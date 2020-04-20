Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Посткарантинные офисы: 5 ниш для запуска бизнеса под новые потребности

Колонки
Дмитрий Подлужный
Дмитрий Подлужный

основатель компании Sinteza

Ольга Лисина

Экосистема коммерческой недвижимости — это тысячи крупных и совсем небольших компаний, работающих в сфере строительства, средового дизайна, проектирования и монтажа инженерных коммуникаций, производства, поставки специализированной мебели и оргтехники, озеленения, клининга.

В результате кризиса весь рынок ждут значительные изменения. Но изменения — это не только сокращение объемов. Дмитрий Подлужный, основатель компании Sinteza, уверен, что у застройщиков и арендаторов возникнут новые потребности, что создаст благоприятную почву для появления новых товаров и услуг в B2B-сегменте.

Посткарантинные офисы: 5 ниш для запуска бизнеса под новые потребности

Проанализировав ситуацию на рынке совместно с нашими клиентами, мы сформулировали пять признаков коммерческой недвижимости «поскарантинной» эпохи, а исходя из этого — пять перспективных ниш, к которым стоит присмотреться уже сегодня.

1. Офис как «центр управления» компанией

Возможности для бизнеса: апгрейд переговорных комнат, комплексные ВКС-системы 

Значимая часть сотрудников, переведенных на домашний режим во время карантина, так и останется работать из дома. Поэтому одна из главных задач, которые придется решать руководителям и администраторам в офисе, — это управление распределенным коллективом. 

Появится спрос на технологичные средовые решения, популярные до этого момента лишь у компаний с разветвленной сетью филиалов. Например, тысячи относительно небольших компаний, организовавших сотрудникам режим домашнего офиса, захотят сделать апгрейд своих переговорных комнат, разместив в них оборудование для проведения телемостов, и развернуть всю необходимую для этого IT-инфраструктуру.

2. Переосмысление офисного пространства

Возможности для бизнеса: дизайн, консалтинг в области средовых решений, экологии и HR, техническое переоснащение офиса 

Работа в офисе перестанет быть обязательным условием, поэтому при проектировании офисных площадей фокус сместится с максимизации полезной площади и утилитарности на удобство сотрудников, работающих в офисном пространстве. Работодатели всерьез задумаются о создании атмосферы, способствующей работоспособности и креативности. 

Подписывайтесь на канал Rusbase в «Яндекс.Дзен», чтобы ничего не пропустить

На первый план выйдут экологичность материалов и удобная функциональная мебель, большое внимание будет уделяться дизайну, качеству и долговечности офисных интерьеров. Для компаний, оказывающих услуги в области фит-аута, это хорошее время для проведения переговоров с потенциальными клиентами об адаптации офиса к новым условиям. 

Сформируется запрос на специфические консалтинговые услуги, находящиеся на стыке HR, психологии и архитектуры. К примеру, востребованными станут специалисты, моделирующие поведение человека внутри офисного пространства.

Переосмысление роли офисных пространств открывает возможность и участникам традиционных ниш дистрибуции офисной техники. Возможно, в ближайшем будущем офисы перестанут нуждаться в стационарных компьютерах. В то время как базовым рабочим инструментом станет ноутбук, позволяющий сотруднику решать рабочие задачи из любой точки.


 

3. Дом как новый офис

Возможности для бизнеса: все для организации эффективной удаленной работы (не только онлайн!) — от мебели до бизнес-ланчей

Сотрудники, работающие из дома, — стремительно растущая целевая аудитория, потребности которой могут стать новым бизнесом для компаний, сфокусированных на обслуживании корпоративных клиентов. К примеру, мы уже придумали для этой аудитории два продукта, которые будут запущены в ближайшие недели.

Первый — мобильные фетровые перегородки, с помощью которых можно отгородиться от родственников, детей и домашних животных и сформировать вокруг своего компьютерного стола небольшой рабочий кабинет. 

