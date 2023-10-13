В октябре на hh.ru представлено свыше 4 000 вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 2 000 вакансий — в сфере ИТ, свыше 300 вакансий — в услугах для бизнеса и почти 300 вакансий — в финансовом секторе.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — более 1 900 вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий более 500 предложений, и Республика Татарстан — более 130 вакансий.

Уровень зарплаты в более чем 670 вакансиях выше 160 тыс. рублей.

Специально для RB.RU сервис hh.ru подготовил подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах.

Самые высокооплачиваемые вакансии октября в стартапах