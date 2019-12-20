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Самозанятые смогут участвовать в госзакупках наравне с бизнесом

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки, предложенные Министерством финансов. Инициатива позволит самозанятым участвовать в закупках государственных компаний вместе с малым и средним бизнесом. Это следует из документов, размещенных на сайте проектов нормативных правовых актов.

Самозанятые смогут участвовать в госзакупках наравне с бизнесом

Самозанятые смогут получать ту же поддержку, что и бизнес: упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар, участие в партнерских программах и т.п.

Чтобы получить доступ к госзакупкам, самозанятые должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и не являться индивидуальными предпринимателями.

Как пишет «Ъ», сейчас госкорпорации обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 18% объема своих закупок.

Ранее в этом году Минфин предложил расширить географию эксперимента с особым налоговым режимом для самозанятых. С 1 января 2020 года ведомство хочет ввести его еще в 19 регионах.

Фото: Africa Studio / Shutterstock

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