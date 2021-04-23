Выгодно ли сейчас открывать бизнес? Советы серийного предпринимателя

Гусейн Иманов, международный предприниматель, владелец промоутерской компании в сфере диджитал-маркетинга Smart Sellout , интернет-магазина бытовой техники Smart Technika , компании, которая предлагает услуги по оцифровке бизнес-процессов QUICK (оборот по компаниям в России — порядка миллиарда рублей в год), рассказал, выгодно ли сейчас открывать бизнес, и, если да, то какой.

В 2020 году, согласно исследованию FinExpertiza, соотношение открытых и закрытых бизнесов в России оказалось худшим за последние 18 лет. За год закрылось порядка 515,5 тыс. компаний — это каждая шестая компания в стране — а их количество в 2,4 раза превысило число открывшихся.

В статье:





1. Выгодно ли сейчас открывать бизнес

2. Самые актуальные бизнесы в России

3. Актуальные бизнесы на сегодняшний день в мире

4. Заключение

Выгодно ли сейчас открывать бизнес

Время — не первое, на что нужно обращать внимание при запуске своего бизнеса. Если предприниматель хочет создать компанию, то откроет ее хоть в кризис, хоть в локдаун. Компанию Smart Technika я запустил в 2015 году, в самый пик валютного кризиса. До запуска я просто продавал бытовую технику через интернет-магазин, а в кризис понял, что надо полноценно запускаться.

В кризисные времена важна адаптация. Например, смекалистые бизнесмены из сферы туризма в пандемию ушли в аренду загородных домов и стали агентами по недвижимости, а рестораны быстро включили доставку и вошли во все агрегаторы. Выиграл тот, кто вовремя приспособился.

Идеальные условия для стартапов — чем хуже, тем лучше. Инструкторы по вождению автомобилей рекомендуют учиться ездить зимой, в сугробы и гололед. В бизнесе то же самое: кризис сразу заставляет вас бить туда, где лежит прибыль, а лишнее — срезать.

Чтобы понять, выгодно ли сейчас открывать бизнес, оцените:

1. Объем рынка, на который заходите.

Объем отчасти помогает изучить спрос на товар или услугу и оценить перспективность ниши. Вы должны знать, какое количество товаров/услуг ежегодно поставляется на рынок, понимать динамику и кривую спроса, видеть цифры продаж.

Аналитика — это ваш компас в начале пути. Используя его неправильно, легко свернуть не туда и потерять все деньги. Поэтому не жалейте средств на платные аналитические отчеты — их ежегодно составляют по крупным сегментам рынка.

Ищите достоверные источники, которые могут быть и бесплатными: правительственные сайты, статистика крупных аналитических компаний, государственные ресурсы. Хотите продавать технику — изучайте аналитику GfK, хотите больше узнать про кассовые аппараты — разберитесь на сайте ФНС. Бесплатную аналитику предлагает Ozon — изучив ее, можно узнать, какие товары лучше продаются на маркетплейсах.

Пример оценки

Например, вы хотите продавать норковые шапки. Оцените общий объем рынка (головные уборы), а затем посмотрите, какую долю от него составляют меховые шапки. Допустим, по России ежегодно продают три млн шапок, и лишь 10% из них — меховые. Это и есть ваша ниша: получается порядка 300 тыс. Какую долю вы сможете занять в этой нише, учитывая конкурентов? Предположим, вы поставите низкую стоимость и займете 10% ниши — 30 тыс. шапок ежегодно.

Этот расчет применим ко всем сегментам рынка. Если вы, например, решите продавать велосипеды, то увидите, что за год спрос на них вырос на 452%. Исчез ли коронакризис? Полагаю, что нет. Можно ли зайти в этот сегмент рынка прямо сейчас, на фоне отмены самоизоляции? Конечно, да!

2. Маржинальность.

В идеале она должна быть не менее 30%. Заниматься низкомаржинальным бизнесом опасно, особенно в МСБ-сегменте. Не путайте маржинальность с наценкой. Это два способа посчитать прибыль, но они в корне разные.

