Подготовка к суду: 5 шагов, о которых нужно знать бизнесу

В карьере каждого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда ему придется добиваться желаемого в суде. В ходе заседаний случаются непредвиденные ситуации, где решения нужно принимать крайне оперативно. Поэтому больше половины успеха зависит от подготовки.
Все юристы об этом знают. А вот для представителей бизнеса это не всегда очевидно, особенно для тех, кто сталкивается с подготовкой к судебному спору впервые. Управляющий партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и Партнеры» Игорь Носков рассказывает, как процесс подготовки выглядит со стороны адвоката и как действовать доверителю, чтобы подготовка прошла максимально успешно.
Когда обычный человек, не юрист, слышит «судебный процесс», он представляет себе зал суда, жаркий спор между адвокатом и оппонентом и судью в мантии. Однако если сопоставлять временные затраты на весь процесс, то судебное заседание — это лишь верхушка айсберга. Большую часть времени всегда занимает подготовка.
В Бюро весь процесс подготовки к судебному заседанию мы делим на пять базовых этапов. Дальше мы расскажем, что на каждом этапе делает адвокат, разберем, какие сложности поджидают его и бизнес, посмотрим, как к ним подготовиться.
Шаг 1. Анализируем ситуацию
Что делает адвокат. Первая задача адвоката — максимально подробно узнать у доверителя, какая сложилась ситуация и какую цель он преследует. Здесь важно узнать обо всем: какие договоры были подписаны, какие платежи проводились, кто с кем и когда встречался, созванивался и переписывался.
Сложности. Основной источник информации для адвоката на этом этапе — доверитель. Именно с его слов адвокат узнает обо всем. Однако доверитель не всегда знает, какая информация может пригодиться, и может что-то упустить, решив, что это неважно.
Иногда есть проблема с доверием к адвокату, из-за чего некоторые факты доверитель не раскрывает сознательно. Когда картина произошедшего у адвоката складывается неполная, это грозит непредвиденными сложностями в ходе заседания.
Однажды доверитель не сообщил о том, что к договору поручительства было заключено несколько дополнительных соглашений о продлении срока действия договора.
Наша позиция отчасти строилась и на том, что договор прекратил свое действие, так как его срок истек. О том, что к договору были заключены такие дополнительные соглашения, мы узнали только в судебном процессе. В итоге нам на ходу пришлось кардинально менять стратегию защиты.
Что делать бизнесу. То, что кажется неважным, может в итоге помочь выиграть дело. Поэтому не нужно бояться перегрузить адвоката информацией и документами. Лучше выдать больше, чем нужно. Что важно, а что второстепенно, адвокат определит самостоятельно.
Шаг 2. Собираем доказательства
Что делает адвокат. Когда ситуация доверителя адвокату ясна, начинается сбор и анализ документов, которые подтверждают факты. Какие документы обычно собирает адвокат:
- договоры между сторонами;
- акты приемки работ;
- счета и платежные поручения, подтверждающие их оплату;
- заявления;
- письма (бумажные и электронные);
- чеки и квитанции;
- выписки со счетов;
- фотографии, видео- и аудиозаписи, фиксирующие отношения сторон.
Любой факт должен быть подтвержден документально, иначе он не будет иметь для судьи значения.
Сложности. Самая частая сложность с документами — это их отсутствие. Чеки и квитанции теряются, договорная документация хранится в беспорядке, акты могут быть не подписаны и так далее.
Если каких-то документов нет и восстановить их невозможно, мы смотрим, можно ли вместо них использовать косвенное доказательство. Например, доверитель отправлял заказчику письмо с уведомлением о начислении неустойки. Квитанция, которая могла бы подтвердить отправку письма, утеряна. Но у нас есть письмо заказчика, где он подтверждает, что получил письмо нашего доверителя.
Бывает, что доказательств нет никаких — ни прямых, ни косвенных. Если эти отсутствующие доказательства все же важны для аргументации, адвокат может попробовать нивелировать само событие, чтобы судья не обратил внимания на него и на отсутствие доказательства.
Такая стратегия рискованна, поэтому отсутствие документального подтверждения фактов — это всегда дополнительная сложность для адвоката и доверителя.
Другая сложность — на сбор некоторых доказательств требуется много времени. Одно дело, когда нужно, например, нотариально заверить электронную переписку, — это делается быстро.
Но некоторые доказательства можно получить только через адвокатский запрос. В этом случае помимо времени на подготовку самого запроса нужно учесть время и на ожидание ответа, который по закону могут готовить до 30 дней, и на его получение.
Что делать бизнесу. В документах нужно соблюдать порядок, и их нужно хранить. Даже те, что кажутся неважными. Готовность в критической ситуации представить документы экономит время и силы юристов. Эти силы и время можно потратить на более детальную проработку аргументации.
Шаг 3. Оцениваем ситуацию с точки зрения закона
Что делает адвокат. Адвокат собрал и изучил документы — теперь он может определить, какие нормы закона регулируют отношения между доверителем и его оппонентом. Например, договор поставки и договор подряда — это две разные ситуации с точки зрения закона, они регулируются разными статьями Гражданского кодекса. И это не просто две разные правовые нормы. На практике это разница в реальных последствиях для заказчика и исполнителя в случае, если договор нарушен.
Сложности. Одна из частых сложностей здесь — разная правовая оценка ситуации у адвоката, оппонента и даже у судьи.
