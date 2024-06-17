Патент для общепита в 2024: пошаговая инструкция

Марат Самитов, руководитель бухгалтерской и юридической компании «Самитов Консалтинг», рассказал про плюсы и минусы патентной системы налогообложения и поделился алгоритмом перехода на этот режим.

Предприниматели, оказывающие услуги в сфере общепита, могут работать на патенте. Выбирая такую систему, вы платите налог не с реального дохода, а с потенциального. На первый взгляд все выглядит сложно, но по факту — гораздо проще.

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Какие заведения могут получить патент на общепит

Для начала давайте разберемся с понятием общепита.

Заведения общественного питания — это система предприятий, которые занимаются приготовлением и продажей готовой пищи и напитков для потребителей.

Использовать ПСН могут:

киоски, уличные палатки и передвижные розничные точки;

отделы кулинарии в магазинах, занимающиеся продажей готовой еды;

фудкорты без собственных столиков.

Действующее налоговое законодательство содержит в себе нормы относительно лимита прибыли для ПСН. В соответствии с пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ предприниматели, использующие патент, не могут превышать годовой доход в размере 60 млн рублей. Если вы совмещаете патент с УСН, учитывается доход от деятельности по обоим налоговым режимам.

Ограничения для общепита на патенте

Отдельное внимание законодатель уделяет численности официально трудоустроенных сотрудников и лиц, сотрудничающих с вашим предприятием по ГПХ.

Хотите использовать патент на общепит для ИП в 2024 году? Позаботьтесь о том, чтобы на вас работало не более 15 человек по всем видам патентной деятельности.

Пример. Допустим, вы являетесь собственником кафе и отдела кулинарии. В кафе трудится 12 человек. Соответственно продавать посетителям еду из кулинарии могут не более трех человек. Оформив большее количество работников, вы потеряете возможность использовать патентную систему налогообложения.

Еще есть один нюанс: территория, на которой ваши сотрудники обслуживают клиентов, не может быть больше 150 кв.м. Это относится к специально оборудованным помещениям или открытым площадкам, предназначенным для потребления пищи и проведения досуга.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.12.2020 № 3650-р, заведениям общепита на патенте разрешено производить и продавать безалкогольную продукцию, содержащую спирт, такую как квас, кисломолочные напитки, сиропы, соусы и т.п.

При этом Минфин в письме от 12.10.2021 № 03-11-11/82453 разъяснил, что продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 0,5%, приобретенных для продажи, может быть отнесена к услугам, попадающим под ПСН.

То есть вы, как собственник бара или кафе, можете закупать у поставщиков пиво, сидр, пуаре и медовуху для реализации посетителям.

Важно также учесть, что существуют общие нормы (применяются на территории всех без исключения населенных пунктов РФ) и региональные.

Местные органы власти могут:

дополнять перечень деятельностей, не включенных в федеральный перечень (за исключением запрещенных);

определять размер потенциального дохода для объектов общественного питания по каждому объекту или за квадратный метр площади;

вводить ограничения на количество объектов общепита, их общую площадь и площадь для обслуживания посетителей;

предоставлять налоговые каникулы в определенных сферах деятельности.

Если вы не знаете, какие нормы действуют конкретно в вашем регионе или сомневаетесь, что ваше предприятие может использовать ПСН, обратитесь за помощью к профессионалам. Профильные специалисты предоставят консультации по вопросам, связанным с налогообложением, помогут оценить возможность применения патентной системы, а также окажут поддержку в оформлении необходимых документов и подаче заявлений.

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Сколько стоит патент для общепита

Стоимость патента для предпринимателей в сфере общепита составляет 6% от налоговой базы, которая определяется как потенциально возможный годовой доход (ПГД) от конкретной деятельности.

ПГД устанавливается региональными законами и может существенно различаться в зависимости от местоположения. Например, в Центральном административном округе Москвы предельный доход по патенту для объектов общепита с залом обслуживания до 50 кв. м составляет 12 млн рублей. В большинстве других округов — 6 млн, а в отдаленных районах — 4,2 млн.

Таким образом, стоимость патента для ЦАО Москвы на полный 2024 год будет: 12 000 000 × 6% = 720 000 рублей. Рассчитать предстоящие расходы можно через онлайн калькулятор, размещенный на официальном сайте ФНС РФ.

Как подать заявление на патент для общепита

Данная процедура не имеет каких-либо особенностей: все происходит по стандартному алгоритму.

Если вы только начинаете предпринимательский путь, то заявление на применение ПСН подается налоговому инспектору сразу при регистрации ИП.

Если у вас уже есть компания, но вы решили изменить формат ее деятельности, просто обратитесь в налоговою по месту регистрации и передайте своему инспектору заявление на патент на общепит.

Важно отметить, что сделать это необходимо минимум за 10 дней до начала работы заведения. В данном случае предпринимателю необходимо отталкиваться не от даты аренды или покупки помещения, а от даты реализации продукции.

Например, если вы планируете открыть точку и начать продажи с 1 июня, то заявление следует подать не позднее, чем за 10 рабочих дней до этой даты.

Порядок применения патента для общепита

Процесс перехода на ПСН условно можно разделить на пять основных этапов. Рассмотрим каждый из них более детально.

Как перейти на патент

Для получения патента на общепит заявление подается в налоговую инспекцию. Если вы регистрируете ИП, это делается сразу при регистрации. Если у вас уже есть компания, заявление подается минимум за 10 дней до начала работы заведения, независимо от даты аренды или покупки помещения.

Перейти на патент можно в онлайн режиме через личный кабинет в ФНС. Для этого нужно выбрать опцию ПСН и в появившемся окне заполнить данные о компании: код налогового региона, вид деятельности, срок действия патента, количество сотрудников и другие сведения.

Получение патента

Патент выдается в течение пяти рабочих дней с момента принятия заявления.

В документе указывается вид деятельности, территория, на которой предприниматель может работать, срок действия патента и периоды оплаты.

Забрать патент на общепит можно как лично у налогового инспектора, так и получить его по почте. Способ получения зависит от того, каким образом предприниматель передал заявление в ИФНС.

Расчет патента

Этим занимаются налоговики. Но вам, как бизнесмену, необходимо самостоятельно определять сумму, подлежащую оплате. Если в вашей команде работает грамотный бухгалтер — отлично, доверьте процесс расчета ему. Если же у вас есть сомнения, воспользуйтесь калькулятором, представленным на сайте ФНС.

Сроки уплаты

С 2023 года патент можно оплатить через единый налоговый счет. Если патент оформлен на срок до шести месяцев, уплату в бюджет необходимо внести до окончания срока его действия.

При сроке действия от 6 до 12 месяцев, оплата осуществляется двумя платежами. Первый — третья часть от общей суммы налоговых обязательств — вносится в течение 90 дней с момента оформления патента. Второй — до момента окончания срока его действия.

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Итоги

Патентная система налогообложения — удобный и с финансовой точки зрения выгодный способ ведения бизнеса. Используя налоговые льготы, предприниматели могут существенно снизить нагрузку на бюджет компании и сосредоточиться на развитии своего дела.

Однако не стоит торопиться с выводами: при принятии решения о переходе на ПСН внимательно изучите нормы налогового законодательства. Если сомневаетесь, обратитесь к специалистам. Мы поможем принять правильное решение.

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