Самые высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах

В октябре на hh.ru представлено свыше 4 000 вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 2 000 вакансий — в сфере ИТ, свыше 300 вакансий — в услугах для бизнеса и почти 300 вакансий — в финансовом секторе.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — более 1 900 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий более 500 предложений, и Республика Татарстан — более 130 вакансий.
Уровень зарплаты в более чем 670 вакансиях выше 160 тыс. рублей.
Специально для RB.RU сервис hh.ru подготовил подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Product manager
- Data Engineer
- Помощник руководителя IT-стартапа
- Менеджер проекта/руководитель отдела разработки
- Senior Frontend-разработчик
- Android-разработчик
- Системный аналитик
- Проектный менеджер
- Frontend-разработчик
- Руководитель партнерской программы
Product manager
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От 110 000 руб. после вычета налогов
Москва
Компания Pooling.me ищет продуктового менеджера для стартапа Express.Pooling.me. От кандидата требуется желание работать, зарабатывать и развиваться, опыт работы с курьерскими службами или в сфере транспортной логистики, опыт работы на позициях со схожим функционалом, креативный подход к решению проблем.
Data Engineer
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От 350 000 руб. после вычета налогов
Москва
IT-стартап Anabar ищет Data Engineer. От кандидата требуется отличное знание SQL, знание Python на уровне Senior-разработчика. Хотя бы одно из, лучше все: athena/presto, spark, clickhouse, Trino, опыт работы с большими массивами данных. Желательно: опыт решения аналитических задач, работа с luigi/airflow, опыт работы с облачным стеком, опыт работы с hadoop-стеком.
Помощник руководителя IT-стартапа
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От 150 000 руб. после вычета налогов
Москва
IT-стартап Visa house ищет помощника руководителя. От кандидата требуется опыт работы в компаниях/командах по разработке IT-продуктов, умение работать с большими объемами информации, владение всеми офисными программами, высокий уровень владения английским языком (от Upper-Intermediate).
Менеджер проекта/руководитель отдела разработки
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150 000 — 200 000 руб. после вычета налогов
«ДиВо» ищет менеджера проекта. От кандидата требуется высшее техническое или экономическое образование, навыки: C# .Net Core, CI/CD (GitHub + GitHub workflow + Yandex registry + Private Nuget), PostgreSQL, Clickhouse, Message broker (Mosquito).
Senior Frontend-разработчик
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От 250 000 руб. после вычета налогов
Москва
Anyclass ищет Senior Frontend-разработчика. От кандидата требуется опыт работы Frontend-разработчиком, опыт работы с VueJs, Flutter, опыт разработки мобильных приложений, отличные знания JavaScript, TypeScript.
Android-разработчик
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200 000 — 250 000 руб. после вычета налогов
Удаленная работа
Команда Hu:be ищет для нового стартапа Android-разработчика. От кандидата требуется опыт коммерческой Android-разработки от трех лет, опыт работы с технологией GraphQL, знание Kotlin, coroutines, dagger, MVI, REST.
Системный аналитик
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180 000 — 300 000 руб. после вычета налогов
«Платформа» ищет системного аналитика. От кандидата требуется:
- опыт работы аналитиком от трех лет в проектах по разработке / внедрению / доработке ИТ-систем,
- практический навык использования стандартных нотаций для моделирования (BPMN, UML), проектирования баз данных и API,
- навык выявления и формализации функциональных требований,
- знание основ проектного управления,
- умение вести переговоры с заказчиками,
- доносить собранную информацию до всех заинтересованных лиц,
- знание SQL (написание сложных запросов для выборки данных),
- самостоятельность в работе и принятии решений.
Проектный менеджер
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От 220 000 руб. после вычета налогов
Москва
Стартап «Под небом» ищет проектного менеджера. От кандидата требуется:
- опыт управления проектами более пяти лет,
- опыт работы в строительных или производственных проектах,
- владение на практике разными методологиями управления проектов,
- умение переработать информацию в задачи и в конкретные шаги,
- навыки работы в электронных системах управления проектов, Excel.
Frontend-разработчик
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200 000 — 350 000 руб. до вычета налогов
Нижний Новгород
Экологический стартап «Экопоинт» ищет Аrontend-разработчика. От кандидата требуется опыт разработки коммерческих веб-приложений на React, Next.js, отличные знания JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS (знание блочной и табличной верстки), REST, умение работать с системами контроля версий (Git). Будет плюсом профильное высшее образование, опыт работы с Raspberry Pi OS и базовые знания Python 3.
Руководитель партнерской программы
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От 200 000 руб. после вычета налогов
Москва
Сервис приема платежей LeadPay ищет руководителя партнерской программы. От кандидата требуется подтвержденный опыт построения сетевой структуры продаж через партнеров, внедрения системы вознаграждений внутри сети, навыки продаж через выступления, навыки переговоров, проведения презентаций, умение создавать сообщество из активных партнеров проекта и вовлекать их в продвижение бизнеса.
Фото на обложке: Shutterstock // 89stocker
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