Постпандемический синдром: как вернуть сотрудников в строй после карантина

В период самоизоляции около 80% крупных российских компаний полностью или частично перевели сотрудников на работу из дома. И даже для тех, кому не терпится снова начать ходить в офис , конец самоизоляции может стать стрессом.

Пока все мы ждем конца пандемии COVID-2019, перед HR и руководством компаний встают две проблемы, которые придется как-то решать.



Проблема №1: чем дольше длится карантин, тем труднее сотрудникам будет перестроиться на работу в офисе.



В первую неделю изоляции 31% работников жаловались на неудобства «дистанционки». А теперь компании могут логично ожидать обратной сложности — с адаптацией к прежнему ритму труда.



Проблема №2: ипохондрия.



Медицинские маски и дополнительная дезинфекция станут такой же частью жизни, как металлоискатели в метро и QR-коды. Люди будут опасаться респираторных инфекций еще больше, чем до пандемии. Пандемией и ее последствиями в целом обеспокоены около 85% россиян, и 40% из них оценивают свой страх выше среднего уровня.



Чтобы восстановить максимальную работоспособность коллектива, руководителям придется лучше заботиться о сотрудниках.



Вот шесть советов, которые помогут снова сделать работу продуктивной.





1. Офисы для новой реальности

Крупные технологические компании уже думают полностью перейти на работу из дома или хотя бы сократить количество офисов.



Возможно, привычный формат open space уйдет в прошлое, а пандемия вернет нам офисы кабинетного типа. В ближайшее время мы все будем подсознательно бояться делить пространство с коллегами, которые сидят слишком близко. Или просто поймем, что дистанционная работа не сказывается на продуктивности –– и откажемся от личных встреч и митапов.



Для возвращения к работе после пандемии руководителям не обязательно срочно искать более подходящее помещение. Есть две причины:

Можно внедрить новые правила в «старый» офис.

Базовые меры поддержки вроде бесплатных санитайзеров, масок и уборки со спецсредствами два-три раза в день позволят работникам чувствовать себя спокойнее.

Некоторые сотрудники останутся работать из дома.

После карантина часть сотрудников просто не захочет возвращаться в офис. Чтобы не потерять ценные кадры, руководителям придётся уважать это решение. Или найти компромисс. К тому же тех, кто останется в офисе, можно будет пересадить подальше друг от друга –– это удобно.



Большинство российских IT-компаний давно внедрили практику работы из дома. Например, в «Тинькофф» и «Билайн» такой режим выбирали более 60% сотрудников. У нас в «1С-Битрикс» практически весь штат, а это больше 400 человек, работает удаленно.



Офисы продвинутых корпораций оптимизированы по коэффициенту 1,3–1,5 человека на одно рабочее место. Этот опыт можно удачно перенять для себя.



Для сотрудников, которые останутся работать дистанционно, понадобятся новые правила, регламенты и трудовые договоры. Карантин –– хорошее время, чтобы сосредоточиться на их подготовке.





2. Забота о передвижениях

Согласно закону, когда подчиненный пользуется личным транспортом для рабочих целей, компания в любом случае обязана оплатить ему расходы на топливо и амортизацию авто.



Закон не действует для поездок на работу и домой. Зато может стать хорошей базой для того, чтобы компании в частном порядке задумались о том, как поддержать сотрудников, ведь часть из них захочет вернутся в офис и столкнется с проблемой: заставить себя снова ездить на работу страшно.



Одно из будущих весомых HR-преимуществ бизнеса — оплата такси. Или закрепленное за сотрудником парковочное место. Если полная компенсация проезда до офиса для бизнеса окажется накладной, можно подумать о частичной оплате или партнерской программе со службами такси.





3. Психологическая поддержка

В наших офисах давно трудится собственный психоаналитик. Наш опыт показывает, что наличие такого специалиста помогает коллегам лучше справляться с рабочими и личными проблемам.



По данным ВЦИОМ, всего 1% россиян в трудной ситуации обращается к психологу. 67% опрошенных отмечают, что в их офисе нет этой опции. Приходится искать помощи у родственников или друзей.

