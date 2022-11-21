Купля-продажа в онлайне: как интернет-предпринимателям составлять оферту

Как работать с офертой и что делать бизнесу, чтобы не нарушить закон, объясняет Игорь Боев, генеральный директор сервиса учета финансов «ПланФакт» .

Оферта в интернете заменяет договор, поэтому ее условия должны быть видны каждому клиенту в сети. А еще с 2020 онлайн-магазины обязаны размещать ее на своих сайтах.

Что такое оферта

Если говорить просто, то это согласие заключить сделку. Обычно оферту размещают на сайте, чтобы закрепить условие сделки между пользователем и продавцом. То есть это документ, где написано, что именно предлагает продавец.

В офлайне оферта чаще всего представлена в виде ценника.

Если вы покупаете на маркетплейсах, то карточки товаров — это та же оферта. Селлер по сути дает слово, что продаст товар по определенной цене и с описанными характеристиками.

Как в оферте заключают сделку

Если покупатель хочет сделать покупку, то ему нужно ее принять — это аналог заключения договора.

Принимают оферты по-разному:

ставят галочку,

переводят деньги,

переходят по ссылке.

В оферте как раз и прописано, какое действие означает принятие условий.

Андрей Шмидт, управляющий партнер и руководитель отдела маркетинга и дистрибуции «Шмидт и Шмидт»

Некоторые думают, что договор может быть только в бумажном виде и с подписью от руки, но это не так. Когда вы покупаете товары в магазине, то в момент оплаты вы по сути заключаете договор купли-продажи. Продавец сделал вам оферту, а вы ее приняли.

В интернете оферта служит страховкой и обязательством.

Если продавец прописал в оферте, что гарантия на смартфон один год, то покупатель не сможет принести его через два года и бесплатно отремонтировать. При этом если продавец прописал, что доставит товар в течение 14 дней, то обязан это сделать. Даже если границы закрыли и все заказы идут 21 день — покупатель имеет право подать в суд.

Оферта на деле заменяет договор.

Можно ли изменить условия оферты?

Тут все довольно строго, поскольку условия оферты нельзя изменять в процессе сделки.

Например, компания продает кроссовки, и на сайте написано, что модель стоит 6 тыс. рублей. Покупатель делает заказ и переводит деньги. Произошел акцепт, и продавец должен продать кроссовки по этой цене. И неважно, что менеджер забыл поменять цену или произошла какая-то другая ошибка. Отыграть назад не получится.

Получается, что изменить условия оферты можно только в одном случае — когда сделка еще не произошла. Компания закрывает возможность заказа кроссовок, меняет цену или правила доставки, а потом снова дает возможность для заказа.

Чем простая оферта отличается от публичной

Простая оферта — это предложение ограниченному кругу лиц. Например, поставщик на e-mail отправляет предложение приобрести партию древесины для пилорамы. Это простая оферта, поскольку коммерческое предложение закрыто от посторонних.

Публичная оферта — это предложение, которое могут увидеть все. Она часто встречается в интернет-магазинах, на маркетплейсах или обычных магазина в виде ценников — ее может увидеть любой покупатель.

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Но публичная оферта подходит только бизнесу, который подает стандартные товары и услуги, а клиент не сообщает какие-то персональные данные. Поэтому оферту нельзя использовать при продаже кредитных и финансовых продуктов, где покупатель сообщает уровень своего дохода и готовит какие-то финансовые справки.

Плюс оферта запрещена при торговле товарами, которые нельзя рекламировать: например, алкоголя и табака.

Что такое акцепт?

Если клиент согласен на покупку, то делает акцепт, то есть принимает все условия предложения. В интернете это проставление обычной галочки.

Важно: закон требует, чтобы продавцы размещали эти пункты на видном месте.

Как связаны реклама и публичная оферта

Это довольно интересный момент. Мы написали, что оферта обязывает продавца выполнять условия, которые нельзя изменить.

Надежда Пронина, учредитель и глава направления юридического консалтинга в «Юкей»

Если у вас на сайте размещены товары с ценами, к этим товарам есть описание и прописаны условия доставки, вы берете на себе обязательство. Некоторые потом говорят, что это просто рекламная информация, однако суд может признать такую рекламу офертой.

Поэтому рекомендую указывать, что информация на сайте не является публичной офертой — это вас подстрахует.

Например, повысились расходы на производство, товар стал дороже, а вы на сайте не успели изменить цены. Без такой пометки продавец будет обязан продать товар по указанным ценам.

Главные преимущества оферты

Законодательство России обязывает оформлять договор при любой продаже. Поэтому оферта упрощает работу с клиентами, поскольку этот договор можно подписать дистанционно и без личного присутствия. Пожалуй, это основное преимущество.

Плюс есть сопутствующие плюсы:

не надо оформлять бумажные документы,

отправлять их почтой,

ждать свои экземпляры обратно.

То есть оферта банально обходится дешевле, чем заключение договора купли-продажи. Представьте, сколько уйдет денег на распечатку или отправку документов почтой или курьером.

Кроме этого, продавец в оферте может прописать любые удобные условия. Например, что клиент может обращаться с вопросами строго с 12 до 18 часов, а продавец в другое время имеет право не брать трубку.

Кто должен публиковать публичную оферту

В большинстве случаев оферту используют интернет-предприниматели.

Кристина Воронина, юрист

Буквально год назад вышло Постановление Правительства, и теперь онлайн-магазины обязаны размещать оферту на своих сайтах. Если этого не сделать, можно получить штраф до 40 тысяч рублей.

При этом оферту надо разместить так, чтобы ее мог найти любой пользователь.

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Особенности составления публичной оферты

Оферта накладывает обязательства на продавца. Поэтому мы рекомендуем обратиться к юристам, чтобы составить оферту, которая застрахует бизнес от претензий со стороны покупателей.

В самом документе прописывают стандартную информацию:

Название компании и реквизиты: от ИНН до ОГРН. Условия предложения: описание товара, цена, характеристики, условия хранения и использования. Стоимость и правила заключения сделки. При этом подробно раскройте условия, которые влияют на цену. Акцепт (согласие). Пропишите, какое действие будет показывать, что покупатель согласен на условия. Правила возврата денег или товара.

Юристы подскажут важные нюансы, которые подходят для товаров конкретной категории.

Например, для маркетплейсов и онлайн-магазинов можно указать, что цвет на фото и в реальности может отличаться. А если оказываете услуги, то пропишите момент, который показывает, что покупатель принял услугу. Обычно это акт принятия работ.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / GBJSTOCK