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Как прошел первый онлайн Demo Day от Y Combinator. Инвесторы — о плюсах, минусах и оценке стартапов

Колонки
Павел Гурьянов
Павел Гурьянов

инвестиционный аналитик Finsight VC

Ольга Лисина

Четвертый год подряд команда Finsight VC из Москвы и Сан-Франциско принимает участие в Demo Day акселератора Y Combinator. В этот раз из-за эпидемии коронавируса это важное для стартапов и инвесторов событие впервые было перенесено в онлайн.

Инвестиционный аналитик Павел Гурьянов вместе с коллегой, партнером Finsight VC Максимом Назаровым, участвовал в Demo Day 16 марта и делится с Rusbase своими впечатлениями.

Как прошел первый онлайн Demo Day от Y Combinator. Инвесторы — о плюсах, минусах и оценке стартапов

Решение Y Combinator провести это событие в онлайн-режиме далеко не уникально: например, акселератор Angel Pad, в стенах которого вырос Postmates (американский Delivery Club), давно перешел на дистанционный формат. Однако когда это делает Y Combinator, рынок не может не обратить внимание, ведь мы говорим про своего рода «Оскар» в венчурной индустрии. 


Плюсы

Обычно участие в Demo Day представляло собой типичное мероприятие с выступлениями сотни стартапов: два дня подряд инвесторы слушали питчи основателей со сцены. Последующие две недели инвесторы встречались с предпринимателями уже лично — обговаривая условия партнерства. 

В этом году инвесторы смотрели все происходящее из дома, находясь на платформе Y Combinator, где могли ознакомиться со списком компаний-участников. Если раньше мы впервые знакомились со стартапом непосредственно во время выступления основателя и делали заметки в блокнотах или ноутбуках, то в этот раз ключевые моменты получили непосредственно от акселератора. Это очень удобно.  

В профайле каждого стартапа значилась подробная информация о продукте, команде, бизнес-модели, рынке. Можно было ранжировать список компаний и смотреть только тех, которые нам интересны. 

Искать инвестора проще вместе с надежными сервисами из B2B-магазина.

Такой подход к работе с информацией о компаниях позволил нам сократить время на изучение текущего батча — обычно приходилось слушать все выступления команд, даже если стартап не входил в наш инвест-фокус.

В онлайн-формате не нужно тратить время на выступления, которые заведомо нам не подходят. Поэтому двухдневный изнурительный смотр компаний превратился в рабочую ночь, когда можно проанализировать тех, в ком мы заинтересованы, и это уже десятки стартапов, а не сотни. 


Минусы

Венчурный бизнес невозможен без личного общения с основателем компании и знакомства с командой. В этом году с фаундерами, чей бизнес нам интересен, мы не смогли встретиться из-за карантина.

В этот день мэр города объявил о карантине, одна за другой закрывались границы стран. Встретиться с кем-то лично, как это было обычно, нам не удалось: Y Combinator — международный акселератор, и большая часть основателей — иностранцы, которые поспешили вернуться домой. 

Однако организаторы онлайн Demo Day постарались максимально безболезненно перевести коммуникацию стартапов с инвесторами в цифру. В платформе рядом с компанией есть значок like — им можно пользоваться, чтобы продемонстрировать свой интерес. Эта кнопка переносила процесс обсуждения инвестиций в почту, и так нам удалось продолжить общение с командами. 



Оценка: не бьется 

Выпуск текущего набора и, соответственно, Demo Day проходит в момент обвала рынков. То, что происходит с экономикой, — это беспрецедентное событие, которое мы будем еще долго вспоминать. 

Но это не значит, что жизнь остановились и все перестали работать. Компании развиваются, и сейчас, с учетом тектонических сдвигов, связанных с тотальной цифровизацией нашей обыденной жизни, важно сделать правильную ставку. 

В первом приближении могу сказать, что ожидания основателей по оценке компании завышены и не отражают то, что сейчас происходит на публичном рынке. Мы объясняем это тем, что в условиях неопределенности основатели стремятся привлечь кратно больше, чем ожидали, так как понимают, что рецессия напрямую влияет на их бизнес. В связи с этим фаундерам сложно прогнозировать, хватит ли им привлеченных инвестиций.

В то же время инвесторы не видят смысла нести огромные риски при снижающейся доходности и вкладывать больше в команду, если доходность компании будет снижаться с учетом экономического спада. Поэтому их оценки сильно ниже, чем могли бы быть при прочих равных. 

В конечном счете настроения инвесторов и предложения стартапов сходятся тяжело, если на этом этапе вообще можно назвать это сходимостью. И все происходит на фоне того, что обсудить потенциальное партнерство в привычном офлайн-формате невозможно. 

Но по этой же причине у инвесторов появляется возможность поучаствовать в раундах, которые ранее были недоступны. Речь идет об инвестициях крупнейших фондов в самые яркие стартапы батча. Раньше фондам second tier участвовать в таких сделках было невозможно — раунд закрывался сразу, как только к стартапу появлялся интерес со стороны крупных фондов. 

Сейчас ситуация изменилась: из-за возросшего аппетита стартапов раунды становятся больше и в них могут принять участие и другие инвесторы. Разумеется, конкуренция по-прежнему высокая, но можно смело говорить, что это эта опция стала более доступной, чем раньше. 

На венчурном рынке давно наметилась тенденция к ускорению инвестиционного процесса: если еще несколько лет назад привлечение раунда занимало от месяца, то теперь счет идет на дни. И переход в онлайн только ускоряет процесс. В конечном счете это заставляет венчурные фонды пересмотреть свои подходы к организации процессов и двигаться быстрее. 

Изображение на обложке: Shutterstock / Alexander Supertramp

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