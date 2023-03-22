Довести идеал до разрушения: как справиться с токсичным перфекционизмом

Что я могу дать человеку? Что стоит за его желанием сделать все безупречно? И как прекратить его недовольство коллегами, которые не следуют этому же принципу? На эти и другие вопросы о токсичном перфекционизме ответила Наталья Константинова, психолог-консультант платформы корпоративного благополучия «Понимаю».

За каждым классным проектом стоит перфекционист, который не отступился, старался делать все идеально и дотянул результат до совершенства. Но если человек постоянно стремится все улучшать, коллегам стоит обратить на это внимание.

Все или ничего

Сегодня очень часто можно услышать высказывания о перфекционизме в позитивном ключе. Люди с гордостью говорят «я перфекционист во всем!»

Стремление к идеалу может иметь позитивный смысл, но все-таки чаще оно носит именно разрушительный характер. Перфекционисты стремятся к совершенству всегда. У них есть убеждение, что классный результат должен быть достигнут, а несовершенный итог работы не имеет права на существование.

То есть человек живет по принципу «или идеально, или никак».

Быть перфекционистом — значит ставить завышенные требования к себе и окружающим.

Перфекционизм бывает двух видов:

Позитивный

В таком его проявлении человек стремится сделать все наилучшим образом — не идеально, но достаточно хорошо. В этом нет ничего плохого, даже наоборот, — это мотивирует и помогает добиваться целей.

Деструктивный

Когда человек стремится к идеалу, и его стремление переходит в стадию «болезни», поскольку нацеленность на совершенство во всех сферах жизни провоцирует развитие неврастении.

Перфекционизм родом из детства

На формирование в человеке такого качества влияет множество различных факторов:

генетические, и связанные с темпераментом,

основанные на воспитании,

обусловленные социальной средой и общением.

Часто нездоровый перфекционизм передается от родителей ребенку.

По некоторым исследованиям, когда в генотипе человека заложена тревожность, вероятность того, что он станет перфекционистом, увеличивается.

Окружение ребенка формирует это:

если близкие ребенка постоянно волнуются (даже без повода), ребенок будет стараться им подражать на бессознательном уровне;

если окружение более расслабленное, ребенок будет подстраиваться под их манеру поведения.

Родители-перфекционисты, как правило, за успехи ребенка не хвалят, обесценивают те достижения, которые есть. А малыш думает, что результат, которого удалось добиться, недостаточно хорош, чтобы его любили. Считает, что ему постоянно нужно стремиться к лучшему, чтобы заслужить признание.

Когда такие дети становятся взрослыми, они бессознательно стремятся получить недостижимую любовь близких, друзей, коллег.

Последствия перфекционизма

Со стороны кажется, что в стремлении к идеалу много положительных моментов:

Человек внимателен к деталям; Мотивирован; Стремится к чему-то лучшему.

Перфекционисты часто ставят себе высокую планку, и это вообще неплохо, если помогает им развиваться.

Но, как известно, у каждой медали две стороны. Если эту планку использовать как единственную возможность принять себя, тогда она зло. Нездоровый перфекционизм может привести к негативным последствиям.

Человек испытывает страдания и проживает боль, когда понимает, что достичь идеала невозможно

Он становится тревожным и теряет мотивацию, неприятные психические состояния забирают его ресурс и силы, на этом фоне у него может развиться депрессия.

Свою ценность перфекционист определяет через призму своей продуктивности, список достижений и заслуг

Ругает себя за промахи и ошибки. Такой поведенческий сценарий распространяется на близких и коллег. Если результат работы окружающих не соответствует заявленным требованиям перфекциониста, это провоцирует его раздражительность, которая транслируется людям вокруг.

Коллега-перфекционист приносит окружающим страдания

Его никогда невозможно удовлетворить. Недовольство перфекциониста очень влияет на самооценку окружающих.

Основные минусы людей, желающих достичь идеала, — заразительная тревожность и продолжительный процесс работы, потому что они постоянно стремятся к идеалу и тратят на задачи больше времени, чем требуется.

Как правило, эти минусы снижают мотивацию остального персонала что-либо делать вообще.

