Что трогают клиенты сегодня: тренды в дизайне упаковки-2023

Можно сказать, что большинство идей — это хорошо забытое старое и немного прорывных дизайн-решений, так называемых дизайн-инноваций. О том, что родилось на рынке в 2023 и какие формы визуальной коммуникации любят клиенты, рассказал Дмитрий Плохов, дизайнер визуальных коммуникаций и наставник дизайн-команд в треке экспорт на конкурсе «Фабрика Дизайна 2.0» .

Простота и сдержанность

Основной тренд наступившей эпохи — это простота и сдержанность. Отчетливый пример такого подхода — изменения в дизайне упаковки соков. Производители перешли к дизайну коробок с минимумом деталей, чтобы сэкономить на расходах на краску. Это вынужденное решение в свете текущих логистических ограничений.

Но упрощение дизайна упаковки — это не только способ сокращения расходов. Ограничение в использовании графики делает более заметной фактуру материала, что в современных условиях оказывается на руку производителям.

В эпоху всеобщего цифрового потребления люди ощущают недостаток качественных тактильных взаимодействий.

Многие дизайнеры уходят от избыточности в визуальном представлении своих продуктов. Можно отметить увеличение количества черно-белой и двухцветной упаковки в различных отраслях рынка, а также сокращение площади, отведенной для брендирования.

Таким образом, фактура материала выходит на передний план, практически став равноправным участником дизайнерского решения.

Использование минимализма в дизайне может укрепить визуальное взаимодействие для установленных брендов, однако для начинающих или не широко известных марок этот подход может быть рискованным.

Советую смело:

применять крупный шрифт при минимальном использовании изображений и иллюстраций,

добавлять акцентный цвет с умеренностью,

использовать фигурную вырубку,

дополнять эффектом конгрева.

Простые формы, иллюстрации в стиле flat, минимум текста и яркие цвета — все это позволяет брендам создавать лаконичные и при этом с хорошим визуальным контрастом запоминающиеся упаковки.

Именно удачный дизайн в стиле минимализм может быстро считать потребность и сделать путь к покупке коротким и понятным, так как данный подход применим ко многим категориям потребителей и подходит для продуктов любой категории, от косметики до продуктов питания.

В то же время это, пожалуй, одно из сложнейших направлений для дизайнера, ведь значение имеет каждая деталь — цвета, формы, шрифты, композиция, полнота и смысловая точность предоставляемой информации. Поэтому дизайнер с особой тщательностью проводить исследования целевой аудитории, чтобы понять их предпочтения. Для выяснения болей потребителя применяются различные методы исследования.

Как правило, подход может включать:

фокус-группы,

глубинные интервью,

включенное наблюдение.

Выбор методики во многом зависит от категории продукта и условий взаимодействия с заказчиком.

Минимализм — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции.

Дизайнеры уходят от визуальной избыточности.

Работа Кристины Белоусовой, Ольги Халамцевой и Екатерины Егоровой

Открытость

Сегодня вопросы стабильности, комфорта и уверенности стали актуальными, и вот причина: в 2022 году в России продажи антидепрессантов увеличились на 66% по данным Центра развития перспективных технологий, оператора системы цифровой маркировки «Честный знак». Это указывает на увеличение уровня тревоги среди российских граждан, особенно в крупных городах.

Специалисты по маркетингу все чаще отмечают, что потребители ищут ощущение безопасности и гармонии.

Упаковка, представляющая товар визуально доступным, будет востребованной. Это может быть любая прозрачная упаковка или упаковка с прозрачным окошком. Содержимое не прячется от взгляда потребителя, и это означает, что бренд демонстрирует свою открытость, честность и надежность.

Кроме того, QR-код, идентифицирующий бренд, позволяет клиенту получить верную информацию о производителе, составе, полезных свойствах, особенностях технологии. Так, предоставляя доступ к информации о себе и своем продукте, производитель проявляет открытость, честность и демонстрирует, что у него нет секретов.

Работа Елены Пушкаренко

Наша идентичность

В 2022 году рынок России покинула внушительная доля иностранных брендов. Это открыло двери для российских предприятий, желающих предложить свои товары и услуги.

Специалисты ведущего брендингового агентства DDC.Group предлагают три стратегии развития нового бренда в условиях текущей экономической ситуации в России.

1. Абсолютное подражание

Это подразумевает копирование брендов, которые вышли с российского рынка.

Такой подход прекрасно работает в краткосрочной перспективе и успешно реализуется в сегменте собственных торговых марок крупных сетей.

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2. Умное подражание

Эта стратегия включает в себя создание бренда, вызывающего у потребителя ощущение дежавю — когда новый бренд как-то напоминает уже знакомые, но покинувшие рынок бренды.

3. Собственная идентичность

Это идеальный подход для российского бизнеса. Нахождение собственной идентичности идеально подходит для малого и среднего бизнеса, который стремится заполнить возникший вакуум, и рассматривает экспорт своей продукции. Важно определить стимул для целевой аудитории и вызвать нужную эмоцию.

