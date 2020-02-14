Шанс получить штраф — увеличится. Что еще ждет онлайн-кассы в 2020 году

Отладка системы, риски, маркировка, новый налоговый режим — разобраться во всем, что ждет онлайн-кассы в 2020 году, помогает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «АТОЛ» .

Несмотря на то, что окончательный переход всех сегментов бизнеса на онлайн-кассы запланирован на 2021 год, отложить интеграцию всех процессов не удастся.

Прекращение моратория

Реформа по внедрению онлайн-касс для бизнеса проходит уже три года. На сегодня в нашей стране работает более 3,3 млн касс. Все основные налогоплательщики уже перешли на кассы, остались неохваченными лишь некоторые сферы — например, продажа водителем или кондуктором билетов в салоне общественного транспорта и сфера ЖКХ.

Обе группы получили мораторий на штрафы до 1 июля 2020 года. В связи с этим часть представителей бизнеса отложила переход на онлайн-кассы. Но стоит отметить, что мораторий не дает возможности работать без онлайн-касс, а всего лишь подразумевает отсутствие штрафов за их неправильное применение.

До июля 2021 года на кассы должны перейти и те, кто ранее получил отсрочку — ИП, осуществляющие продажу товаров собственного производства или оказывающие услуги и не имеющие сотрудников в штате.

Работа без ошибок

Для всех налогоплательщиков, с учетом того, что основная масса уже перешла на кассы, актуально будет проведение отладки системы. В первую очередь, это работа над повышением уровня правильности формирования кассовых чеков — наличие всех обязательных реквизитов, корректность их заполнения.

Сегодня часто встречаются такие ошибки, как неверное указание в чеке ставки НДС, обозначение «кассир» вместо данных сотрудника и неверное указание места расчета. Последнее наиболее характерно для выездной торговли и интернет-магазинов, а также при использовании одной кассы в точке продажи и для расчетов в интернете.

Штрафы и зоны риска

Для тех, кто обязан был перейти, но так и не перешел на онлайн-кассы, увеличивается вероятность быть оштрафованным за нарушение законодательства.

Дело в том, что ФНС проводит проверки и выявляет зоны риска. Это реализуется в том числе с помощью мобильного приложения налоговой по проверке чеков и дополнительных коммерческих сервисов по сбору чеков с предоставлением кешбэка.

Эти меры направлены на повышение бдительности обычных покупателей и содействие в проверках выдачи чеков потребителям, а также отправки электронного чека в ФНС. Уже сейчас налоговая проверяет более 2 млн чеков в день.

Напомню, что штрафы за неприменение ККТ составляют для юрлиц до ¾ суммы расчета, для ИП — половина суммы расчета в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ. А при повторном нарушении меру могут ужесточить вплоть до приостановки предпринимательской деятельности на 90 суток.

Маркировка и код товара

Впереди важные изменения для тех, кто продает маркированные товары. В соответствии со 174 постановлением правительства, если вы продаете маркированные товары (табачную продукцию, лекарственные средства, одежду, обувь), в чеке должен указываться реквизит «код товара», который считывается со средства идентификации на нем. Это касается только тех товаров, для которых введена обязательная маркировка.

25 декабря 2019 года Минюст зарегистрировал изменения к приказу ФНС о форматах фискальных документов, определяющих тип и формат заполнения реквизитов в чеке. В соответствии с ним определен универсальный механизм формирования «кода товара» для различных товарных групп.

В таком случае одного изменения в кассовом программном обеспечении и внутреннем программном обеспечении кассы будет достаточно, чтобы использовать его для различных товарных групп. Особенно актуально это нововведение будет для тех магазинов, которые реализуют продукцию разных товарных групп, подпадающих под маркировку в разные сроки.

Для маркированного товара в бумажной версии чека, в соответствии с приказом, должно указываться [М] напротив товара, а в электронной — отправляться код идентификации. С технической точки зрения это потребует обновления кассового программного обеспечения и внутреннего ПО кассы.

Срок внедрения этих требований — 1 марта 2020 года. Таким образом обновления для товарных групп, где маркировка уже внедрена или будет внедрена до 1 марта, к этому сроку должны быть выполнены.

Риск-ориентированная система

ФНС, со своей стороны, продолжит развивать риск-ориентированную систему, чтобы повысить эффективность проверок и делать их только либо по обращениям граждан, либо на основании признаков налогового риска.

В соответствии с п.2 статьи 8.1 294-ФЗ, при риск-ориентированном подходе частота и форма проверок определяется отнесением деятельности предпринимателя к определенной категории риска (высокий, средний или низкий).

Для тех, кто не нарушает порядок применения онлайн-касс, этот подход позволит снизить административную нагрузку и реже встречаться с представителями контролирующих органов.

Новые фискальные документы для выбытия маркированной продукции

Для производителей ФН и ККТ появится новая задача — доработать свои решения под требования 238-ФЗ, внесшего изменения в 54-ФЗ. Основные изменения касаются доработки решений для работы с маркированными товарами.

Законом предполагается использовать новые фискальные документы для выбытия маркированной продукции:

запрос о коде маркировки,

ответ на запрос,

уведомление о реализации,

квитанция на уведомление.

Появление новых документов необходимо будет поддержать как в ФН, так и ККТ, после чего провести их экспертизу и включить в реестр. Но пользователям беспокоиться пока не стоит — переход на новые требования возможен до середины 2021 года.

Применять, регистрировать, перерегистрировать кассы и ФН, не поддерживающие новые фискальные документы, можно будет до 6 августа 2021 году. Более того, если к этому моменту срок действия ключа фискального накопителя еще не закончится, можно будет продолжить работу (но без перерегистраций) до завершения службы ФН.

Налоговый режим «УСН-онлайн»

Планы ФНС по введению нового налогового режима «УСН-онлайн» обещают облегчить жизнь многим пользователям касс. Он позволит не сдавать отчетность и экономить за счет того, что все данные о продажах будут автоматически поступать с ККТ в систему ФНС и на их основании будут считаться налоги.

В таком ракурсе онлайн-кассы станут дополнительным инструментом оптимизации работы бизнеса и позволят сократить документооборот.

Как получить максимум

Опыт внедрения онлайн-касс в России на данный момент уникален. Даже промежуточные результаты цифровизации, которые были представлены ФСН РФ на Всемирном конгрессе по информационным технологиям, получили высокий положительный отзыв от международных коллег.

Впереди масштабная оптимизация, и пока у всех игроков рынка есть время разобраться.

Мораторий для ЖКХ и транспорта дает время в спокойном режиме протестировать систему без штрафов за неточности.

Наличие онлайн ККТ и чека не гарантирует отсутствие штрафа. Фискализация с неточными данными (именем кассира, адресом и местом расчетов, ставки НДС) — это нарушение.

Масштабы мониторинга ФНС продолжают расти. Для тех, кто был обязан перейти на онлайн-кассы, но так и не внедрил их в работу, возрастает риск попасть под штрафные санкции.

Работа с маркированным товаром потребует дополнительной настройки оборудования и программного обеспечения до 1 марта. Утверждены форма бумажного и электронного чеков при продаже маркированного товара. В следующем году потребуется переход на специальный фискальный накопитель и обновление кассы.

Внедрение онлайн-касс позволит сократить до минимума общение с ФНС и количество выездных проверок для честных предпринимателей.

В перспективе — появление нового налогового режима «УСН-онлайн», позволяющего сократить налоговую отчетность.

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