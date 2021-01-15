Стартап прошел акселератор. Как корпорации работать с ним дальше и подготовиться к пилоту

Ольга Караева, директор по инновациям «Ленты», рассказывает на примере одного из крупнейших ретейлеров России, как работать со стартапом, который прошел все этапы отбора и готов к пилоту.

Сегодня для многих компаний запуск корпоративного акселератора считается обязательным пунктом в инновационной стратегии. Широкое анонсирование, сбор заявок и пригласительная кампания, оценка проектов, питч-сессии — все эти этапы акселератора, как правило, публичны. Но что происходит с проектом после?

Обсуждаем детали

Нашими заказчиками выступают дирекции компании, которые столкнулись с проблемой или считают, что процессы можно улучшить, сделав их быстрее и эффективнее. Коллеги могут напрямую отправить запрос на поиск инновационного решения в Центр инноваций через наш корпоративный портал. Команда берет его в работу, ищет решения по разным каналам, сравнивает их и представляет результат заказчику.

На этом этапе важно понимать суть запроса, поэтому мы совместно готовим техническое задание и список минимальных требований, которым должен отвечать стартап. Далее организуем встречи с проектными командами, где совместно с заказчиками смотрим решения, после чего выбираем проект, прорабатываем бизнес-кейс и идем в пилот.

Чтобы лучше понимать потребности бизнеса, мы постоянно общаемся с нашими заказчиками, выявляем моменты, которые, на наш взгляд, можно оптимизировать, и предлагаем бизнесу такие кейсы. Мы смотрим на опыт других ретейлеров в России и за рубежом, примеряем его.

Сейчас мы как раз завершаем конкурс глобального скаутинга Инструмент для нахождения на рынке новых решений и технологий инновационных проектов за рубежом совместно с GenerationS. В начале следующего года мы будем тестировать решения, которые стартапы уже успели проработать с крупными западными ретейлерами.

Возвращаясь к концепции пилота: в ней важно зафиксировать цель пилота, описать решаемую проблему, указать инструменты для проведения и метрики успешности, промежуточную отчетность. Об этом важно договориться до старта пилота. Важную роль играет инфраструктура, которая обеспечит скорость проведения эксперимента: тестовая лаборатория, выделенная команда и ресурсы.

При пилотировании IT-решений мы стремимся избежать сложных интеграций. Например, служба цифрового маркетинга при поддержке Центра инноваций тестировала один IT-стартап на рекламной площадке в Instagram в течение месяца. Платформа на основе искусственного интеллекта обрабатывала данные из социальных сетей и определяла предпочтения пользователей. В результате эффективность таргетированной рекламы повысилась в 2,5 раза по сравнению с использованием классических рекламных инструментов. Теперь мы планируем подключать этот стартап к нашим будущим рекламным кампаниям.

Если пилот требует более сложной интеграции во внутренние системы, важно дать оценку целевой инфраструктуре, IT-архитектуре и информационной безопасности. У нас есть выделенный контур безопасности, который позволяет нам быстро «развертывать» решение в магазине и не делать доработок. Для технически сложных проектов с повышенными требованиями информационной безопасности используется отдельная тестовая среда.





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Локация и объект для эксперимента

Если решение направлено на снижение потерь, то для пилота определяется магазин с релевантным показателем. При выборе локации важно учитывать пожелания не только функциональных заказчиков, но и особенности бизнеса. Если ваш продукт и услуга не сконцентрированы локально, то будет правильнее распределить пилотные испытания в разных регионах. Мы уже запустили успешные эксперименты в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.

Например, мы тестируем новую технологию стартапа из Нижнего Новгорода: разработчики предложили добавлять в упаковочные материалы препарат с широким спектром антимикробной активности. Нам это решение показалось прорывным, и мы начали тестировать технологию в сентябре: все образцы отправляют в независимую лабораторию Нижнего Новгорода, специалисты которой проверяют гипотезу сохранения свежести мясной продукции. По результатам первого теста мясная продукция может храниться в 1,5 раза дольше. Действие антимикробной упаковки также проверят на фруктах, ягодах и продукции собственного производства.





Оптимизируем процедуры

Инновации несовместимы с долгими согласованиями. Чтобы процесс работы со стартапами был более эффективным, мы разработали внутри компании Fast Track для быстрой проверки гипотез. Так, в короткие сроки мы можем оценить бизнес-кейс, выделить бюджет на проведение пилота. Центр инноваций при проведении пилотов оказывает не только методологическую, но и финансовую поддержку стартапам. Что касается закупок, мы их делаем в малых количествах только для экспериментов.

Если решение будет тиражировано, оптимизация расходов и положительный клиентский опыт — одни из ключевых показателей для принятия решения.





Не нужно бояться ошибок

После проведения пилота крайне важно оценить итоги. Не всегда они бывают позитивными. Результаты каждого эксперимента мы оцениваем по показателям, которые заявляем на старте — те самые метрики успешности пилота. Через 1-2 недели после старта, как правило, мы подводим промежуточные итоги. Если видим, что не выходим на плановые показатели, предпринимаем меры, чтобы исправить ситуацию.

Случается, что в итоге мы все равно не выходим на успешные показатели, но не воспринимаем это как неудачу: мы считаем анализ чувствительности кейса и знаем, когда нужно вернуться к эксперименту. Такие эксперименты для нас прежде всего опыт, а значит — еще одна проверенная гипотеза.

Есть, например, пилот, где мы пока не вышли на окупаемость — это роботизированный автомат по приготовлению блинов. Так как за первые недели мы не вышли на плановые продажи, в работе сейчас корректирующие действия: смена магазина, добавление кофейной зоны к вендингу, опрос покупателей, анализ чувствительности цен.

Другой пилот — совместные поездки для сотрудников — успешно завершен, но не будет пока тиражирован из-за пандемии.

Еще один интересный пример. Мы смотрели два решения по видеораспознаванию полки. Один из проектов не вышел на нужные нам показатели, но работа была проделана не напрасно. Команда получила ценную обратную связь от экспертов и доработает технологию. Центр инноваций сейчас сравнивает решения и выбирает лучшее по показателям.

В качестве резюме добавлю, что пилотный проект — это тест возможного партнерства в будущем. Очень важно, чтобы все участники процесса понимали, что получат от совместной работы.





Фото на обложке: Shutterstock/Peiling Lee