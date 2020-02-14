Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Шанс получить штраф — увеличится. Что еще ждет онлайн-кассы в 2020 году

Колонки
Юлия Русинова
Юлия Русинова

Директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ»

Софья Федосеева

Несмотря на то, что окончательный переход всех сегментов бизнеса на онлайн-кассы запланирован на 2021 год, отложить интеграцию всех процессов не удастся. 

Отладка системы, риски, маркировка, новый налоговый режим — разобраться во всем, что ждет онлайн-кассы в 2020 году, помогает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «АТОЛ».

Шанс получить штраф — увеличится. Что еще ждет онлайн-кассы в 2020 году

Прекращение моратория

Реформа по внедрению онлайн-касс для бизнеса проходит уже три года. На сегодня в нашей стране работает более 3,3 млн касс. Все основные налогоплательщики уже перешли на кассы, остались неохваченными лишь некоторые сферы — например, продажа водителем или кондуктором билетов в салоне общественного транспорта и сфера ЖКХ. 

Обе группы получили мораторий на штрафы до 1 июля 2020 года. В связи с этим часть представителей бизнеса отложила переход на онлайн-кассы. Но стоит отметить, что мораторий не дает возможности работать без онлайн-касс, а всего лишь подразумевает отсутствие штрафов за их неправильное применение. 



До июля 2021 года на кассы должны перейти и те, кто ранее получил отсрочку — ИП, осуществляющие продажу товаров собственного производства или оказывающие услуги и не имеющие сотрудников в штате.

Чтобы вы не ошиблись при выборе, Rusbase рекомендует своим читателям надежных юристов и адвокатов.

Работа без ошибок

Для всех налогоплательщиков, с учетом того, что основная масса уже перешла на кассы, актуально будет проведение отладки системы. В первую очередь, это работа над повышением уровня правильности формирования кассовых чеков — наличие всех обязательных реквизитов, корректность их заполнения. 

Сегодня часто встречаются такие ошибки, как неверное указание в чеке ставки НДС, обозначение «кассир» вместо данных сотрудника и неверное указание места расчета. Последнее наиболее характерно для выездной торговли и интернет-магазинов, а также при использовании одной кассы в точке продажи и для расчетов в интернете. 


Штрафы и зоны риска

Для тех, кто обязан был перейти, но так и не перешел на онлайн-кассы, увеличивается вероятность быть оштрафованным за нарушение законодательства. 

Дело в том, что ФНС проводит проверки и выявляет зоны риска. Это реализуется в том числе с помощью мобильного приложения налоговой по проверке чеков и дополнительных коммерческих сервисов по сбору чеков с предоставлением кешбэка. 

Эти меры направлены на повышение бдительности обычных покупателей и содействие в проверках выдачи чеков потребителям, а также отправки электронного чека в ФНС. Уже сейчас налоговая проверяет более 2 млн чеков в день.



Напомню, что штрафы за неприменение ККТ составляют для юрлиц до ¾ суммы расчета, для ИП — половина суммы расчета в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ. А при повторном нарушении меру могут ужесточить вплоть до приостановки предпринимательской деятельности на 90 суток.


Маркировка и код товара

Впереди важные изменения для тех, кто продает маркированные товары. В соответствии со 174 постановлением правительства, если вы продаете маркированные товары (табачную продукцию, лекарственные средства, одежду, обувь), в чеке должен указываться реквизит «код товара», который считывается со средства идентификации на нем. Это касается только тех товаров, для которых введена обязательная маркировка.

25 декабря 2019 года Минюст зарегистрировал изменения к приказу ФНС о форматах фискальных документов, определяющих тип и формат заполнения реквизитов в чеке. В соответствии с ним определен универсальный механизм формирования «кода товара» для различных товарных групп. 

В таком случае одного изменения в кассовом программном обеспечении и внутреннем программном обеспечении кассы будет достаточно, чтобы использовать его для различных товарных групп. Особенно актуально это нововведение будет для тех магазинов, которые реализуют продукцию разных товарных групп, подпадающих под маркировку в разные сроки. 



