозможными инструкциями, которая позволяет самостоятельно изучить вопрос без обращения в техподдержку. Бесплатный переезд с других сервисов: перенос базы данных любого масштаба; настройка доменов, как на старом сервисе; перенос всех шаблонов форм рассылки; создание цепочек писем по старому алгоритму с прежними условиями.

Каналы : email, SMS, web push.

: email, SMS, web push. Возможности . Аналитика, хорошая техническая поддержка, интеграция с CMS и соцсетями, полноценная CRM, много готовых шаблонов. Можно загрузить свою верстку и самостоятельно создать лендинг. Есть возможность подключить внешние программы аналитики: Google Analytics, Яндекс.Метрику, GTM, Mixpanel, Visual Website Optimizer.

. Аналитика, хорошая техническая поддержка, интеграция с CMS и соцсетями, полноценная CRM, много готовых шаблонов. Можно загрузить свою верстку и самостоятельно создать лендинг. Есть возможность подключить внешние программы аналитики: Google Analytics, Яндекс.Метрику, GTM, Mixpanel, Visual Website Optimizer. Кому подойдет . Малый и средний бизнес.

. Малый и средний бизнес. Стоимость . База до 500 контактов — бесплатно, есть 30-дневный тестовый период. Стоимость можно рассчитать в зависимости от целей и количества контактов. Например, тариф Email Marketing на 1000 контактов будет стоить 1200 руб в месяц (по текущему курсу). При оплате на 1-2 года вперед сервис предоставляет скидку.

. База до 500 контактов — бесплатно, есть 30-дневный тестовый период. Стоимость можно рассчитать в зависимости от целей и количества контактов. Например, тариф Email Marketing на 1000 контактов будет стоить 1200 руб в месяц (по текущему курсу). При оплате на 1-2 года вперед сервис предоставляет скидку. Особенности . Нет возможности создавать сложные автоворонки с участием чат-ботов.

. Нет возможности создавать сложные автоворонки с участием чат-ботов. Преимущества. Продвинутый, но в то же время простой редактор. Одно из конкурентных преимуществ интерфейса — функция «идеальное время». Согласно GetResponce, она работает на основе анализа поведения каждого подписчика и может повысить количество открытий писем до 20%, а кликов до 23%.

Каналы : email, web push.

: email, web push. Возможности . Блочный редактор, сплит-тестирования, формы подписки разных видов, оптимизация доставляемости, валидация базы, интеграция по API и с помощью готовых модулей, сбор статистики, автоматическое добавление UTM-меток. Поддерживает отправку разных типов рассылок: маркетинговые, триггерные, транзакционные, RSS-рассылки и NPS-опросы.

. Блочный редактор, сплит-тестирования, формы подписки разных видов, оптимизация доставляемости, валидация базы, интеграция по API и с помощью готовых модулей, сбор статистики, автоматическое добавление UTM-меток. Поддерживает отправку разных типов рассылок: маркетинговые, триггерные, транзакционные, RSS-рассылки и NPS-опросы. Кому подойдет . Малый и средний бизнес.

. Малый и средний бизнес. Стоимость . До 2 000 писем в месяц — бесплатно. Можно выбрать помесячный тариф, определенное количество писем или только транзакционные рассылки. Например, с базой в 100 000 контактов ежемесячный платеж будет 20 550 рублей, количество писем — не ограничено. При покупке подписки на год сервис делает скидку.

. До 2 000 писем в месяц — бесплатно. Можно выбрать помесячный тариф, определенное количество писем или только транзакционные рассылки. Например, с базой в 100 000 контактов ежемесячный платеж будет 20 550 рублей, количество писем — не ограничено. При покупке подписки на год сервис делает скидку. Особенности . Валидатор от Dasha Mail должен уменьшать риск блокировок рассылок, однако он работает на основе уже собранной статистики и не дает 100% гарантии, что часть писем не попадет в блок. После окончания оплаченного тарифа вы не можете зайти в личный кабинет и посмотреть статистику по прошедшим месяцам. Удаление неактивных подписчиков из базы возможно только после 6 месяцев бездействия, в противном случае эта функция платная.

. Валидатор от Dasha Mail должен уменьшать риск блокировок рассылок, однако он работает на основе уже собранной статистики и не дает 100% гарантии, что часть писем не попадет в блок. После окончания оплаченного тарифа вы не можете зайти в личный кабинет и посмотреть статистику по прошедшим месяцам. Удаление неактивных подписчиков из базы возможно только после 6 месяцев бездействия, в противном случае эта функция платная. Преимущества. У сервиса современный и понятный интерфейс, скопированный со всем известного Mailchimp. Есть интегрированная Stripo для тех, кто любит верстать в шаблонизаторе. Из интересных функций:

«ПиплМетр», с помощью которого можно получить данные о поле, возрасте, географии и интересах подписчиков; гештальт-тестирование — улучшенный вариант классического A/B/N-тестирования, доступен, если в вашей базе больше 10 000 адресов; автоматическая отправка по тем, кто не открыл рассылку, тепловая карта кликов, данные по сроку жизни подписчиков в базе; можно сравнить результаты своей рассылки с конкурентами.