Маржинальность — это отношение прибыли к цене, а наценка — отношение прибыли к себестоимости. Считая маржинальность, проще считать прибыль: измеряете все в процентах и получаете абсолютную цифру.

После того, как вы оценили, какую долю рынка сможете занять, переходите к финансовой части. Посчитайте маржинальность, расходы и выясните, сколько составит ЧПКР — чистая прибыль к распределению. Это деньги, которые вы положите себе в карман.

3. Конкурентов.

Вы должны знать главных игроков рынка. Оцените сетку их товаров / услуг и финансовые показатели, которые публичные компании обязаны раскрывать. Так вы поймете, куда движется рынок, перспективна ли ниша, которую вы выбрали и как выгодно отстроиться от конкурентов. Зная среднюю стоимость конкурентного товара, можно играть на рынке — например, установить цену ниже и занять долю больше.

Напишите бизнес-план. Некоторые умаляют его значение, но цифры покажут вам реальную картину. Внесите в него все, что посчитали:

показатели по объему рынка;

показатели по нише;

среднюю стоимость аналогичного товара/услуги у конкурентов;

маржинальность;

средний чек;

требуемые вложения в бизнес;

прибыль, которая позволит вам выйти в ноль;

чистую прибыль;

ЧПКР.

После этого задайтесь вопросом: будет ли этот бизнес актуален через пять лет? Если нет, сможете заработать в моменте. Если да — готовьтесь к игре в долгую. Некоторые сегменты бизнеса умирают за ненадобностью: с появлением агрегаторов такси на дорогах больше нет бомбил, а с переходом на электрические автомобили мы отойдем от широкого нефтепотребления.

Не забудьте о подушке безопасности. Если планируете серьезно заходить в бизнес, будьте готовы в первые месяцы вкладывать, а не зарабатывать. Например, стартапы зачастую требуют 100% реинвестирования, а вам нужно жить на что-то, гасить обязательства и развивать проект.

Чтобы оценить размер подушки, умножьте свои планируемые расходы х2, а получившуюся сумму — х3. Во-первых, вы всегда потратите больше, чем планировали. Во-вторых, минимум три месяца вы должны платить зарплату, аренду и на что-то жить. Если за этот срок бизнес не вышел в ноль, закрывайте его. Большие проекты могут минусить годами, но компания в МСБ-сегменте должна приносить прибыль почти сразу.

Внешние факторы, конечно, стоит учитывать. Оценивайте государственные решения, курс валют, новости в сферах, которые требуют лицензирования, ситуацию в банковской сфере, динамику цен на ваш товар / услугу.

Закрыли Турцию — пострадают туристические компании. Взлетела курсовая разница — ваш фрахт из Китая будет стоить в два раза дороже. Не нужно бездумно открывать кафе в пандемию. Если хочется, запустите кухню и организуйте доставку онлайн. Но помните, что пандемия — это форс-мажор, и бизнес нужно запускать с поправками на обстановку.

Самые актуальные бизнесы на сегодняшний день в России

На мой взгляд, самые перспективные отрасли рынка — IT и сфера услуг. По данным «БКС Мир инвестиций», одними из самых быстрорастущих акций по итогам 2020 года стали, среди прочего, акции IT-компаний. При этом, если инвестиции в золото, нефтегаз и металлургию традиционно считаются самыми безопасными, инвестиции в IT-сектор — самыми перспективными. Кроме того, проникновение интернета в России в 2021 году, по данным отчета Global Digital 2021, достигло 85%.

Россия, в отличие от Америки и Европы, — непаханое поле для вхождения новых IT-компаний. Например, по заявлению Роберта Фариша (IDC), объем российского IT-рынка в 2020 составил 1,8 трлн рублей, а американского, согласно отчету Bank of America Global Research, — $9 трлн.

Также растет рынок услуг. Если предложить потребителю классическую услугу, но лучше, комфортней и проще, бизнес будет работать. Например, в Smart Technika я порой больше зарабатываю на продаже дополнительных услуг, чем на продажах техники.

Например, на VIP-доставке день в день, подъеме техники на этаж или установке кондиционера. Монетизируйте комфорт клиента, скорость и качество, берите за это деньги. Можно увеличить стоимость услуги и заработать на ней больше, чем на товаре.

