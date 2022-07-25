«Вкусно — и точка» планирует запустить доставку к началу осени

Глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал о планах запуска доставки. Сервис станет доступен после открытия всех ресторанов сети.
Компания стояла перед выбором: или открыть все рестораны и запустить доставку, но гораздо позже по времени, или постепенно открывать точки, договариваясь с партнерами о запуске доставки, передает РБК.
Руководство «Вкусно — и точка» выбрало второй вариант. К концу лета планируется открыть все предприятия сети, затем запустить доставку.McDonald’s приостановил работу всех своих 850 ресторанов в России в марте. В мае сеть объявила, что окончательно покидает российский рынок. Бизнес был продан бизнесмену Александру Говору, который заявил о «жестком и амбициозном» плане по открытию всех ресторанов сети за два месяца.
В середине июня заработали первые 15 точек нового McDonald’s в России «Вкусно — и точка». Новые владельцы тогда допустили, что в меню могут появиться русские блюда.
После открытия приморская сеть общепита «Еда и точка» решила добиться через суд или переговоры смены нового названия McDonald's «Вкусно — и точка». Сеть работает с 2018 года, название «Еда и точка» зарегистрировано в качестве товарного знака в 2020 году.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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27 июля 2022