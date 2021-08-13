Топ-9 альтернативных платежных методов в Европе

Платежи по картам Visa и Mastercard популярны во всей Европе, но наряду с ними в разных регионах существуют локальные альтернативные платежные методы. В чем их значимость для российских e-commerce компаний, планирующих расширять свой бизнес, и какие из них наиболее популярны в Европе, рассказывает руководитель развития платежного продукта международного провайдера Ecommpay Ольга Караблина.

Международный рынок электронной торговли стремительно растет, и пандемия лишь способствовала его развитию. Ежедневно интернет-пользователи со всего мира совершают онлайн-покупки не только внутри своей страны, но и за рубежом, увеличивая долю международных платежей.

Одним из крупнейших и зрелых рынков e-commerce по-прежнему остается Европа: согласно прогнозу Statista, его общая выручка к 2025 году достигнет $569,2 млрд. Доля трансграничной торговли в Европе в 2020 году составила 25,5% от общего объема онлайн-продаж, по данным Ecommerce News, и, судя по всему, эта цифра продолжит расти.

Российским e-commerce компаниям, которые планируют осваивать этот быстрорастущий рынок, необходимо учитывать не только его юридические и экономические особенности, но и платежные привычки жителей Европы. Несмотря на то, что Евросоюз имеет единый внутренний рынок, платежное поведение потребителей может различаться от страны к стране.

Наряду с международными гигантами (такими как Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPal и пр.) в каждом регионе существуют свои локальные альтернативные платежные методы, крайне востребованные местным населением.

Новым игрокам на рынке критически важно предоставить клиентам возможность платить удобным для них способом, поэтому одной из первостепенных задач при расширении бизнеса является локализация платежного сценария.

Представим ситуацию: покупатель решил приобрести что-либо на вашем сайте, но, перейдя на страницу оплаты, не увидел в списке платежных методов знакомый и удобный ему. Какова вероятность, что он завершит покупку, а не перейдет на сайт ваших конкурентов? Очевидный плюс подключения локальных платежных методов — это увеличение конверсии.

На основании внутренней статистики Ecommpay мы составили топ-9 альтернативных платежных методов в европейских странах, популярных среди российского бизнеса. Онлайн-гейминг, ритейл, IT-услуги, индустрия туризма и гостеприимства, социальные сети, индустрия развлечений, кредитование — вот далеко не полный список отраслей, которые они обслуживают.

Лидер на немецком рынке по прямым банковским транзакциям: к нему подключены 99,9% банков Германии. Также этот метод популярен в Австрии, Бельгии и Нидерландах. 20 млн пользователей, в среднем три млн транзакций в месяц. Бренд широко известен, ему доверяют. 35 тыс. продавцов предлагают этот способ оплаты своим покупателям.

Популярный в Германии метод банковских онлайн-переводов, который позволяет клиентам совершать платежи напрямую через свой банковский счет. Банковские переводы — самый популярный способ онлайн-оплаты в Германии. С их помощью совершается 51% онлайн-покупок. К системе Giropay подключены более 1500 банков, что позволяет обслуживать 17 млн клиентов. Наиболее значимые интегрированные банки: Postbank, Deutsche Kreditbank, Volksbanken, Comdirect, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Finanzgruppe.

Португальская межбанковская сеть, которую можно использовать как для банковских переводов, так и для расчета наличными. Широко известное и безопасное платежное решение: к Multibanco подключены все основные банки Португалии. Существует на рынке с 1980-х, так что большинство жителей Португалии умеют пользоваться этим методом. Каждый год через Multibanco проходит около 900 млн транзакций. 78% e-commerce покупателей в Португалии используют Multibanco.

Система банковских переводов, покрывающая все крупные нидерландские банки. 59% всех онлайн-транзакций в Нидерландах совершаются через iDeal. Метод был впервые представлен на рынке в октябре 2005 года и с тех пор демонстрирует стремительный рост. iDeal набирает популярность как способ оплаты онлайн-покупок за границей: его принимают в интернет-магазинах более 60 стран мира. Основные интегрированные банки: ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, Knab, MoneyU, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank, Van Lanschot.

Ведущий онлайн-способ оплаты дебетовыми картами в Бельгии: покупатели используют карту Bancontact в более чем 80% бельгийских онлайн-магазинов. Bancontact сотрудничает с более чем 20 банками в Бельгии, это надежный партнер и известный провайдер электронных платежей. Оптимизированный клиентский опыт: доступна оплата через приложение. Нет чарджбэков — уникальная характеристика для дебетовых карт.

Ведущий платежный метод в Австрии, основанный на банковских переводах: более 80% всех австрийских онлайн-магазинов предлагают его своим клиентам для оплаты. Высокий уровень безопасности: процесс оплаты осуществляется исключительно через надежный онлайн-банкинг банка клиента. Три млн активных пользователей в Австрии. Многие официальные электронные транзакции также проводятся через EPS, так как EPS — официальный платежный метод электронного правительства.

Система банковских переводов в режиме реального времени, к которой подключено 165 польских банков. Благодаря Przelewy24 более 95% польских пользователей онлайн-банкинга могут легко и безопасно совершать покупки онлайн. Свыше 60 тыс. польских онлайн-магазинов принимают данный метод к оплате.

Польский сервис банковских переводов через мобильную аппликацию. Владельцы смартфонов могут оплачивать покупки онлайн и в магазинах, а также снимать наличные в банкоматах. В среднем в год через BLIK проходит 100 млн транзакций. Доступен в приложениях 17 крупнейших банков в Польше: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski и пр.

Open Banking

Инновационная финансовая технология, которая позволяет перечислять денежные средства напрямую со счета покупателя на счет продавца с помощью Open API. Метод доступен во всех странах Евросоюза и в Великобритании. Через единое Open Banking-решение можно будет подключиться ко всем ведущим банкам Европы и Англии. Самый быстрый платежный метод на рынке, которому прогнозируют лидерские позиции в ближайшем будущем. Новое исследование Ecommpay показывает, что 36% британских компаний уже внедрили Open Banking, а ещё 32% собираются сделать это в течении года. Потребителям для оплаты необходимо пройти только стандартную банковскую аутентификацию, вводить данные карты или дополнительные учетные данные не требуется. Клиенты платят напрямую через онлайн-банкинг, что позволяет переводить средства незамедлительно. Это особенно удобно для пользователей, которые ищут варианты быстрой оплаты, например, для получения доступа к цифровому контенту, покупки авиабилетов и пр. Также это исключает риск чарджбэков для продавца.

Популярность локальных альтернативных платежных методов объясняется тем, что покупатели к ним привыкли и доверяют им. С их помощью они могут быстро оплатить покупку, не тратя время на знакомство с другими, не известными им способами. Предоставляя клиентам возможность оплачивать покупки методом, которому они доверяют, вы тем самым повышаете доверие к своему бренду и значительно увеличиваете свои шансы на успех.

Фото на обложке: Anna_Kim/shutterstock.com