Залечь на дно в Праге: героиня рассказывает о жизни в Чехии во время пандемии

На сколько может затянуться деловая поездка — на день, на два, на неделю? Из-за пандемии Елена Райтс, управляющий директор по развитию группы компаний «Альтфина», застряла в Праге на десять месяцев. Мы публикуем ее рассказ о жизни в Чехии, лайфхаках и секретах, которые помогут вам лучше ориентироваться в этой стране. Советуем взять на заметку, если собираетесь в Прагу по рабочим вопросам (и не только).

Как я застряла в Чехии на 10 месяцев

В январе 2019 года наш совет директоров принял решение расширить географию компании и открыть два европейских филиала — в Чехии и Германии. В феврале я согласовала с партнерами и генеральным директором график командировок: три месяца я живу и работаю из Чехии для открытия первого филиала, один месяц нахожусь в московском офисе. Уже в ноябре я получила чешскую визу для долгосрочного пребывания в стране (dlouhodobé vízum).

Рассмотрение такого типа визы занимает в среднем 120 дней (четыре месяца), но могут быть задержки из-за большого потока студентов. У меня так и случилось — задержали на целый месяц, но я сразу закладывала дополнительное время на оформление документов.







К марту 2020 года у меня уже был полноценный бизнес-план, плотный график встреч, а впереди ждала контрольная командировка в Москву по внутренним задачам российского офиса. Но первого марта зарегистрировали первый случай коронавируса в Чехии, а уже 14 марта всю страну закрыли. Сроки открытия филиала пришлось сдвинуть, приоритеты изменились.





Как в Чехии отреагировали на COVID-19

Пражcкий режим можно было сравнить с московской самоизоляцией:

запрещено собираться в группы больше 30 человек;

время работы ресторанов ограничено с шести утра до 20 вечера (странно, что в зале ресторана вполне может находиться и более 30 человек);

фудкорты в ТЦ площадью от пяти тыс. кв. м закрываются полностью;

продолжают работать детские сады, супермаркеты, небольшие магазины, аптеки, больницы;

общественный транспорт работает;

на улицу без причины выходить нельзя (причиной считается посещение врача, поход на работу/с работы, совершение покупок в ближайших к дому магазинах и прогулки в парках).

С 19 марта к ограничениям добавилось обязательное ношение масок. Не только медицинских: на улицах можно было встретить подростков с замотанными на лицах шарфами и пожилых женщин в красивых самодельных масках. В остальном все очень похоже на то, что мне рассказывали друзья и коллеги из России: минимум контактов, обязательное социальное дистанцирование.

Несмотря на экстренную ситуацию, режим жизни и работы удалось наладить достаточно быстро. За изменениями в стране я следила через русскоязычные Telegram-каналы и группы: «Чехия на русском», «pozor_brno» («Внимание, Брно»).





Аренда в Чехии

Я жила одновременно в Праге и Брно (второй по величине город в Чешской Республике) — мы рассматривали вариант открытия филиала не только в столице. Расходы на аренду выглядят так:

аренда двухкомнатной квартиры в Брно (студия+спальня) вместе с коммунальными платежами обходится в 20 тыс. CZK (67 400 рублей);

в Праге я жила у партнеров в трехэтажном четырехкомнатном таунхаусе со студией и гаражом: его аренда им обходится в 45 тыс. CZK в месяц (151 650 рублей). Неплохое решение для стартапов, которые не против совместного проживания.

Снимать проще всего через агрегаторы недвижимости. Самый популярный в Чехии — Sreality.cz. Там можно указать географию расположения квартиры, состояние дома, выбрать, нужен ли балкон или подвал. Логика фильтра все равно уступает привычному ЦИАНу или «Авито», на которых детализация лучше продумана.





Как не переплатить 10 тыс. рублей за аренду квартиры

Учитывайте, что в русской версии не будет полноценного описания, в котором обычно указана дополнительная цена за «поплатки» (коммунальные услуги). Вот как нужно действовать:

Находим объявление с хорошей квартирой — 19 900 CZK(67 124 рублей). Обязательно смотрим версию на чешском языке (английская не подойдет). В чешской версии будет указана точная цифра дополнительных платежей (sluzby). Теперь немного хитрой риелторской математики:

19 900 CZK в месяц — аренда квартиры;

2500 CZK — коммунальные платежи;

400 CZK — интернет.

Итог: 22 800 (76 906 рублей вместо первоначальных 67 124 рублей).

