«Пустились по морю в грозу» — стоит ли начинать свое дело кризис

О том, стоит ли запускать свое дело в кризис и с чего начать тем, кто решился, рассказывает Лейсэн Шаяхметова, основатель карьерного и HR-консалтингового проекта Career Booster.

Кажется, здесь кроется противоречие. Ведь начинать свое дело страшно даже в периоды экономического роста, что уж говорить о кризисе. На самом деле стартовать в разгар шторма — стратегия, которую использовали не один раз в истории. Во время Великой депрессии родилась компания Disney, а через два года после масштабного нефтяного кризиса 1973 года — Microsoft. Очередную волну открытия новых бизнесов запустила пандемия.

Несмотря на поток тревожных новостей и трудности в экономике, за первый квартал 2022 года в России стало больше предпринимателей. Вырос сегмент малого и среднего бизнеса — по данным ФНС, с 10 февраля по 10 мая в стране зарегистрировано 100 тыс. новых субъектов МСП.

Психология кризиса

У решения открыть свое дело в разгар кризиса есть несколько преимуществ с точки зрения психологии:

В период турбулентности проще решиться на перемены. Когда вам регулярно два раза в месяц приходят сообщения о зарплате, едва ли есть желание что-то менять: стабильность затягивает. Если же ситуация оказывается вне контроля, появляется ресурс на смелые шаги: переехать в другую страну, поменять специальность или, как раз, уйти в частную практику и предпринимательство. Когда результат непредсказуем, мы прилагаем больше усилий, чтобы достичь его. Так, эксперименты показали, что большинство испытуемых больше привлекает негарантированный приз — либо 150 долларов, либо только 50, — чем стопроцентная гарантия, что они получат 100 долларов. В период неопределенности риск может служить дополнительным источником мотивации. Кризис ставит в равные условия опытных предпринимателей и новичков. Все дело в психологии потребителей — в трудные времена они меняют привычное поведение. А значит, и новым, и старым игрокам рынка приходится заново изучать своих клиентов.





И все же, несмотря на эти преимущества, старт в кризис подходит не всем. Как понять, ваша ли это история?

Пять способов узнать, стоит ли вам открывать свой бизнес сейчас

1. Честно ответьте себе на эти вопросы:

Готовы ли вы каждое утро без внешней мотивации выполнять рутинные задачи на протяжении пяти-семи дней в неделю? Предприниматель работает в том ритме, который сам для себя устанавливает. Но у такой свободы есть и обратная сторона — чтобы достичь поставленных целей, нужен высокий уровень самодисциплины.





Предприниматель работает в том ритме, который сам для себя устанавливает. Но у такой свободы есть и обратная сторона — чтобы достичь поставленных целей, нужен высокий уровень самодисциплины. Сможете ли первые пару лет одновременно совмещать функции пяти разных специалистов? Например, в своей карьерной консалтинговой компании первые два года я работала и экспертом, и спикером по теме карьеры, и копирайтером, и диджитал-маркетологом. А еще — методологом обучающих программ, менеджером по продажам, аналитиком, HR-консультантом и коучем для корпоративных клиентов.





Например, в своей карьерной консалтинговой компании первые два года я работала и экспертом, и спикером по теме карьеры, и копирайтером, и диджитал-маркетологом. А еще — методологом обучающих программ, менеджером по продажам, аналитиком, HR-консультантом и коучем для корпоративных клиентов. Чем вы точно не готовы заниматься? Можете ли вы позволить себе делегировать эти задачи? Одной из моих подруг, которая основала инвестиционный фонд, очень тяжело дается операционный менеджмент. Когда ей приходится выполнять такую работу, мотивация пропадает, и даже простые задачи решаются медленно. Сначала девушка договорилась с собой, что будет выполнять эту работу самостоятельно — заполнять заявки, анализировать рынок и отбирать проекты для потенциальных инвестиций. Но в итоге поняла, что бизнес не выходит на окупаемость, а ее продуктивность падает, и наняла операционного менеджера. А сама стала заниматься тем, что ей нравилось — маркетингом, стратегией и поиском новых партнеров. В результате проект начал развиваться намного быстрее, ведь каждый делал то, в чем он хорош.





Одной из моих подруг, которая основала инвестиционный фонд, очень тяжело дается операционный менеджмент. Когда ей приходится выполнять такую работу, мотивация пропадает, и даже простые задачи решаются медленно. Сначала девушка договорилась с собой, что будет выполнять эту работу самостоятельно — заполнять заявки, анализировать рынок и отбирать проекты для потенциальных инвестиций. Но в итоге поняла, что бизнес не выходит на окупаемость, а ее продуктивность падает, и наняла операционного менеджера. А сама стала заниматься тем, что ей нравилось — маркетингом, стратегией и поиском новых партнеров. В результате проект начал развиваться намного быстрее, ведь каждый делал то, в чем он хорош. Вы действительно хотите взять на себя ответственность за других и сфокусироваться на построении системы, которая без вашего участия в будущем будет приносить деньги и ценность клиентам? А может быть, удобнее, чтобы работа строилась вокруг ваших знаний и опыта? Ответ на эти вопросы поможет понять, что вам ближе — частная практика или собственный бизнес. Например, я первые три года занималась де-факто частной практикой. У меня было три сотрудника, но они в основном поддерживали инфраструктуру, которая позволяла мне применять свои знания. И только в последний год я начала выстраивать настоящую бизнес-систему.





2. Пройдите тест Hogan или Metaprofiling

Так вы поймете, близок ли вам профиль предпринимателя. Он состоит из целого ряда характеристик. Это, например, мотивация в получении признания, стремление к зарабатыванию денег, здоровые амбиции. В тот же ряд входят способность рисковать, гибкость и умение быстро адаптироваться, когда обстоятельства меняются.

Три последние характеристики особенно важны в кризис. Это подтверждается недавним опросом предпринимателей — они говорили на интервью, что от остальных людей бизнесменов отличает лучшая приспособленность к трудностям. Пройдя тест, вы поймете, какие из необходимых компетенций у вас уже развиты, а над чем еще нужно поработать.

3. Попробуйте корпоративное предпринимательство

В некоторых компаниях сотрудникам разрешают предложить свою бизнес-идею, вынести ее на рассмотрение комитета и защитить. Если идею одобряют, то менеджеру дают команду и назначают срок, в течение которого можно запустить пилотный проект.

Даже если ваше предложение не разовьется в отдельный бизнес, оно может стать важной частью другого проекта компании. Например, так случилось с идеей Электры Силиной из «Вкусвилл» — установить вендинговые аппараты с продукцией ритейлера в аэропортах России. Проект в изначальном виде реализовать не удалось, а вот РЖД заинтересовались предложением. Теперь команда тестирует, насколько востребованными будут автоматы у пассажиров МЦК, и думает, где еще можно разместить вендинги.

4. Запустите свой pet-проект или начните частную практику параллельно основной работе

Существуют организации, которые выделяют сотрудникам несколько часов в неделю на собственные проекты, не относящиеся к работе. Это позволяет расширить кругозор, проявить лидерские качества и отвлечься.

Если в вашей компании такой практики нет, необязательно уведомлять работодателя, что вы параллельно занимаетесь чем-то еще — при условии, что ваша деятельность не предполагает конфликта интересов, а задачи по основной работе выполняются качественно и в срок.

Когда конфликт интересов есть, можно обсудить с руководителем этот вопрос и обосновать, почему вам нужен дополнительный доход. Возможно, после беседы для вас откроются новые перспективы работы в компании.

5. Или просто устройтесь на работу в стартап

В молодых компаниях каждый сотрудник ощущает себя предпринимателем, поскольку задач и обязанностей на одного человека приходится очень много. Работая в стартапе, вы поймете, подходит ли вам такая скорость.

Итак, если вы решились открыть свое дело, то первый шаг — подготовка. В сложный период как никогда важно уделить ей достаточно времени, ведь реальная ситуация на рынке может сильно отличаться от ваших докризисных представлений. Ваша задача — составить гибкий план, который выдержит шторм.

Как подготовиться к переходу в предпринимательство

1. Позаботьтесь о финансовой составляющей

Ученые из Стэнфордского университета выявили феномен «финансового стресса». Это тревожное состояние, которое возникает из-за нехватки денег и ведет к ухудшению отношений с близкими, снижению иммунитета и другим проблемам.

