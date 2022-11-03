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Лучшие сервисы отложенного постинга в соцсетях

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

1 ноября один из самых популярных сервисов отложенного постинга Amplifr объявил о прекращении своей деятельности. Основным его преимуществом была возможность планировать контент на максимальном количестве площадок.

Рассказываем, какие есть актуальные аналоги Amplifr и для чего они подходят.

Лучшие сервисы отложенного постинга в соцсетях

Содержание:

 

Зачем нужны программы отложенного постинга

 

 

  • Единовременно, одной кнопкой размещать контент сразу на нескольких площадках. Это значительно экономит время, учитывая, что многие платформы сейчас работают только через VPN.
  • Не на всех платформах изначально предусмотрен отложенный постинг. Такая функция есть, например, у Telegram и VK, но запланировать публикацию в Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ) можно только с помощью подобных сервисов.
  • Большинство сервисов позволяет планировать публикации на несколько недель вперед — это станет незаменимым решением для человека, который, к примеру, планирует уйти в отпуск.
  • Некоторые программы позволяют следить за взаимодействиями аудитории с каждым постом — так, с помощью Amplifr можно было узнать количество просмотров, лайков и репостов каждой отдельной публикации с разбивкой по платформам.
  • Если над проектом работает команда специалистов, такие сервисы упрощают согласование времени выхода каждой публикации и общую работу над контент-планом.

 

10 сервисов для отложенного постинга в Instagram*, Telegram и другие соцсети

 

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NovaPress

Единый редактор NovaPress

Единый редактор NovaPress

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Единый редактор;
  • Контент-календарь;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Импорт записей с сайта;
  • Редактор Stories;
  • Защита изображения водяным знаком;
  • Импорт видео;
  • Продвинутый редактор Telegram.

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Twitter, Telegram, LinkedIn, LiveJournal.

Стоимость: есть бесплатный тестовый период на 10 дней с доступом ко всем функциям. Стоимость зависит от количества групп/страниц и пользователей и варьируется от 150 до 2 650 рублей в месяц.

 

SMMBox

 

Интерфейс сервиса SMMBox

Интерфейс сервиса SMMBox

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Единый редактор;
  • Автоповтор постов;
  • Удаление по таймеру;
  • Сокращение ссылок;
  • Защита изображения водяным знаком;
  • Контент-календарь;
  • Публикация товаров с AliExpress;
  • Инструменты для поиска контента;
  • Продвинутый фоторедактор для адаптации поста к нужной площадке;
  • Широкий набор инструментов для автоматизации публикаций;
  • Импорт записей с сайта;
  • Статистика взаимодействий с постами.

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, TikTok, Pinterest, Twitter, Telegram, Tumblr.

Стоимость: есть бесплатный пробный период. Стоимость варьируется от 150 до 1 000 рублей в месяц.

 

SMM Planner

 

Интерфейс сервиса SMM Planner

Интерфейс сервиса SMM Planner

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Единый редактор;
  • Фоторедактор;
  • Защита изображения водяным знаком;
  • Удаление по таймеру;
  • Контент-календарь;
  • Импорт видео.

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Pinterest, Twitter, Telegram, LinkedIn, Discord, Viber.

Стоимость: от 450 до 7 500 рублей в месяц.

 

PostmyPost

 

Интерфейс сервиса PostmyPost

Интерфейс сервиса PostmyPost

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Контент-календарь;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Единый редактор;
  • Единый мессенджер с функциями мини-CRM;
  • Уведомления в Telegram о комментариях и сообщениях;
  • Редактор историй VK и Stories в Instagram;
  • Репосты упоминаний в историях;
  • Внутренняя переписка для работы в команде;
  • Шаблоны постов и подписей;
  • Автоматическое сокращение ссылок;
  • Типограф (автоматическая проверка текста на ошибки в орфографии);
  • Публикации из RSS;
  • Интеграция с «Яндекс.Диском».

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, TikTok, Pinterest, Twitter, Telegram, LinkedIn, Discord, Reddit.

Стоимость: есть бесплатная пробная версия, а также бесплатный тариф с возможностью публикации до 30 постов в месяц. Стоимость зависит от набора функций и варьируется от 450 до 560 рублей в месяц.

 

Seolit

 

Интерфейс сервиса Seolit

Интерфейс сервиса Seolit

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Кросспостинг;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Публикация товаров с VK Market;
  • Шаблоны настройки постов;
  • Импорт видео;
  • Наложение текста на фото;
  • Автогенерация изображений;
  • Фоторедактор;
  • Контент-календарь;
  • Удаление постов по таймеру;
  • Защита изображения водяным знаком.

Список платформ: VK, ОК, Facebook*, LiveJournal, Twitter, Instagram*, Pinterest, LinkedIn,«Мой Мир», YouTube, Tumblr, Telegram.

Стоимость: 400 рублей в месяц

 

InSMM

 

Интерфейс сервиса InSMM

Интерфейс сервиса InSMM

 

Функции: 

  • Отложенный постинг;
  • Контент-календарь;
  • Генерация отчетов и контент-планов;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Поиск контента и инфоповодов;
  • Импорт видео;
  • Публикация товаров;
  • Редактор Stories;
  • Фоторедактор.

Список платформ: VK, ОК, Facebook*, Telegram, Instagram*. 

Стоимость: есть бесплатная версия с ограничением по функциями и количеству постов в месяц (до 50). Стоимость тарифов варьируется от 300 до 1 100 рублей в месяц.

 

Onlypult

 

Интерфейс сервиса Onlypult

Интерфейс сервиса Onlypult

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Импорт видео;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Фото- и видеоредактор;
  • Удаление постов по таймеру;
  • Контент-календарь;
  • Кросспостинг;
  • Мультиаккаунтинг.

Список платформ: Facebook*, Instagram*, Twitter, LinkedIn, Google My Business, YouTube, TikTok, Tumblr, WordPress, Telegram, VK, ОK, Pinterest, Medium.

Стоимость: от 1 000 до 4 250 рублей в месяц.

 

Hoppy

 

Интерфейс сервиса Hoppy

Интерфейс сервиса Hoppy

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Постинг Stories и VK Историй;
  • Кросспостинг;
  • Удаление постов по таймеру;
  • Автоповтор постов;
  • Импорт из RSS;
  • Импорт видео.

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, «Яндекс.Дзен», Pinterest, Twitter, Telegram. 

Стоимость: от 100 до 400 рублей в месяц.

 

UniSMM

 

Интерфейс сервиса UniSMM

Интерфейс сервиса UniSMM

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Контент-календарь;
  • Создание постов из рассылок.

Список платформ: Facebook*, Instagram*, VK, LinkedIn, Telegram, OK, Twitter.

Стоимость: 900 рублей в месяц.

 

LikePro

 

Интерфейс сервиса LikePro

Интерфейс сервиса LikePro

 

Функции:

  • Отложенный постинг;
  • Импорт видео;
  • Контент-календарь;
  • Статистика взаимодействий с постами;
  • Шаблоны постов;
  • Постинг историй;

Список платформ: VK, OK, Facebook*, Instagram*, Telegram, Twitter.

Стоимость: есть бесплатный пробный период. Стоимость зависит от количества аккаунтов и начинается от 350 рублей.

* Принадлежит Meta — признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Обложка: Dean Drobot/ Shutterstock

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