Выявить и обезвредить нездоровый перфекционизм

Этап № 1. Выявить

Деструктивный перфекционизм может провоцировать изменения в поведении человека. Такие люди настолько сосредоточены на иллюзорных результатах своей работы, что не могут вовремя сделать перерыв.

Человек со здоровым перфекционизмом умеет взять паузу, а в деструктивном его проявлении он без остановки продолжает идти вперед.

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Есть целый ряд признаков, по которым можно распознать нездоровый перфекционизм в себе:

Если вы мыслите полярными категориями «белое или черное», «прекрасный или ужасный»; Если думаете и действуете экстремально. Обесцениваете весь результат работы из-за одного незначительного промаха. Например, если съели одно печенье, то это конец диеты. Если не успеваете сдать проект к дедлайну, то зря взялись за это дело; Испытываете проблемы с делегированием. Думаете, что кроме вас лучше никто не сделает, поэтому испытываете проблемы с доверием к окружающим; Постоянно дорабатываете начатое, не можете закончить дело. Стараетесь сделать лучше и лучше — это бесконечный процесс; Зациклены на ошибках своих и чужих; Часто прокрастинируете. Вам так страшно получить неидеальный результат, что часто вы даже не начинаете что-то делать.

Этап № 2. Обезвредить

Бесконечная череда завышенных ожиданий и критическое мышление могут сыграть с перфекционистом злую шутку. Он просто может потерять вкус к жизни — чувство удовлетворения, связанного с успехом. А это приведет его к развитию хронической тревожности и другим негативным ментальным проявлениям.

Но человек может помочь себе сам. Вот несколько советов:

Тренируйте гибкость мышления. В любой ситуации всегда есть несколько решений, не нужно упираться в одно, смотрите на ситуацию более объемно. Проверяйте свои требования к себе на реалистичность. Задайте вопрос «мое требование реалистично? Тот идеальный результат достижим?». Как правило, ответ «нет». Смотрите на промахи как на зоны для развития. Ошибка — не конец, а начало чего-то нового. Фиксируйте свое внимание именно на своих достижениях. За счет каких качеств я этого достиг? Какие мои сильные стороны помогли мне прийти пусть не к идеальному, но к хорошему результату? Хвалите себя даже за маленькие шаги. Ведь это путь к большой цели. Проявляйте заботу о себе. Организуйте встречи с друзьями и близкими, которые приносят положительные эмоции. Эту энергию сублимируйте в творчество или спорт, чтобы переживания и тревоги находили выход в подобных занятиях. Обратитесь к психологу, если у вас есть такая возможность. Специалист поможет вам разобраться в истоках вашего перфекционизма и минимизировать его. Придерживайтесь девиза «лучше сделать неидеально, чем никак».

Если мой коллега или подчиненный перфекционист

Перфекционизм мешает получению желаемых результатов. Высокая планка для сотрудников — это хорошо. Но когда работникам никак не удается достичь этой планки, высокие требования оставляют лишь чувство разочарования и нереализованности.

Неважно, вы начальник или подчиненный, если речь о перфекционизме в офисе, всем приходится несладко.

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Перфекционист свои ошибки и промахи коллекционирует как средство для самобичевания. Он требователен к себе и окружающим.

Чтобы достигать высот в работе с перфекционистами, стоит выстраивать дружественную и доверительную атмосферу в коллективе.

Можно предлагать помощь таким людям, главное делать это с правильным посылом. Сказать «я вижу, как ты классно справляешься, но вижу, как ты устаешь. Мне хочется поддержать тебя». Тем самым вы даете понять, что он важен и дорог для вас.

Перфекционисты хотят заслужить любовь окружающих ценой того, что они делают все идеально.

Когда предлагаете помощь, важно показать человеку, что вы уже признаете его «хорошесть», и дополнительно ему для этого ничего не нужно делать. Тогда он согласится принять вашу помощь.

Сфокусируйте внимание на том, что уже у него хорошо получается. У перфекционистов часто есть проблемы с доверием, поэтому если руководитель выстроит с сотрудниками доверительные отношения, это даст экологичное взаимодействие, ускорит процесс работы и облегчит жизнь перфекционисту и окружающим его людям.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney