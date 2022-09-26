«Вкусно — и точка» захотела получить патент на «Кафе — и точка»

Сеть общественного питания «Вкусно — и точка» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кафе — и точка». Его, вероятно, компания использует для названия бывших «Маккафе».
Последние новости и возможном возобновлении концепции McCafe поступали в начале августа – тогда «Вкусно – и точка» заявила о планах возобновить формат кафе (бывшие McCafe) с 11 августа. Сообщалось, что в меню кафе войдут кофе, выпечка, десерты и другое.
В пресс-службе «Вкусно – и точка» RB.RU сообищил, что уже открыли кафе.
«Концепция "Кафе" уже была запущена в предприятиях сети "Вкусно – и точка" 11 сентября. Она доступна в тех точках сети, в которых была расположена и ранее», – рассказали в пресс-службе.
В августе «Вкусно – и точка» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Пицца – и точка». Часть опрошенных RB.RU экспертов предположили, что компания собралась открыть заведения в новом формате.
McDonald’s не работает в России с марта 2022 года. В мае компания объявила об уходе с российского рынка. Бизнес McDonald’s купил российский предприниматель Александр Говор и в июне открыл заведения сети под новым брендом «Вкусно – и точка».
Фото на обложке: Sorbis /
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