Обращайте внимание на вашу личную боль. Когда в пандемию я переводил бизнес в онлайн, столкнулся с огромным числом проблем. Было сложно, дорого и долго. Тогда я понял, что подобное испытывают многие предприниматели, и основал IT-компанию QUICK. Теперь сам помогаю бизнесу переходить в онлайн, потому что нашел доходность там, где болело.

Таких примеров много. Кому-то ведь лень было встать с дивана, одеться и поехать в «Макдоналдс», когда захотелось бургер. Или бежать к банкомату при желании оставить чаевые. Так появился Delivery Club и сервис по приему безналичных чаевых.

Актуальные бизнесы на сегодняшний день в мире

В мире сейчас лидирует сектор IT (среди прочего — телемедицина, финтех и e-commerce). Их значимость хорошо прослеживается в отчете Telemedicine Market Size, Share&Trends Analysis Report, прогнозах UBS Wealth Management и аналитике eCommerceDB от Statista.Инвесторы активно вкладываются в финансовые приложения, маркетплейсы и новые сервисы, причем российские пользуются спросом даже в США и европейских странах.

США

По данным UBS, в США довольно перспективен финтех и телемедицина, напрямую завязанные на IT. Коронакризис, например, ускорил переход к онлайн-платежам и электронной коммерции, но банковские системы США и Великобритании по-прежнему весьма консервативны. Американцы даже не могут пользоваться Apple Pay, в отличие от нас. Поэтому новые финансовые приложения в перспективе должны быть успешны на местном рынке.

Европа

Европейцы потребляют все, что связано с онлайном. Так, по данным App Annie, продажи приложений для обеих ОС в 2020 году выросли на 25% и составили $112 млрд. В марте того же года, согласно Inside the Q1 2020 Data Digest от SensorTower, по всему региону спрос на развлекательные приложение вырос на 28%.

Не забывайте: европейцы, в отличие от нас, проживают пандемию очень тяжело, второй год сидят дома и ищут общения. На мой взгляд, местный рынок поглотит любые приложения для общения и развлекательные сервисы.

Страны Востока (Азербайджан, Армения, Грузия и прочие)

Тут людей нужно переводить в онлайн. Это полупустой рынок: в регионе до сих пор не развиты онлайн-услуги, сервисы и интернет в целом. Люди ходят по физическим магазинам и базарам, чтобы пообщаться, поторговаться и получить скидки, а в интернете, по данным отчета Digital 2020, покупки делает менее половины населения.

Но пандемия показала, что в онлайн можно перенести все — даже там, где этого никогда не было. В отчете указано: в Турции — стране с похожим менталитетом — в интернете покупает 63% всех пользователей, а местный крупнейший маркетплейс Hepsiburada в 2018 году заключил соглашение с нашим «Я.Маркетом».

Азия

Азиаты стали демонстрировать склонность к роскоши. К примеру, почти 30% всех мировых продаж люкса приходится на китайских туристов, порядка 11% — на японцев, и еще 11% — на жителей остальных азиатских стран. Те же китайцы уже закрыли потребность в деньгах и теперь повышают свою значимость, скупая вещи мировых брендов. Бернар Арно, владелец дома LVMH, стал богатейшим человеком Европы и долларовым миллиардером во много благодаря продажам в Китае.

Новому бренду с претензией на люкс выйти в Китай нелегко. Для начала стоит раскачаться в Европе: китайцы обращают внимание на бренд после того, как он стал популярен в других странах. Компании заходят в TikTok, привлекают инфлюенсеров и показывают крутизну и дороговизну товара. Дешевым китайцев не удивить — этого у них и так полно.

Динамика спроса на люксовую продукцию у китайцев росла даже в пандемию. Согласно финансовому отчету за первый квартал 2020 года, который опубликовал LVMH, продажи конгломерата еще в апреле выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Заключение

На прибыльность бизнеса время и окружающая обстановка влияют в меньшей степени. Идею всегда можно адаптировать — и до запуска, и на начальном этапе. Чтобы оценить, выгодно ли сейчас открывать бизнес: