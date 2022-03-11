Антикризисный режим: где найти официальную подработку онлайн

Директор по продукту компании Zlaker Сергей Иванов рассказал о сервисах, с помощью которых можно найти официальную подработку как экспертам, так и тем, кто не имеет большого опыта работы.

Многие иностранные компании приостанавливают работу в России. Некоторые обещают выплачивать сотрудникам заработную плату на время паузы. Однако как будет развиваться ситуация, спрогнозировать сложно. Да и российский бизнес испытывает очевидные затруднения и задумывается о сокращении костов.

Потрясения, с которыми столкнулась российская экономика, влияют и на рынок труда. Эксперты считают , что из-за массового ухода иностранного бизнеса из страны работы лишатся 2-3 миллиона человек. По другим оценкам , в ближайшее время 10-15% россиян могут столкнуться с трудностями на основном месте работы.

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GigAnt

Для тех, кто готов работать руками рядом с домом.

Проект позиционирует себя как Uber для «синих воротничков» и рассчитан на поиск подработки рядом с домом, преимущественно в ритейле. Сервис позволяет указать желаемые дни и часы работы, формирует удобное расписание.

При этом желательно, чтобы соискатель подрабатывал в неделю минимум 2 раза по 5 часов. Так он получает шанс закрепиться за конкретным местом и быть уверенным в занятости. Среди вакансий — кассир, продавец, мерчендайзер, промоутер, грузчик и пеший курьер. Есть вакансии в сфере общепита — повара и официанты.

Следить за календарем подработок, расписанием и локациями можно в мобильном приложении. По данным самого сервиса, активная база исполнителей насчитывает уже 5 тыс. человек, а количество магазинов, заинтересованных в привлечении временного персонала, достигает 1,5 тыс. в 30 городах России. Выплаты зависят от города и производятся каждую неделю.

В декабре 2020 года 25% в проекте приобрел интернет-гигант «Авито» в обмен на 500 млн. рублей инвестиций, так что в надежности компании можно не сомневаться.

Доход: от 170 рублей в час.

Преимущества:

широкий выбор вакансий из разных сфер;

корпоративная униформа;

бесплатное оформление по ГПХ.

Особенности:

смены от пяти часов — дольше, чем у конкурентов;

выплаты раз в неделю.

Ventra Go!

Для самозанятых, кому важна подработка у дома.

Сервис, близкий по модели к GigAnt, который также привлек хорошие инвестиции. В январе 2022 года стало известно, что 700 млн. рублей вложил фонд «ВТБ Капитал Инвестиции».

Платформа позволяет найти временную подработку с короткими сменами от 4 часов. Список вакансий тоже схож с GigAnt и не требует специальных навыков: можно подработать комплектовщиком, работником торгового зала, помощником кассира, промоутером или сборщиком заказов.

По собственным данным, с Ventra Go! сотрудничают более 50 заказчиков, включая пять крупных ритейлеров, и 100 тыс. исполнителей в 27 городах России. Выплаты приходят сразу после выполнения заказа.

Доход: от 150-170 рублей в час.

Преимущества:

оплата в течение 24 часов после выполнения заказа;

программа лояльности и дополнительные финансовые бонусы для тех, кто работает не менее двух раз в неделю.

Особенности:

необходимо иметь статус самозанятого, но платформа готова компенсировать налог на самозанятость.

ПоПолочкам

Для тех, кто любит копаться на полках.

Более специализированный сервис, рассчитанный конкретно на мерчендайзеров, то есть специалистов по правильной расстановке товаров на полках магазинов. Опыт не требуется: при первом же визите в магазин специалист сервиса покажет, как работать с приложением и выполнять задания.

Можно выбирать удобный график работы от 2 до 8 часов в день в магазинах недалеко от дома. Среди сетей-партнеров — «Пятёрочка», «Магнит» и «Магнит-Косметик». Выплаты приходят напрямую на карту через 1-3 дня после выполнения задания.

Доход: от 150 рублей в час.

Преимущества:

возможность выбирать смены всего от двух часов;

страховые выплаты и компенсация половины стоимости оформления медкнижки.

Особенности:

сервис недоступен в Москве и Санкт-Петербурге, хотя довольно широко представлен в регионах.

Zlaker

Для тех, кто чувствует в себе талант продавца.

Это предложение рассчитано уже на «белых воротничков», а конкретнее — на людей, которые хотят зарабатывать как агенты по продажам. Пользователи могут выбирать, что именно будут продавать, из нескольких десятков предложений от различных банков, страховых компаний и образовательных организаций.

Размер вознаграждения зависит от сложности задачи и политики поставщика услуги. Например, открытие кредита обычно оплачивается выше, чем выдача дебетовой карты. Чтобы заработать, нужно обладать навыками сейлз-менеджера или хотя бы желанием им научиться. Не помешает развитая сеть контактов.

Сервис позволяет работать полностью дистанционно, не привязываясь ни к какому графику.

Доход: в среднем от 500 до 7000 рублей за задание.

Преимущества:

свобода работать в любое время и из любой точки мира;

возможность приобрести услуги для самого себя и получить за это вознаграждение.

Особенности:

требуются хорошие коммуникативные навыки и знание продукта;

сроки вознаграждения зависят от подтверждения сделки партнером, например, для банков — это не момент одобрения карты, а когда ее получает клиент.

ExpertMe

Для профи, которые готовы делиться экспертными знаниями.

Эта платформа — маркетплейс экспертов, где можно зарабатывать на профессиональных консультациях компаниям. Решение основано на идее хедрентинга (краткосрочного экспертного найма) и выступает «интеллектуальным Uber» для руководителей и внешних экспертов в области PR, Digital, IT, развития бизнеса, НИОКР и маркетинга.

Сервис сводит людей с соответствующими компетенциями и бизнес, который оплачивает услуги специалистов на проектной основе в виде доли от суммы заказа. Обычный размер бюджетов проектов составляет 100-500 тыс. руб.

Среди работодателей — инвестиционные фонды и консалтинговые компании, промышленные и сырьевые предприятия. Есть и ритейл, только в этом случае речь идет не о комплектации заказов или работе в торговом зале, а о создании новых каналов продаж, оценке стратегий выхода в новые регионы,страны и прочих глобальных задачах.

Доход: в среднем от 100 тыс. до 500 тыс. рублей за проект.

Преимущества:

помогает строить карьеру со свободным графиком;

возможность заработать в разы больше, чем в сервисах, не требующих профессиональных навыков.

Особенности:

для размещения анкеты в базе экспертов требуется пройти верификацию навыков и сдать тестирование;

серьезная конкуренция: в среднем пять специалистов претендуют на одну заявку.

Фото на обложке: Shutterstock / NadyaVetrova

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