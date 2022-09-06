В чем может проявляться недобросовестная конкуренция и как с ней бороться

Что можно защитить от недобросовестной конкуренции и как бороться с нарушителями в цифровом пространстве, объясняет управляющая IT-проектами Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Недобросовестные предприниматели стремятся любыми средствами получить преимущества перед другими участниками рынка. Их приемы стали изобретательнее, а методы — грязнее.

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Товарные знаки

Самый распространенный вид недобросовестной конкуренции — неправомерное использование чужого товарного знака.

Судебные разбирательства по таким делам составляют около 13% (по итогам ручного мониторинга) от всех дел о недобросовестной конкуренции, начиная с 2021 года (это касается как уже завершенных дел, так и находящихся на стадии рассмотрения).

Чаще всего нечестные конкуренты используют уже зарегистрированные обозначения. Однако нарушением считается получение мошенником защиты для логотипа, который уже используется другими лицами.

Чужие товарные знаки активно используют и в цифровом пространстве на маркетплейсах и сайтах, в социальных сетях и доменных именах. Среди нарушителей можно встретить предпринимателей, которые регистрируют на себя множество товарных знаков, но не используют их.

Если кто-то подает заявку на регистрацию обозначения, сходного с товарным знаком нарушителя, тот предъявляет претензии и наживается за счет компенсации, которую суд в таком случае обязывает выплатить невиновного заявителя.

Объекты авторского права

Недобросовестные конкуренты могут посягать не только на товарные знаки, но и на объекты авторского права:

программные решения;

дизайн;

рисунки;

фотографии;

персонажей;

музыку;

прочие произведения или их части.

Чаще всего такие правонарушения встречаются на маркетплейсах, через которые, по нашим данным, распространяется 10% от всего объема сетевого контрафакта. Это товары или этикетки, содержащие результаты чужого творческого труда — например, на цифровых витринах можно встретить копии футболок с авторскими принтами или косметику с авторским дизайном упаковки, торговля которыми нарушает исключительные права их создателей.

Выявлять нарушения помогают антипиратские системы, которые автоматически мониторят сетевые ресурсы в поисках плагиата.

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В онлайн-образовании есть сложности с авторскими правами. Как быть создателям образовательных продуктов?

Например, на платформе YouTube используется технология Content ID, которая проверяет загруженные видео на наличие совпадений с роликами в базе данных.

Но к большому сожалению, технология Content ID не совершенна: если видео или музыкальная композиция в нем была изменена, система не сможет точно и достоверно определить совпадение.Больший охват поиска имеет сервис Antipiracy от n’RIS, который не только ищет нарушения по всей сети, но и направляет претензию администраторам ресурса и следит за удалением неправомерно размещенного контента.

Система, помогающая бороться с пиратами в интернете, есть у компании Group-IB.

Способа, который мог бы полностью обезопасить креативный продукт от посягательств конкурентов, пока еще не изобрели.

Однако есть инструменты, которые помогают одержать победу в споре с нарушителем.

Для защиты объектов авторского права актуальна процедура депонирования, предполагающая фиксацию даты создания произведения и имени его автора. Тем, кто задепонировал свой творческий результат, выдается свидетельство, которое можно использовать как одно из доказательств, подтверждающее ваши доводы в суде.

В России такую услугу оказывают сервисы n’RIS, Copytrust и Ireg.

При этом n’RIS записывает информацию о депонировании в распределенный реестр IPChain, оператором которого является РЦИС Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности. И поскольку Суд по интеллектуальным правам является узлом сети нашей ассоциации, в режиме реального времени в рамках судебного разбирательства он может получить из реестра любую необходимую информацию.

Доменные имена

Недобросовестной конкуренцией признается использование доменных имен, сходных с уже существующими доменами или товарными знаками.

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет домен как обозначение символов для адресации сайтов. Ключевое предназначение доменного имени — обеспечение доступа к размещенной в интернете информации.