Второй — смарт-стол с переворачивающейся столешницей. По окончании рабочего дня его легко трансформировать из офисного в домашний. Функциональная офисная мебель, как правило, не вписывается в уютный интерьер дома. Мы же предложили решение для этой проблемы.

4. Между офисом и домом

Возможности для бизнеса: коворкинги и все, что нужно для их работы

Домашние офисы не смогут закрыть потребности всех сотрудников, переведенных на удаленку. Альтернатива — коворкинг в шаговой доступности от места проживания.

Здесь за почасовую оплату или по абонементу можно будет поработать в деловой обстановке, воспользоваться копировальной техникой, поучаствовать в видеоконференции и поболтать за кофе с сотрудниками других компаний.

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем коворкинги станут таким же привычным атрибутом спального района, как аптека или салон красоты. 

В этой нише есть место крупным игрокам, инвестирующим в строительство помещений, поставщикам фит-аут услуг, занимающимся разработкой концепции и реализацией средовых решений, владельцам помещений, потерявшим арендаторов, производителям мебели, поставщикам оргтехники и многим другим бизнесам, «заточенным» под обслуживание офисов.


5. Сокращение капитальных затрат

Возможности для бизнеса: лизинг, аутсорсинг, платформы для шеринга 

Экономический спад, необходимость сокращать расходы на все, что напрямую не формирует прибыль, — главная тема, которую будут обсуждать в ближайшее время ваши корпоративные клиенты. Прибавьте к этому тренд на разумное потребление, и вы увидите большую перспективу для бизнесов, связанных с шерингом, лизингом и аутсорсингом самых разных товаров, процессов и корпоративных задач. 

Для себя в качестве перспективного направления мы выделили лизинг мебели. Преимущества для клиента — гибкость, отсутствие высоких единоразовых затрат, возможность оснастить офис мебелью высокого качества. А кроме того — снижение нагрузки на экологию за счет сокращения «одноразовых» покупок и избыточного потребления.

Как получить максимум и адаптировать бизнес к новой реальности

  • Общайтесь с клиентами и партнерами. Узнайте как можно больше об их новых потребностях и планах. Именно на стыке индустрий и бизнесов формируются новые ниши и находятся перспективные решения. Мы видим, как уже сейчас на рынке появляются коллаборации онлайн и офлайн-брендов, кросс-категорийные бандл-продукты.
  • Проведите мозговой штурм с командой. Подумайте, какие из ваших существующих продуктов и сервисов с наименьшими усилиями можно адаптировать к новым потребностям. Возможно, ваши ресурсы позволят запустить и совершенно новый продукт, необходимый сегодня рынку. 
  • Используйте появившуюся паузу в деловой активности для трансформации. Это отличное время для осознания и формулирования миссии, целей и ценностей компании, возможность глубже погрузиться в аналитику, пересмотреть организационную структуру, портфель продуктов, целевую аудиторию.
  • Думайте о будущем. Период изоляции не будет вечным. Почти все оказались не готовы к такому непредсказуемому кризису. Но у нас точно есть шанс подготовиться к следующим шагам и «посткарантинной» действительности. Проработайте в своих командах несколько сценариев развития событий в отрасли и на рынке в целом, определите точки роста компании для каждого. Это даст шанс быть сильнее и эффективнее в будущей реальности. 

Фото на обложке и в тексте: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Офисы vs коворкинги: как кризис меняет расстановку сил
  2. 2 Канбан-доска и лампа с желтым светом: как организовать рабочее пространство дома?
  3. 3 Как правильно обустроить офис, чтобы повысить эффективность сотрудников

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2020

Акселератор УБРиР для технологических стартапов

26 апреля 2020

Cartier Women’s Initiative

26 апреля 2020

Мосфильм

26 апреля 2020

SMZ Hack

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 апреля — 1 июня 2020

BIG DATA

25 — 26 апреля 2020

Product Manager

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