Обратите внимание, что заплатить вам нужно будет три суммы: первая комиссия (обычно 100%), вторая возвратный залог (тоже 100%), третья — стоимость первого месяца. Общий итог: 59 700 CZK (201 136 рублей).

Я выбрала аренду жилья через риелторскую компанию, но многие находят квартиры в группах Вконтакте и в Facebook.





Еда и бытовые расходы

Еженедельные траты на продукты и бытовую химию составляют порядка 4-6 тыс. CZK (от 13,5 до 20 тыс. рублей). Если рассматривать популярные товары и продукты первой необходимости, то средние цены в онлайн-супермаркете Rohlik.cz выглядят так (на июнь 2020):





В этом магазине есть удобная доставка продуктов, их привозят в течение трех часов после оформления заказа. Косметические средства я заказываю в Notino.cz, их можно получить на следующий день в точке самовывоза или с доставкой на дом, а вот аптечные товары иногда приходится ждать от нескольких дней до недели.

В начале пандемии чувствовался небольшой дефицит: периодически не было курицы той марки, которую я заказываю обычно, отсутствовали любимые сыры. Были задержки с доставкой — привозили за два дня, а не за сутки. Но эти проблемы решили.





Кафе, рестораны и чешская кухня

Поход в ресторан или кафе вместо домашнего обеда абсолютно в стиле чехов. ТОП-блюд: смаженный сыр (Smažák — жареный во фритюре сыр типа «Эдама» или овечьего сыра), свиные ребра и рульки (Vepřové koleno), говяжьи, свиные и куриные стейки, франкфуртские сосиски и маринованные колбаски «Утопенец». Сладкая выпечка трдельник продается даже на улице.







Транспорт

В Чехии есть годовой абонемент. В Праге он стоит 3650 крон (~12 400 рублей). Я в основном передвигалась на такси: в столице работает Uber. По цене получается примерно вдвое дороже, чем в Москве, а вот пробок в Праге гораздо меньше. До места я добираюсь примерно за 30 минут.

Интересный факт: в Праге много русскоговорящих водителей — не только русские, часто приезжают украинцы, белорусы. Среди них очень мало «бизнесменов, которые таксуют для души», у перевозчиков очень профессиональный подход.





Медицина и бюрократия

Медицина в Чехии менее доступна, чем в России — я убедилась в этом на личном опыте, когда столкнулась с зубной болью в самый разгар пандемии.

если вы не говорите по-чешски, вы можете столкнуться с предвзятостью и холодным отношением;

для того чтобы получить лечение у специалиста, необходимо сначала записаться к практическому лекарю (аналог нашего терапевта), который выпишет направление (исключение: если нужна экстренная медицинская помощь. Когда я приехала в больницу без записи и пожаловалась на сильную зубную боль, врач меня принял);

при плановом приеме по записи придется ждать своей очереди. Это может занять и месяц-два: даже у частных стоматологов большое время ожидания приема.

Электронной записи в Чехии нет. Регистратура и врачи серьезно перегружены, много бюрократии и формализма.





Проблемы с возвращением

В Москве меня ждут друзья, врачи, косметолог. От моего присутствия в России зависят деловые связи компании, внутренний маркетинг и проработка нового вектора развития. Мне необходимо попасть домой.

Была возможность приобрести билет на самолет еще на июльские рейсы, но в сети публиковалось столько негативных отзывов, что я не решилась. Заказала вылет на первое августа компанией «Уральские авиалинии», но они аннулировали мой билет, потому что рейсы все еще запрещены. Когда моим коллегам из Москвы удалось с ними связаться — попросили просто заполнить заявку на возврат.

Решение нашла: в сентябре вылечу в Россию через транзит Вена — Стамбул — Москва. Сейчас рассчитывать на прямые перелеты нужно очень аккуратно. Рекомендую заранее обдумать варианты возвращения через другие страны.

Удачи!