Для маркированного товара в бумажной версии чека, в соответствии с приказом, должно указываться [М] напротив товара, а в электронной — отправляться код идентификации. С технической точки зрения это потребует обновления кассового программного обеспечения и внутреннего ПО кассы. 

Срок внедрения этих требований — 1 марта 2020 года. Таким образом обновления для товарных групп, где маркировка уже внедрена или будет внедрена до 1 марта, к этому сроку должны быть выполнены.


Риск-ориентированная система 

ФНС, со своей стороны, продолжит развивать риск-ориентированную систему, чтобы повысить эффективность проверок и делать их только либо по обращениям граждан, либо на основании признаков налогового риска. 

В соответствии с п.2 статьи 8.1 294-ФЗ, при риск-ориентированном подходе частота и форма проверок определяется отнесением деятельности предпринимателя к определенной категории риска (высокий, средний или низкий). 

Для тех, кто не нарушает порядок применения онлайн-касс, этот подход позволит снизить административную нагрузку и реже встречаться с представителями контролирующих органов. 


Новые фискальные документы для выбытия маркированной продукции

Для производителей ФН и ККТ появится новая задача — доработать свои решения под требования 238-ФЗ, внесшего изменения в 54-ФЗ. Основные изменения касаются доработки решений для работы с маркированными товарами. 

Законом предполагается использовать новые фискальные документы для выбытия маркированной продукции: 

  • запрос о коде маркировки, 
  • ответ на запрос, 
  • уведомление о реализации, 
  • квитанция на уведомление. 

Появление новых документов необходимо будет поддержать как в ФН, так и ККТ, после чего провести их экспертизу и включить в реестр. Но пользователям беспокоиться пока не стоит — переход на новые требования возможен до середины 2021 года. 



Применять, регистрировать, перерегистрировать кассы и ФН, не поддерживающие новые фискальные документы, можно будет до 6 августа 2021 году. Более того, если к этому моменту срок действия ключа фискального накопителя еще не закончится, можно будет продолжить работу (но без перерегистраций) до завершения службы ФН. 


Налоговый режим «УСН-онлайн»

Планы ФНС по введению нового налогового режима «УСН-онлайн» обещают облегчить жизнь многим пользователям касс. Он позволит не сдавать отчетность и экономить за счет того, что все данные о продажах будут автоматически поступать с ККТ в систему ФНС и на их основании будут считаться налоги. 

В таком ракурсе онлайн-кассы станут дополнительным инструментом оптимизации работы бизнеса и позволят сократить документооборот.  


Как получить максимум

Опыт внедрения онлайн-касс в России на данный момент уникален. Даже промежуточные результаты цифровизации, которые были представлены ФСН РФ на Всемирном конгрессе по информационным технологиям, получили высокий положительный отзыв от международных коллег. 

Впереди масштабная оптимизация, и пока у всех игроков рынка есть время разобраться. 

  • Мораторий для ЖКХ и транспорта дает время в спокойном режиме протестировать систему без штрафов за неточности. 
  • Наличие онлайн ККТ и чека не гарантирует отсутствие штрафа. Фискализация с неточными данными (именем кассира, адресом и местом расчетов, ставки НДС) — это нарушение.  
  • Масштабы мониторинга ФНС продолжают расти. Для тех, кто был обязан перейти на онлайн-кассы, но так и не внедрил их в работу, возрастает риск попасть под штрафные санкции.  
  • Работа с маркированным товаром потребует дополнительной настройки оборудования и программного обеспечения до 1 марта. Утверждены форма бумажного и электронного чеков при продаже маркированного товара. В следующем году потребуется переход на специальный фискальный накопитель и обновление кассы.
  • Внедрение онлайн-касс позволит сократить до минимума общение с ФНС и количество выездных проверок для честных предпринимателей. 
  • В перспективе — появление нового налогового режима «УСН-онлайн», позволяющего сократить налоговую отчетность. 

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как выбрать тариф на расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса и не переплатить
  2. 2 Как увеличить средний чек, используя онлайн-кассы
  3. 3 Новый цифровой банк и запуск услуги снятия наличных с карт на кассах магазинов: финтех-дайджест

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