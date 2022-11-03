Лучшие сервисы отложенного постинга в соцсетях
1 ноября один из самых популярных сервисов отложенного постинга Amplifr объявил о прекращении своей деятельности. Основным его преимуществом была возможность планировать контент на максимальном количестве площадок.
Рассказываем, какие есть актуальные аналоги Amplifr и для чего они подходят.
Содержание:
- Novapress;
- SmmBox;
- SMM Planner;
- PostmyPost;
- Seolit;
- InSMM;
- Onlypult;
- Hoppy;
- UniSMM;
- LikePro.
Зачем нужны программы отложенного постинга
- Единовременно, одной кнопкой размещать контент сразу на нескольких площадках. Это значительно экономит время, учитывая, что многие платформы сейчас работают только через VPN.
- Не на всех платформах изначально предусмотрен отложенный постинг. Такая функция есть, например, у Telegram и VK, но запланировать публикацию в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) можно только с помощью подобных сервисов.
- Большинство сервисов позволяет планировать публикации на несколько недель вперед — это станет незаменимым решением для человека, который, к примеру, планирует уйти в отпуск.
- Некоторые программы позволяют следить за взаимодействиями аудитории с каждым постом — так, с помощью Amplifr можно было узнать количество просмотров, лайков и репостов каждой отдельной публикации с разбивкой по платформам.
- Если над проектом работает команда специалистов, такие сервисы упрощают согласование времени выхода каждой публикации и общую работу над контент-планом.
10 сервисов для отложенного постинга в Instagram*, Telegram и другие соцсети
NovaPress
Единый редактор NovaPress
- Отложенный постинг;
- Единый редактор;
- Контент-календарь;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Импорт записей с сайта;
- Редактор Stories;
- Защита изображения водяным знаком;
- Импорт видео;
- Продвинутый редактор Telegram.
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Twitter, Telegram, LinkedIn, LiveJournal.
Стоимость: есть бесплатный тестовый период на 10 дней с доступом ко всем функциям. Стоимость зависит от количества групп/страниц и пользователей и варьируется от 150 до 2 650 рублей в месяц.
SMMBox
Интерфейс сервиса SMMBox
- Отложенный постинг;
- Единый редактор;
- Автоповтор постов;
- Удаление по таймеру;
- Сокращение ссылок;
- Защита изображения водяным знаком;
- Контент-календарь;
- Публикация товаров с AliExpress;
- Инструменты для поиска контента;
- Продвинутый фоторедактор для адаптации поста к нужной площадке;
- Широкий набор инструментов для автоматизации публикаций;
- Импорт записей с сайта;
- Статистика взаимодействий с постами.
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, TikTok, Pinterest, Twitter, Telegram, Tumblr.
Стоимость: есть бесплатный пробный период. Стоимость варьируется от 150 до 1 000 рублей в месяц.
SMM Planner
Интерфейс сервиса SMM Planner
- Отложенный постинг;
- Единый редактор;
- Фоторедактор;
- Защита изображения водяным знаком;
- Удаление по таймеру;
- Контент-календарь;
- Импорт видео.
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Pinterest, Twitter, Telegram, LinkedIn, Discord, Viber.
Стоимость: от 450 до 7 500 рублей в месяц.
PostmyPost
Интерфейс сервиса PostmyPost
- Отложенный постинг;
- Контент-календарь;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Единый редактор;
- Единый мессенджер с функциями мини-CRM;
- Уведомления в Telegram о комментариях и сообщениях;
- Редактор историй VK и Stories в Instagram;
- Репосты упоминаний в историях;
- Внутренняя переписка для работы в команде;
- Шаблоны постов и подписей;
- Автоматическое сокращение ссылок;
- Типограф (автоматическая проверка текста на ошибки в орфографии);
- Публикации из RSS;
- Интеграция с «Яндекс.Диском».
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, TikTok, Pinterest, Twitter, Telegram, LinkedIn, Discord, Reddit.
Стоимость: есть бесплатная пробная версия, а также бесплатный тариф с возможностью публикации до 30 постов в месяц. Стоимость зависит от набора функций и варьируется от 450 до 560 рублей в месяц.
Seolit
Интерфейс сервиса Seolit
- Отложенный постинг;
- Кросспостинг;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Публикация товаров с VK Market;
- Шаблоны настройки постов;
- Импорт видео;
- Наложение текста на фото;
- Автогенерация изображений;
- Фоторедактор;
- Контент-календарь;
- Удаление постов по таймеру;
- Защита изображения водяным знаком.
Список платформ: VK, ОК, Facebook*, LiveJournal, Twitter, Instagram*, Pinterest, LinkedIn,«Мой Мир», YouTube, Tumblr, Telegram.
Стоимость: 400 рублей в месяц
InSMM
Интерфейс сервиса InSMM
- Отложенный постинг;
- Контент-календарь;
- Генерация отчетов и контент-планов;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Поиск контента и инфоповодов;
- Импорт видео;
- Публикация товаров;
- Редактор Stories;
- Фоторедактор.
Список платформ: VK, ОК, Facebook*, Telegram, Instagram*.
Стоимость: есть бесплатная версия с ограничением по функциями и количеству постов в месяц (до 50). Стоимость тарифов варьируется от 300 до 1 100 рублей в месяц.
Onlypult
Интерфейс сервиса Onlypult
- Отложенный постинг;
- Импорт видео;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Фото- и видеоредактор;
- Удаление постов по таймеру;
- Контент-календарь;
- Кросспостинг;
- Мультиаккаунтинг.
Список платформ: Facebook*, Instagram*, Twitter, LinkedIn, Google My Business, YouTube, TikTok, Tumblr, WordPress, Telegram, VK, ОK, Pinterest, Medium.
Стоимость: от 1 000 до 4 250 рублей в месяц.
Hoppy
Интерфейс сервиса Hoppy
- Отложенный постинг;
- Постинг Stories и VK Историй;
- Кросспостинг;
- Удаление постов по таймеру;
- Автоповтор постов;
- Импорт из RSS;
- Импорт видео.
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, «Яндекс.Дзен», Pinterest, Twitter, Telegram.
Стоимость: от 100 до 400 рублей в месяц.
UniSMM
Интерфейс сервиса UniSMM
- Отложенный постинг;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Контент-календарь;
- Создание постов из рассылок.
Список платформ: Facebook*, Instagram*, VK, LinkedIn, Telegram, OK, Twitter.
Стоимость: 900 рублей в месяц.
LikePro
Интерфейс сервиса LikePro
- Отложенный постинг;
- Импорт видео;
- Контент-календарь;
- Статистика взаимодействий с постами;
- Шаблоны постов;
- Постинг историй;
Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Telegram, Twitter.
Стоимость: есть бесплатный пробный период. Стоимость зависит от количества аккаунтов и начинается от 350 рублей.
* Принадлежит Meta — признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ
Обложка: Dean Drobot/ Shutterstock
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