Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Вкусно — и точка» возобновит формат кафе с 11 августа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работать в тех точках, где были расположены ранее.

«Вкусно — и точка» возобновит формат кафе с 11 августа

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе" <…>. В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты», — говорится в сообщении компании.

Сеть также перезапустила программу лояльности, которая позволит приобретать продукты «Кафе» по выгодным ценам.

С 11 августа посетители «Кафе» смогут заказать как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки меню — айс-кофе «Кленовый пекан». Также можно будет приобрести напитки и на растительной основе — кокосовой или миндальной.

Меню «Кафе» будет меняться и дополняться со временем другими позициями.

McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору. В середине июня предприятия бывшего ресторана McDonald's в России заработали под брендом «Вкусно — и точка». 

В конце июля стало известно, что «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку к началу осени.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российские KFC и Pizza Hut сменят название
  2. 2 «Думали, что быстро выйдем на стабильный доход, но оказались в убытке»: 6 ошибок, которые стоит учесть на старте
  3. 3 Поменяли планы: какие стратегии помогают бизнесу пережить кризис
  4. 4 Тренды foodtech в кризис: какие изменения стоит учитывать бизнесу?
  5. 5 Выбор удачной локации для ресторана — что нужно учесть?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Все ВОЗМОЖНОСТИ