Современные потребители готовы принять необычный дизайн даже в бюджетных сегментах, и это можно использовать для введения нового бренда на рынок.

С интересом обнаружил, что наибольший интерес к тренду на свою идентичность проявили потребители следующих групп.

Одну группу составляют те, кто воспринял уход зарубежных брендов как обиду и решил поддержать только отечественные товары. Это отчетливо видно в контексте «гастрономического патриотизма», где потребитель выбирает товары местных производителей среди товаров схожего типа.

Вторую группу составляют те, кто не был разочарован уходом иностранных брендов и продолжает доверять качеству продукции зарубежных производителей, поэтому они выбирают бренды, стилизованные под «импортный дизайн».

Идентичность бренда — это уникальная комбинация принципов бренда, способа общения, визуальных и эмоциональных особенностей. Это является сущностью предприятия и отличает бренд от всех остальных.

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Своя идентичность — мостик к оригинальному дизайн-решению.

Работа Александры Нелидовой

Экологичность

Современная упаковка должна решать не только задачи по коммуникации с аудиторией и информированию о товаре, но и быть экологичной. В это понятие входит множество аспектов, начиная с материала и заканчивая дизайн-решением.

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Использование экологически чистых материалов, таких как бумага, крафт-бумага, картон, биопластик, многофункциональность и новые сценарии использования продукта после его потребления — все это может стать не только эффективным экологичным решением, но и способом формирования уникального дизайна продукта.

Например, в качестве сырья на производстве можно использовать уже переработанные ресурсы, отметив подход в позиционировании бренда.

Работа Дарьи Кокориной

Цифровая торговля

В последнее время все чаще заказчики ставят задачу разработки особо прочной картонной упаковки, способной выдерживать не всегда аккуратную доставку со стороны маркетплейсов.

С учетом особенностей онлайн-торговли дизайн упаковки переживает своего рода метаморфозы. Так, информацию о товаре потребители получают в основном из описания товара, а сама упаковка уступает свои функции. Она лишь изображена на фото, которые должны быть строго определенного размера.

Покупатель уже не может оценить упаковку так, как это происходило в офлайн-торговле.

Нет возможности осмотреть ее со всех сторон и оценить габариты.

Теперь упаковка не должна перегружаться информацией о продукте, так как все необходимые детали можно указать в описании. Значимость таких элементов дизайна, как ощущения при прикосновении, сочетания текстур и блеск уменьшается из-за отсутствия непосредственного взаимодействия покупателя с упаковкой.

Однако эту проблему можно обойти, используя профессиональную предметную фотографию, которая будет выявлять все достоинства упаковки в описании товара.

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Распаковывание продукта стало целым явлением. Поощряемые маркетплейсами, многие покупатели с удовольствием снимают видеообзоры, показывая процесс распаковки. Этот процесс не только включает детальное изучение качества и комплектации, но и неожиданные сюрпризы внутри коробки, такие как вкладыши, печать на обратной стороне.

По словам коллег, специализирующихся на упаковке, тиражи с двухсторонней печатью стали значительно увеличиваться, начиная с прошлого года.

Поэтому яркие фоны и графические элементы, абстрактные формы и геометрические узоры — все это может помочь бренду выделиться в цифровой среде eCommerce.

Такие решения работают безотказно, потому что они привлекают внимание пользователей.

Чтобы создать неотразимый образ продукта, необходимо обеспечить бесперебойную видимость каждого элемента типографики и аккуратно расположить все элементы дизайна на упаковке, скомпоновать их таким образом, чтобы не возникало визуального диссонанса.

Если фон яркий, то объекты на переднем плане должны быть крупнее, а контраст высоким, чтобы обеспечить оптимальную читаемость.

Фейсинг — лицевая грань упаковки. И каждый миллиметр площади лицевой части упаковки на вес золота.

Работа Марии Касаткиной

Дизайн упаковки — это очень важная составная часть брендинга, которая помогает компаниям заявить о своей идентичности и привлечь внимание потребителей. Выбрав один или несколько трендов дизайна упаковки, бренды могут создать продукты, которые будут формировать взаимоотношения с клиентом на совершенно новом уровне.

Оценка правильно выполненного брендинга и грамотно продуманного дизайна несомненно важна, учитывая сложности, связанные с маркетингом и выводом новых продуктов на рынок. Большое количество новых товаров ежегодно появляется в продаже, значительная их часть сталкивается с проблемами при попытке успешного запуска. Поэтому эффективный брендинг и дизайн в контексте конкурентного рынка важен.

Не всегда неуспех говорит о плохом продукте, но часто о неправильной подаче и о дизайне, который не воспринимает целевая аудитория. Поэтому профессиональные дизайнеры всегда в курсе событий и трендов потребительского поведения, трендов дизайна продукции и упаковки к ней.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney