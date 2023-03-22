Довести идеал до разрушения: как справиться с токсичным перфекционизмом

За каждым классным проектом стоит перфекционист, который не отступился, старался делать все идеально и дотянул результат до совершенства. Но если человек постоянно стремится все улучшать, коллегам стоит обратить на это внимание.
Что я могу дать человеку? Что стоит за его желанием сделать все безупречно? И как прекратить его недовольство коллегами, которые не следуют этому же принципу? На эти и другие вопросы о токсичном перфекционизме ответила Наталья Константинова, психолог-консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю».
Все или ничего
Сегодня очень часто можно услышать высказывания о перфекционизме в позитивном ключе. Люди с гордостью говорят «я перфекционист во всем!»
Стремление к идеалу может иметь позитивный смысл, но все-таки чаще оно носит именно разрушительный характер. Перфекционисты стремятся к совершенству всегда. У них есть убеждение, что классный результат должен быть достигнут, а несовершенный итог работы не имеет права на существование.
То есть человек живет по принципу «или идеально, или никак».
Быть перфекционистом — значит ставить завышенные требования к себе и окружающим.
Перфекционизм бывает двух видов:
- Позитивный
В таком его проявлении человек стремится сделать все наилучшим образом — не идеально, но достаточно хорошо. В этом нет ничего плохого, даже наоборот, — это мотивирует и помогает добиваться целей.
- Деструктивный
Когда человек стремится к идеалу, и его стремление переходит в стадию «болезни», поскольку нацеленность на совершенство во всех сферах жизни провоцирует развитие неврастении.
Перфекционизм родом из детства
На формирование в человеке такого качества влияет множество различных факторов:
- генетические, и связанные с темпераментом,
- основанные на воспитании,
- обусловленные социальной средой и общением.
Часто нездоровый перфекционизм передается от родителей ребенку.
По некоторым исследованиям, когда в генотипе человека заложена тревожность, вероятность того, что он станет перфекционистом, увеличивается.
Окружение ребенка формирует это:
- если близкие ребенка постоянно волнуются (даже без повода), ребенок будет стараться им подражать на бессознательном уровне;
- если окружение более расслабленное, ребенок будет подстраиваться под их манеру поведения.
Родители-перфекционисты, как правило, за успехи ребенка не хвалят, обесценивают те достижения, которые есть. А малыш думает, что результат, которого удалось добиться, недостаточно хорош, чтобы его любили. Считает, что ему постоянно нужно стремиться к лучшему, чтобы заслужить признание.
Когда такие дети становятся взрослыми, они бессознательно стремятся получить недостижимую любовь близких, друзей, коллег.
Последствия перфекционизма
Со стороны кажется, что в стремлении к идеалу много положительных моментов:
- Человек внимателен к деталям;
- Мотивирован;
- Стремится к чему-то лучшему.
Перфекционисты часто ставят себе высокую планку, и это вообще неплохо, если помогает им развиваться.
Но, как известно, у каждой медали две стороны. Если эту планку использовать как единственную возможность принять себя, тогда она зло. Нездоровый перфекционизм может привести к негативным последствиям.
- Человек испытывает страдания и проживает боль, когда понимает, что достичь идеала невозможно
Он становится тревожным и теряет мотивацию, неприятные психические состояния забирают его ресурс и силы, на этом фоне у него может развиться депрессия.
- Свою ценность перфекционист определяет через призму своей продуктивности, список достижений и заслуг
Ругает себя за промахи и ошибки. Такой поведенческий сценарий распространяется на близких и коллег. Если результат работы окружающих не соответствует заявленным требованиям перфекциониста, это провоцирует его раздражительность, которая транслируется людям вокруг.
- Коллега-перфекционист приносит окружающим страдания
Его никогда невозможно удовлетворить. Недовольство перфекциониста очень влияет на самооценку окружающих.
Основные минусы людей, желающих достичь идеала, — заразительная тревожность и продолжительный процесс работы, потому что они постоянно стремятся к идеалу и тратят на задачи больше времени, чем требуется.
Как правило, эти минусы снижают мотивацию остального персонала что-либо делать вообще.
Выявить и обезвредить нездоровый перфекционизм
Этап № 1. Выявить
Деструктивный перфекционизм может провоцировать изменения в поведении человека. Такие люди настолько сосредоточены на иллюзорных результатах своей работы, что не могут вовремя сделать перерыв.
Человек со здоровым перфекционизмом умеет взять паузу, а в деструктивном его проявлении он без остановки продолжает идти вперед.
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Есть целый ряд признаков, по которым можно распознать нездоровый перфекционизм в себе:
- Если вы мыслите полярными категориями «белое или черное», «прекрасный или ужасный»;
- Если думаете и действуете экстремально. Обесцениваете весь результат работы из-за одного незначительного промаха. Например, если съели одно печенье, то это конец диеты. Если не успеваете сдать проект к дедлайну, то зря взялись за это дело;
- Испытываете проблемы с делегированием. Думаете, что кроме вас лучше никто не сделает, поэтому испытываете проблемы с доверием к окружающим;
- Постоянно дорабатываете начатое, не можете закончить дело. Стараетесь сделать лучше и лучше — это бесконечный процесс;
- Зациклены на ошибках своих и чужих;
- Часто прокрастинируете. Вам так страшно получить неидеальный результат, что часто вы даже не начинаете что-то делать.
Этап № 2. Обезвредить
Бесконечная череда завышенных ожиданий и критическое мышление могут сыграть с перфекционистом злую шутку. Он просто может потерять вкус к жизни — чувство удовлетворения, связанного с успехом. А это приведет его к развитию хронической тревожности и другим негативным ментальным проявлениям.
Но человек может помочь себе сам. Вот несколько советов:
- Тренируйте гибкость мышления. В любой ситуации всегда есть несколько решений, не нужно упираться в одно, смотрите на ситуацию более объемно.
- Проверяйте свои требования к себе на реалистичность. Задайте вопрос «мое требование реалистично? Тот идеальный результат достижим?». Как правило, ответ «нет».
- Смотрите на промахи как на зоны для развития. Ошибка — не конец, а начало чего-то нового.
- Фиксируйте свое внимание именно на своих достижениях. За счет каких качеств я этого достиг? Какие мои сильные стороны помогли мне прийти пусть не к идеальному, но к хорошему результату?
- Хвалите себя даже за маленькие шаги. Ведь это путь к большой цели.
- Проявляйте заботу о себе. Организуйте встречи с друзьями и близкими, которые приносят положительные эмоции. Эту энергию сублимируйте в творчество или спорт, чтобы переживания и тревоги находили выход в подобных занятиях.
- Обратитесь к психологу, если у вас есть такая возможность. Специалист поможет вам разобраться в истоках вашего перфекционизма и минимизировать его.
- Придерживайтесь девиза «лучше сделать неидеально, чем никак».
Если мой коллега или подчиненный перфекционист
Перфекционизм мешает получению желаемых результатов. Высокая планка для сотрудников — это хорошо. Но когда работникам никак не удается достичь этой планки, высокие требования оставляют лишь чувство разочарования и нереализованности.
Неважно, вы начальник или подчиненный, если речь о перфекционизме в офисе, всем приходится несладко.
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Перфекционист свои ошибки и промахи коллекционирует как средство для самобичевания. Он требователен к себе и окружающим.
Чтобы достигать высот в работе с перфекционистами, стоит выстраивать дружественную и доверительную атмосферу в коллективе.
Можно предлагать помощь таким людям, главное делать это с правильным посылом. Сказать «я вижу, как ты классно справляешься, но вижу, как ты устаешь. Мне хочется поддержать тебя». Тем самым вы даете понять, что он важен и дорог для вас.
Перфекционисты хотят заслужить любовь окружающих ценой того, что они делают все идеально.
Когда предлагаете помощь, важно показать человеку, что вы уже признаете его «хорошесть», и дополнительно ему для этого ничего не нужно делать. Тогда он согласится принять вашу помощь.
Сфокусируйте внимание на том, что уже у него хорошо получается. У перфекционистов часто есть проблемы с доверием, поэтому если руководитель выстроит с сотрудниками доверительные отношения, это даст экологичное взаимодействие, ускорит процесс работы и облегчит жизнь перфекционисту и окружающим его людям.
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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