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К чему готовиться в 2020 году: семь законов для бизнеса и самозанятых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В 2020 году в России вступает в силу ряд новых законов. Rusbase собрал самые важные изменения, касающиеся бизнеса и самозанятых.

К чему готовиться в 2020 году: семь законов для бизнеса и самозанятых

1. Частичная отмена налога на вмененный доход (ЕНВД)

С 1 января ЕНВД будет отменен для отдельных налогоплательщиков, торгующих лекарствами, обувью, одеждой, изделиями из натурального меха, которые подлежат обязательной маркировке. В 2021 году ЕНВД будет отменен полностью.

В первую очередь ЕНВД применяется для ИП, чтобы сократить расходы и упростить работу с фискальными службами. 

2. Увеличение числа самозанятых

Особый налоговый режим для самозанятых с 1 января начал действовать еще в 19 регионах России: Санкт-Петербурге, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Свердловской, Сахалинской, Самарской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Башкортостане.

Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых начался в начале 2019 года. Сначала он действовал в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

Самозанятыми могут стать граждане с доходом до 2,4 млн рублей в год, у которых нет наемных работников. Самозанятые платят налог на индивидуальный доход по ставке 4-6%, а не НДФЛ в размере 13%. Ставка зависит от того, работает самозанятый с физлицами или юрлицами.

3. Самозанятые могут участвовать в госзакупках наравне с бизнесом

Самозанятые могут получать ту же поддержку, что и бизнес: упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар, участие в партнерских программах и т.п.

Чтобы получить доступ к госзакупкам, самозанятые должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и не являться индивидуальными предпринимателями.

4. Электронные трудовые книжки

С 1 января любой наемный работник может написать заявление о переводе его трудовой книжки в электронный вид. Работники смогут получать данные о своей трудовой деятельности не только у работодателя, но также в МФЦ или через портал «Госуслуги». 

5. Увеличение пенсионного возраста на год

С 2020 года возраст выхода на пенсию увеличится на год. Для мужчин пенсионный возраст наступит в 61 год, для женщин — в 56 лет.
До 2028 года пенсионный возраст будет только увеличиваться на шесть месяцев ежегодно. При этом граждане, чей страховой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

6. Отмена комиссий за переводы внутри одного банка

В июне 2020 года вступит в силу закон об отмене комиссий за внутрибанковские переводы между физлицами. Документ вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности».

Согласно закону, открытие счетов в разных региональных подразделениях одного банка не может быть основанием для введения комиссии за переводы. Такие операции не отличаются от обычных внутренних переводов.

7. Предустановка российского программного обеспечения на смартфоны

С 1 июля продажа иностранных гаджетов будет возможна только с предустановленным российским программным обеспечением. Речь идет о смартфонах, компьютерах, планшетах и телевизорах с технологией Smart-TV.

Итоговый перечень устройств и программ позже определит правительство России. Ответственным за предустановку российского программного обеспечения станет продавец.

Фото: Unsplash

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