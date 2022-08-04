«Вкусно — и точка» возобновит формат кафе с 11 августа

Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» с 11 августа возобновит концепцию кафе в России, они начнут работать в тех точках, где были расположены ранее.

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно – и точка" возобновят свою работу концепции "Кафе" <…>. В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты», — говорится в сообщении компании.

Сеть также перезапустила программу лояльности, которая позволит приобретать продукты «Кафе» по выгодным ценам.

С 11 августа посетители «Кафе» смогут заказать как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки меню — айс-кофе «Кленовый пекан». Также можно будет приобрести напитки и на растительной основе — кокосовой или миндальной.

Меню «Кафе» будет меняться и дополняться со временем другими позициями.

McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору. В середине июня предприятия бывшего ресторана McDonald's в России заработали под брендом «Вкусно — и точка».

В конце июля стало известно, что «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку к началу осени.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»