Чтобы его избежать, позаботьтесь о том, чтобы у вас были деньги хотя бы на полгода жизни без дополнительных доходов. Подумайте и о дополнительных источниках заработка. Например, можно договориться с нынешним работодателем о том, что вы будете сотрудничать на условиях частичной или проектной занятости.

2. Назначьте срок, когда вы оцените успешность нового проекта и решите, стоит ли продолжать

Возможно, на этом этапе вы захотите поменять бизнес-модель или вернуться к наемному труду. Так, я дала себе срок в девять месяцев, когда уходила из Gloria Jeans строить свою компанию, а кому-то будет достаточно и полугода. Например, одна из моих клиенток разрабатывала HR-tech продукт для junior-middle разработчиков и за шесть месяцев увидела, что рыночная ситуация не способствует его запуску — люди просто не готовы тратить на это деньги. В итоге она приняла решение вернуться в наем.

3. Создайте вокруг себя группу из близких людей, психолога или наставника, которые обеспечат вас поддержкой

Джанпьеро Петрильери, доцент и преподаватель организационного поведения в INSEAD, считает, что для достижения лучших результатов и стабильного психологического состояния человеку нужна внешняя опора.

Находясь среди людей, от которых можно получить честную обратную связь и помощь, мы чувствуем себя вправе смелее двигаться вперед. Например, однажды мой бывший руководитель сказал, что когда-нибудь у меня появится свое дело — я буду помогать людям в развитии. Так и произошло, но тогда я сама еще не думала об этом.

Чтобы снизить тревожность, вместе с психологом или наставником проработайте свои страхи. Для этого поделите лист на две половины: на одной перечислите потенциальные риски и вызванные ими страхи, на другой — возможные варианты решения этих проблем.

Например, риск — не будет клиентов.

Первый способ справиться — выписать десять потенциальных заказчиков, составить для них предложения по сотрудничеству и отправить.

Второй способ — написать пяти знакомым, у которых есть связи в интересующей вас сфере. Узнать, кому из их окружения сейчас нужны продукты, которые вы предлагаете. Попросить знакомых представить вас потенциальным клиентам.

Способ третий — стать заметнее в инфополе, чтобы привлечь новых заказчиков. Для этого нужно выбрать канал продвижения, с которым вы будете работать в первую очередь, и запланировать пять маркетинговых активностей в нем.





Чем больше разных решений вы придумаете, тем спокойнее будете себя чувствовать.

4. Отведите время для психологической разгрузки и отдыха

Новый бизнес — это стресс, а в условиях турбулентности на рынке перегрузки будут особенно заметными. В первые три года работа над новым проектом может поглотить вас полностью, не оставляя ни времени, ни сил ни на что другое. Это грозит потерей интереса к работе.

Сбросить напряжение в условиях цейтнота помогут один день или несколько часов в сутки, когда вы выключаете все гаджеты и не общаетесь с командой и клиентами.

В особенно сложных ситуациях осознанно запланируйте время на переживания — полчаса или час, чтобы прожить худший сценарий и выплеснуть накопившиеся эмоции.

Чтобы быстро «перезагрузиться», используйте технику прогрессивно-мышечной релаксации. Напрягайте каждую часть тела последовательно на 30 секунд, а затем расслабляйте. Повторите этот цикл несколько раз.

Почему кризис — не причина откладывать старт своего дела

Кризис — особенный период, когда приходится пересматривать свои ценности и намерения. Использовать это время для осознанной трансформации — выигрышная стратегия. И вот почему:

С точки зрения психологии. В кризис вы как никогда открыты новому. А значит, для перемен потребуется меньше внутренних усилий.

С точки зрения финансов. Свой бизнес в кризис — это дополнительный источник дохода, он будет служить вам страховкой на случай увольнения.

С точки зрения карьеры. В кризисное время получить повышение особенно трудно, ведь компании сокращают бюджеты. Если вы чувствуете, что достигли потолка в корпоративной иерархии, то свое дело может стать хорошей альтернативой.

Фото на обложке: Unsplash.