Каналы : email, SMS, Viber, соцсети.

: email, SMS, Viber, соцсети. Возможности . Разные формы подписки, отправки транзакционных и триггерных цепочек, поп-апы, сегментация базы, аналитика, А/В-тестирование, интеграции, адаптивный блочный редактор и большое количество бесплатных шаблонов.

. Разные формы подписки, отправки транзакционных и триггерных цепочек, поп-апы, сегментация базы, аналитика, А/В-тестирование, интеграции, адаптивный блочный редактор и большое количество бесплатных шаблонов. Кому подойдет . Малый и средний бизнес. Для отправителей с большими базами (от 500 000 контактов) Unisender подбирает особые условия по заявке. Тем не менее, крупным компаниям может не хватить инструментов сервиса.

. Малый и средний бизнес. Для отправителей с большими базами (от 500 000 контактов) Unisender подбирает особые условия по заявке. Тем не менее, крупным компаниям может не хватить инструментов сервиса. Стоимость . Зависит от объема базы или количества писем. Если у вас 100 контактов и вы отправляете меньше 1500 писем в месяц, пользоваться сервисом можно бесплатно. Минимальный тариф с базой до 1000 подписчиков стоит 1200 рублей. При покупке годового тарифа действует скидка 30%.

. Зависит от объема базы или количества писем. Если у вас 100 контактов и вы отправляете меньше 1500 писем в месяц, пользоваться сервисом можно бесплатно. Минимальный тариф с базой до 1000 подписчиков стоит 1200 рублей. При покупке годового тарифа действует скидка 30%. Особенности . Для создания однотипных рассылок, например, писем на день рождения, придется создавать цепочку на каждый день, а не одну повторяющуюся.

. Для создания однотипных рассылок, например, писем на день рождения, придется создавать цепочку на каждый день, а не одну повторяющуюся. Преимущества. Техподдержка быстро реагирует и помогает решать запросы, кроме того, в Unisender есть база знаний, которая помогает погрузиться в интерфейс даже новичку. Еще из плюсов — рассылка не будет заблокирована, если вы превысите количество пользователей в тарифе, нужно просто доплатить. Письма отправляются по 1000 штук, что позволяет исправить недочеты, если они есть. Тестируется сервис UniSMM — автопостинг в соцсетях.

Каналы : email, SMS, web/mobile push, Viber, чат-боты.

: email, SMS, web/mobile push, Viber, чат-боты. Возможности . Единый профиль. Персонализация, сегментация по поведению, покупкам и личным данным. Интеграции, открытый API. Готовый набор отчётов и интеграция с BI-системами. Все виды рассылок, каскадные цепочки, А/В-тесты.

. Единый профиль. Персонализация, сегментация по поведению, покупкам и личным данным. Интеграции, открытый API. Готовый набор отчётов и интеграция с BI-системами. Все виды рассылок, каскадные цепочки, А/В-тесты. Кому подойдет . Средний и крупный бизнес.

. Средний и крупный бизнес. Стоимость . Зависит от количества клиентов в базе, сервиса (персональный менеджер или чат поддержки) и от наполнения комплекта (количество каналов, поп-апы, виджеты, блоки рекомендаций и т.д.). Стартовый тариф для базы с 1000 подписчиков стоит 15600 руб.

. Зависит от количества клиентов в базе, сервиса (персональный менеджер или чат поддержки) и от наполнения комплекта (количество каналов, поп-апы, виджеты, блоки рекомендаций и т.д.). Стартовый тариф для базы с 1000 подписчиков стоит 15600 руб. Особенности . Поддержка подключается на аккаунт за отдельную стоимость. Стабильность работы зависит от качества интеграций и структуры данных проекта. Неудобный конструктор для создания шаблонов.

. Поддержка подключается на аккаунт за отдельную стоимость. Стабильность работы зависит от качества интеграций и структуры данных проекта. Неудобный конструктор для создания шаблонов. Преимущества. Техподдержка быстро реагирует на запросы. Есть база знаний, которая постоянно обновляется, и отдельные курсы на Stepic по различным аспектам платформы. Стабильно работает с большими объемами данных.

Бонус

Собрали всю информацию о функционале и ценах разных платформ в сравнительную таблицу. Надеемся, она поможет подобрать идеальное решение для вашего бизнеса.

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Фото на обложке: Unsplash