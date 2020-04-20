Посткарантинные офисы: 5 ниш для запуска бизнеса под новые потребности

В результате кризиса весь рынок ждут значительные изменения. Но изменения — это не только сокращение объемов. Дмитрий Подлужный, основатель компании Sinteza, уверен, что у застройщиков и арендаторов возникнут новые потребности, что создаст благоприятную почву для появления новых товаров и услуг в B2B-сегменте.

Экосистема коммерческой недвижимости — это тысячи крупных и совсем небольших компаний, работающих в сфере строительства, средового дизайна, проектирования и монтажа инженерных коммуникаций, производства, поставки специализированной мебели и оргтехники, озеленения, клининга.

Проанализировав ситуацию на рынке совместно с нашими клиентами, мы сформулировали пять признаков коммерческой недвижимости «поскарантинной» эпохи, а исходя из этого — пять перспективных ниш, к которым стоит присмотреться уже сегодня.





1. Офис как «центр управления» компанией

Возможности для бизнеса: апгрейд переговорных комнат, комплексные ВКС-системы

Значимая часть сотрудников, переведенных на домашний режим во время карантина, так и останется работать из дома. Поэтому одна из главных задач, которые придется решать руководителям и администраторам в офисе, — это управление распределенным коллективом.

Появится спрос на технологичные средовые решения, популярные до этого момента лишь у компаний с разветвленной сетью филиалов. Например, тысячи относительно небольших компаний, организовавших сотрудникам режим домашнего офиса, захотят сделать апгрейд своих переговорных комнат, разместив в них оборудование для проведения телемостов, и развернуть всю необходимую для этого IT-инфраструктуру.





2. Переосмысление офисного пространства

Возможности для бизнеса: дизайн, консалтинг в области средовых решений, экологии и HR, техническое переоснащение офиса

Работа в офисе перестанет быть обязательным условием, поэтому при проектировании офисных площадей фокус сместится с максимизации полезной площади и утилитарности на удобство сотрудников, работающих в офисном пространстве. Работодатели всерьез задумаются о создании атмосферы, способствующей работоспособности и креативности.

На первый план выйдут экологичность материалов и удобная функциональная мебель, большое внимание будет уделяться дизайну, качеству и долговечности офисных интерьеров. Для компаний, оказывающих услуги в области фит-аута, это хорошее время для проведения переговоров с потенциальными клиентами об адаптации офиса к новым условиям.

Сформируется запрос на специфические консалтинговые услуги, находящиеся на стыке HR, психологии и архитектуры. К примеру, востребованными станут специалисты, моделирующие поведение человека внутри офисного пространства.

Переосмысление роли офисных пространств открывает возможность и участникам традиционных ниш дистрибуции офисной техники. Возможно, в ближайшем будущем офисы перестанут нуждаться в стационарных компьютерах. В то время как базовым рабочим инструментом станет ноутбук, позволяющий сотруднику решать рабочие задачи из любой точки.





3. Дом как новый офис

Возможности для бизнеса: все для организации эффективной удаленной работы (не только онлайн!) — от мебели до бизнес-ланчей

Сотрудники, работающие из дома, — стремительно растущая целевая аудитория, потребности которой могут стать новым бизнесом для компаний, сфокусированных на обслуживании корпоративных клиентов. К примеру, мы уже придумали для этой аудитории два продукта, которые будут запущены в ближайшие недели.

Первый — мобильные фетровые перегородки, с помощью которых можно отгородиться от родственников, детей и домашних животных и сформировать вокруг своего компьютерного стола небольшой рабочий кабинет.

Второй — смарт-стол с переворачивающейся столешницей. По окончании рабочего дня его легко трансформировать из офисного в домашний. Функциональная офисная мебель, как правило, не вписывается в уютный интерьер дома. Мы же предложили решение для этой проблемы.





4. Между офисом и домом

Возможности для бизнеса: коворкинги и все, что нужно для их работы

Домашние офисы не смогут закрыть потребности всех сотрудников, переведенных на удаленку. Альтернатива — коворкинг в шаговой доступности от места проживания.

Здесь за почасовую оплату или по абонементу можно будет поработать в деловой обстановке, воспользоваться копировальной техникой, поучаствовать в видеоконференции и поболтать за кофе с сотрудниками других компаний.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем коворкинги станут таким же привычным атрибутом спального района, как аптека или салон красоты.

В этой нише есть место крупным игрокам, инвестирующим в строительство помещений, поставщикам фит-аут услуг, занимающимся разработкой концепции и реализацией средовых решений, владельцам помещений, потерявшим арендаторов, производителям мебели, поставщикам оргтехники и многим другим бизнесам, «заточенным» под обслуживание офисов.





5. Сокращение капитальных затрат

Возможности для бизнеса: лизинг, аутсорсинг, платформы для шеринга

Экономический спад, необходимость сокращать расходы на все, что напрямую не формирует прибыль, — главная тема, которую будут обсуждать в ближайшее время ваши корпоративные клиенты. Прибавьте к этому тренд на разумное потребление, и вы увидите большую перспективу для бизнесов, связанных с шерингом, лизингом и аутсорсингом самых разных товаров, процессов и корпоративных задач.

Для себя в качестве перспективного направления мы выделили лизинг мебели. Преимущества для клиента — гибкость, отсутствие высоких единоразовых затрат, возможность оснастить офис мебелью высокого качества. А кроме того — снижение нагрузки на экологию за счет сокращения «одноразовых» покупок и избыточного потребления.





Как получить максимум и адаптировать бизнес к новой реальности

Общайтесь с клиентами и партнерами. Узнайте как можно больше об их новых потребностях и планах. Именно на стыке индустрий и бизнесов формируются новые ниши и находятся перспективные решения. Мы видим, как уже сейчас на рынке появляются коллаборации онлайн и офлайн-брендов, кросс-категорийные бандл-продукты.

Узнайте как можно больше об их новых потребностях и планах. Именно на стыке индустрий и бизнесов формируются новые ниши и находятся перспективные решения. Мы видим, как уже сейчас на рынке появляются коллаборации онлайн и офлайн-брендов, кросс-категорийные бандл-продукты. Проведите мозговой штурм с командой. Подумайте, какие из ваших существующих продуктов и сервисов с наименьшими усилиями можно адаптировать к новым потребностям. Возможно, ваши ресурсы позволят запустить и совершенно новый продукт, необходимый сегодня рынку.

Подумайте, какие из ваших существующих продуктов и сервисов с наименьшими усилиями можно адаптировать к новым потребностям. Возможно, ваши ресурсы позволят запустить и совершенно новый продукт, необходимый сегодня рынку. Используйте появившуюся паузу в деловой активности для трансформации. Это отличное время для осознания и формулирования миссии, целей и ценностей компании, возможность глубже погрузиться в аналитику, пересмотреть организационную структуру, портфель продуктов, целевую аудиторию.

Это отличное время для осознания и формулирования миссии, целей и ценностей компании, возможность глубже погрузиться в аналитику, пересмотреть организационную структуру, портфель продуктов, целевую аудиторию. Думайте о будущем. Период изоляции не будет вечным. Почти все оказались не готовы к такому непредсказуемому кризису. Но у нас точно есть шанс подготовиться к следующим шагам и «посткарантинной» действительности. Проработайте в своих командах несколько сценариев развития событий в отрасли и на рынке в целом, определите точки роста компании для каждого. Это даст шанс быть сильнее и эффективнее в будущей реальности.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash