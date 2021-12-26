Подготовка к суду: 5 шагов, о которых нужно знать бизнесу

Когда обычный человек, не юрист, слышит «судебный процесс», он представляет себе зал суда, жаркий спор между адвокатом и оппонентом и судью в мантии. Однако если сопоставлять временные затраты на весь процесс, то судебное заседание — это лишь верхушка айсберга. Большую часть времени всегда занимает подготовка.

В Бюро весь процесс подготовки к судебному заседанию мы делим на пять базовых этапов. Дальше мы расскажем, что на каждом этапе делает адвокат, разберем, какие сложности поджидают его и бизнес, посмотрим, как к ним подготовиться.

Шаг 1. Анализируем ситуацию

Что делает адвокат. Первая задача адвоката — максимально подробно узнать у доверителя, какая сложилась ситуация и какую цель он преследует. Здесь важно узнать обо всем: какие договоры были подписаны, какие платежи проводились, кто с кем и когда встречался, созванивался и переписывался.

Сложности. Основной источник информации для адвоката на этом этапе — доверитель. Именно с его слов адвокат узнает обо всем. Однако доверитель не всегда знает, какая информация может пригодиться, и может что-то упустить, решив, что это неважно.

Иногда есть проблема с доверием к адвокату, из-за чего некоторые факты доверитель не раскрывает сознательно. Когда картина произошедшего у адвоката складывается неполная, это грозит непредвиденными сложностями в ходе заседания.

Однажды доверитель не сообщил о том, что к договору поручительства было заключено несколько дополнительных соглашений о продлении срока действия договора.

Наша позиция отчасти строилась и на том, что договор прекратил свое действие, так как его срок истек. О том, что к договору были заключены такие дополнительные соглашения, мы узнали только в судебном процессе. В итоге нам на ходу пришлось кардинально менять стратегию защиты.

Что делать бизнесу. То, что кажется неважным, может в итоге помочь выиграть дело. Поэтому не нужно бояться перегрузить адвоката информацией и документами. Лучше выдать больше, чем нужно. Что важно, а что второстепенно, адвокат определит самостоятельно.

Шаг 2. Собираем доказательства

Что делает адвокат. Когда ситуация доверителя адвокату ясна, начинается сбор и анализ документов, которые подтверждают факты. Какие документы обычно собирает адвокат:

договоры между сторонами;

акты приемки работ;

счета и платежные поручения, подтверждающие их оплату;

заявления;

письма (бумажные и электронные);

чеки и квитанции;

выписки со счетов;

фотографии, видео- и аудиозаписи, фиксирующие отношения сторон.

Любой факт должен быть подтвержден документально, иначе он не будет иметь для судьи значения.

Сложности. Самая частая сложность с документами — это их отсутствие. Чеки и квитанции теряются, договорная документация хранится в беспорядке, акты могут быть не подписаны и так далее.

Если каких-то документов нет и восстановить их невозможно, мы смотрим, можно ли вместо них использовать косвенное доказательство. Например, доверитель отправлял заказчику письмо с уведомлением о начислении неустойки. Квитанция, которая могла бы подтвердить отправку письма, утеряна. Но у нас есть письмо заказчика, где он подтверждает, что получил письмо нашего доверителя.

Бывает, что доказательств нет никаких — ни прямых, ни косвенных. Если эти отсутствующие доказательства все же важны для аргументации, адвокат может попробовать нивелировать само событие, чтобы судья не обратил внимания на него и на отсутствие доказательства.

Такая стратегия рискованна, поэтому отсутствие документального подтверждения фактов — это всегда дополнительная сложность для адвоката и доверителя.

Другая сложность — на сбор некоторых доказательств требуется много времени. Одно дело, когда нужно, например, нотариально заверить электронную переписку, — это делается быстро.

Но некоторые доказательства можно получить только через адвокатский запрос. В этом случае помимо времени на подготовку самого запроса нужно учесть время и на ожидание ответа, который по закону могут готовить до 30 дней, и на его получение.

Что делать бизнесу. В документах нужно соблюдать порядок, и их нужно хранить. Даже те, что кажутся неважными. Готовность в критической ситуации представить документы экономит время и силы юристов. Эти силы и время можно потратить на более детальную проработку аргументации.