Неправильно определенная правовая норма может обернуться для доверителя потерей реальных денег. Однажды нам попался акт Верховного суда РФ, где принималось решение как раз по такому спорному вопросу: суды спутали договор подряда и договор поставки, из-за чего заказчик не мог расторгнуть соглашение с недобросовестным подрядчиком. ВС расставил все по своим местам.
Сложности такого рода проявляются, как правило, уже во время судебного разбирательства. Задача адвоката здесь — исходя из ситуации и своего опыта, постараться предусмотреть возможные расхождения в правовой трактовке спора и подготовиться к ним.
Что делать бизнесу. Важно понимать, что на одну и ту же ситуацию с юридической точки зрения можно посмотреть по-разному. Поэтому к решениям адвоката можно и нужно относиться критически. Если возникли сомнения или что-то непонятно, не нужно бояться задавать вопросы. Хороший специалист всегда сможет четко объяснить, почему он оценил ситуацию именно так, а не иначе.
Если юрист не может доходчиво объяснить свое решение доверителю, есть повод усомниться, а получится ли у него это сделать в суде.
Шаг 4. Вырабатываем стратегию и тактику ведения дела
Что делает адвокат. В соответствии со своей оценкой адвокат начинает готовиться к процессу. Он продумывает, какие предстоят заседания, какие есть доводы в защиту доверителя, какие доказательства и нормы права можно привести в поддержку каждого из них. В зависимости от обстоятельств адвокат может принять тактическое решение придержать про запас некоторые доводы, зная, что процесс может затянуться надолго.
Сложности. Документ, на первый взгляд, может усиливать позицию в споре, но одно и то же доказательство может быть оценено по-разному. Поэтому адвокат должен внимательно анализировать содержание всех документов, которые представляются в суд, и оценивать, к каким последствиям для доверителя и его бизнеса может привести раскрытие фактов или доказательств.
Неоднократно бывали случаи, что содержание одного документа одновременно усиливало позицию доверителя в одном вопросе, но ослабляло в другом. Например, письмо может подтверждать, что доверитель уведомил контрагента о каком-то важном факте. Но в этом же письме доверитель мог признать нарушение договора, которое в судебном споре играет уже против тебя.
Что делать бизнесу. Нужно быть готовым к тому, что все может пойти не по плану и, возможно, адвокату придется корректировать стратегию и тактику по ходу процесса.
Шаг 5. Реализуем план
Что делает адвокат. Последний этап перед заседанием — подготовка процессуальных документов: исков, отзывов, апелляций и т. п. Эти документы рассылаются судье и оппонентам, в них адвокат излагает позицию защиты вместе с доводами и доказательствами, а также формулирует требование — чего именно просит доверитель. И конечно, адвокат готовит свое выступление на заседании. Главная задача этого этапа — донести свою позицию до судьи и убедить его в своей правоте.
Сложности. К этому моменту проделана большая работа. Десятки, а то и сотни часов потрачены на сбор и проработку аргументов. А на выступление в зале суда будет всего 5—7 минут. За это время судья должен успеть ознакомиться с документами и вникнуть в позицию сторон. Донести до судьи за несколько минут всю информацию, на подготовку которой ушло так много времени, — невероятно сложная задача.
Мы в бюро уделяем большое внимание подготовке документов. Используем визуализацию в поддержку доводов, выделяем в тексте ключевые факты и аргументы, к которым хотим привлечь внимание судьи. Стараемся формулировать наши мысли понятным языком, чтобы текст было проще читать.
Вся проделанная работа может быть перечеркнута, если мы не сумеем донести нашу позицию до судьи.
Что делать бизнесу. Следить за качеством и формой документов, которые готовят представители. Важно, чтобы аргументация не была изложена сплошным текстом, а самые важные доводы были выделены и дополнены визуализацией. Чем понятнее защита изложит свою позицию, тем больше шансов, что судья примет решение в ее пользу.
Что нужно запомнить бизнесу, готовясь к судебному процессу
- Доверие к адвокату. Адвокат должен быть полностью в курсе ситуации. Не стоит утаивать от него факты или бояться перегрузить лишней информацией: это может обернуться проблемами в суде.
- Порядок в документах и доказательствах. Документы нужно хранить в порядке и сохранять все, что подтверждает отношения с клиентами, подрядчиками и т. д.: это может пригодиться в суде.
- Полное понимание стратегии. Не нужно бояться задавать адвокату вопросы о выбранной стратегии защиты и критически оценивать этот выбор. Бизнес должен полностью понимать, как строится его защита, — ведь последствия судебного решения наступят именно для него, а не для адвоката.
- Готовность к неожиданным поворотам. Ход судебного процесса зависит не только от стратегии и подготовки, но и от действий оппонента, а также от действий судьи. Стоит подготовиться к тому, что намеченный во время подготовки план может потребовать корректировок.
- Идеальные процессуальные документы. Важно следить за качеством и видом процессуальных документов, которые адвокат готовит для суда. Чем понятнее и нагляднее в них изложены аргументы, тем больше шансов на победу.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Конец эпохи застоя: топ привычек для побега из зоны комфорта
- 2 Новогодний корпоратив — как правильно организовать праздник на работе
- 3 Какой язык программирования выбрать для изучения и как его быстро выучить?
- 4 10 парадоксов, которые объясняют, как успевать все
- 5 Как сформировать burnout-free культуру в компании: советы для руководителей
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2021
31 декабря 2021
31 декабря 2021