В постковидную эпоху штатный психолог и другие меры поддержки работников должны стать обязательными для большинства современных компаний. Если вписать новую ставку в бюджет трудно, то можно хотя бы ввести регулярные замеры стресса. Мы используем для этого собственную разработку.

В больших компаниях поддерживать командный дух способен генеральный или исполнительный директор. Регулярные конференц-коллы, выступления, ответы на вопросы сплачивают команду.



Основная ценность мотивированных сотрудников в кризис — работа. Надежность компании и ее проектов — самое важное для всех работников. Сегодня всем как никогда важно регулярно видеть и слышать лидера бизнеса.





4. Совместный досуг

По данным аналитического центра Falcongaze, 29% российских сотрудников уходят по собственному желанию. Ценным кадрам важна не только самореализация, но и слаженная нетоксичная команда. Совместный досуг — то, что помогает улучшить атмосферу в офисе.



После карантина работодателю придется восстанавливать прежний комфорт, который коллеги чувствовали в общении. Какие-то меры можно предпринять уже сейчас. Например, регулярно созваниваться с командой не по рабочим темам.

Неформальное общение повышает продуктивность и показывает, что за должностью менеджера или бухгалтера стоит не просто живой человек, но и потенциальный друг.

Когда работники вернутся в офис, первое, что стоит сделать — предложить им варианты корпоратива или тимбилдинга. И подумать над тем, какой совместный досуг можно оставить на постоянной основе.



Не обязательно отправлять подчиненных на Эльбрус или делать 72-часовый забег на выживание, как производитель спортивной одежды Red Fox. Йога, книжный клуб, кулинарные вечера или даже кружок вязания (у нас такой есть!) –– важные инициативы для поддержания корпоративного духа.





5. Материальные и нематериальные бонусы

Если у компании есть возможность, нужно придать сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Работники должны чувствовать, что бизнес не пришел в упадок из-за пандемии. Даже если это не совсем так.



Не обязательно выдумывать невероятные системы поощрения вроде бесконечных отпусков в Netflix или замороженных яйцеклеток в Apple и Facebook.



Долгосрочным бонусом станет обновление офисной техники или свежий косметический ремонт. Когда коллеги вернутся на работу, то увидят, что здесь их ждали. От таких инициатив руководство не потеряет, а только приобретет. Демотивированная команда – неэффективная команда.

Конечно, все это нужно делать не на последние деньги. Самое важное сегодня — стабильность, все остальное — второстепенно.





6. Адаптация удачного опыта

Дистанционная работа — лучшее время, чтобы посмотреть на свои процессы со стороны и изменить работу своей компании. Что было неэффективно, а сейчас заработало лучше? От чего можно отказаться насовсем? На кого из сотрудников можно положиться, а кто проявил себя плохо?



Каждая компания ответит на эти вопросы по-разному и сделает свои выводы.



Для себя мы поняли, как ускорить коммуникацию между сотрудниками. Наша команда распределена на пять городов. Раньше мы решали большинство вопросов в чатах — иногда возникали непонимания. Сейчас мы стали чаще использовать видеозвонки, и эффективность команды быстро выросла.

А еще мы регламентировали время ответов на сообщение и задачи — это помогло сотрудникам быть более дисциплинированными.

Все лучшие привычки мы «принесем» с собой, когда вернемся в офис.





Как получить максимум

Подготовить новые регламенты и пересмотреть трудовые договоры уже сейчас. Собрать предварительную статистику. Кто будет пользоваться личным транспортом? Кто не планирует возвращаться в офлайн? Чем лучше вы знаете потребности коллег, тем лучше подготовитесь к окончанию карантина. Подумать, что можно изменить в офисе, чтобы сделать его комфортнее. Коллегам будет приятно вернуться в обновленное и безопасное пространство. Выбрать способ психологической поддержки сотрудников. Психоаналитик, тесты или специальные приложения для отслеживания стресса –– решать вам. Запланировать большую вечеринку с коллегами. Отпразднуйте возвращение!

Фото на обложке и в материале: Unsplash