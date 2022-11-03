1 ноября один из самых популярных сервисов отложенного постинга Amplifr объявил о прекращении своей деятельности. Основным его преимуществом была возможность планировать контент на максимальном количестве площадок.

Рассказываем, какие есть актуальные аналоги Amplifr и для чего они подходят.

Лучшие сервисы отложенного постинга в соцсетях