Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки в офис
Сбербанк с 18 мая начнет возвращать персонал с удаленки на работу в центральный офис. Делать это банк будет поэтапно. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Руководители блоков смогут выводить с удаленки 30% сотрудников, при этом необходимо согласие персонала. Перевод в офис не коснется работников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
В центральный офис смогут выйти на работу не больше 30% сотрудников и 70% руководителей. Сейчас банк занимается составлением списков тех, кто начнет работу в офисе с понедельника. Источник издания называет выход в офис «добровольно-принудительным».
Другие собеседники РБК говорят, что выход в офис — скорее поблажка для тех, кто «засиделся дома», «насильно никто не просит вернуться».
В самом Сбербанке рассказали о формировании на добровольной основе команд внутри части подразделений банка, которые поэтапно будут возвращаться к работе в обычном формате.
Вывод с удаленки в кредитной организации объясняют тем, что огромная сеть офисов и вся деятельность по работе с бизнесом требуют координации со стороны центрального офиса.
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock
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