На законодательном уровне до сих пор нет четкого понимания того, какова природа домена.

Домены принято относить к средствам индивидуализации, но в перечень объектов интеллектуальных прав они не входят. Поэтому в спорах о защите права на доменное имя суд опирается не на нормы об интеллектуальной собственности, а на общие положения Гражданского кодекса.

Среди нарушений прав на доменные имена выделяют киберсквоттинг — регистрацию имени, которое нарушает исключительные права других лиц.

Есть несколько разновидностей киберсквоттинга:

тайпсквоттинг — регистрация схожего по названию домена, который может отличаться от него всего одной буквой (wildbirries вместо wildberries) и обманным путем вести пользователя на сайт конкурента;

— регистрация схожего по названию домена, который может отличаться от него всего одной буквой (wildbirries вместо wildberries) и обманным путем вести пользователя на сайт конкурента; брендовый киберсквоттинг — регистрация домена, который имитирует чужой товарный знак, название фирмы или бренда (abibas вместо adidas) и тоже вводит пользователей в заблуждение.

Способы защиты

Обращение в антимонопольный орган

Если компания или предприниматели столкнулись с недобросовестными конкурентами, первым делом необходимо подавать обращение в антимонопольный орган — государственную организацию, которая контролирует деятельность фирм на рынке и не допускает образования компаний-монополистов.

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В России такие полномочия возложены на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Заявка подается в произвольной форме и должна содержать описание нарушений.Процедура может проходить так:

Если проверка ФАС выявляет факт недобросовестной конкуренции, то антимонопольный орган выносит нарушителю предупреждение с требованием устранить проблему. Если этого не происходит, специальная комиссия ФАС выдает нарушителю предписание, неисполнение которого влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

Для юридических лиц он может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

По докладу ФАС за 2021 год, число заявлений о недобросовестном использовании креативных объектов с каждым годом снижается, что говорит о повышении как правовой грамотности участников рынка, так и об их активности в деле защиты своих интеллектуальных прав.

Судебная защита

Предприниматель, столкнувшийся с недобросовестной конкуренцией, может обратиться в суд, где он сможет взыскать компенсацию или возместить убытки, причиненные действиями конкурента (такой способ применяется чаще остальных), потребовать запретить использовать объект интеллектуальных прав и уничтожить контрафактные товары.

Например, правообладатель может самостоятельно выбрать размер компенсации за нарушение права на товарный знак: либо сумма от 10 тыс. до 5 млн руб., либо выплата, равная удвоенной стоимости контрафакта или права использования обозначения.

Блокировка ресурса по требованию правообладателя

Если нарушение авторских прав произошло в сети, у правообладателя есть возможность потребовать у суда наложить на ресурс обеспечительные меры, иначе говоря — заблокировать его.

К сайту ограничивают доступ не более чем на 15 дней, в течение которых владелец прав может подать иск. Если суд начал рассмотрение дела, меры будут действовать на протяжении всего судебного процесса. Реализацию блокировки ресурса в России обеспечивает Роскомнадзор.

Ограничить доступ к пиратскому ресурсу можно и без суда.

Механизм блокировки канала, нарушающего авторские и смежные права, есть у Google. Например, если правообладатель обнаружил нелегальное использование своего товарного знака в YouTube, он может подать жалобу через специальную форму. А Google проведет проверку и заблокирует канал, если найдет нарушения.

Чек-лист как бороться с недобросовестными конкурентами

Обратиться в ФАС с заявлением о выявленных нарушениях. Дождаться решения антимонопольной комиссии, которая подтвердит или опровергнет наличие недобросовестной конкуренции. Если нарушение найдут, конкурента могут привлечь к административной ответственности. Ограничить доступ к пиратскому ресурсу. Это можно сделать как с помощью информационных посредников (например, Google), так и через суд, который применит обеспечительные меры к сайту до вынесения решения по делу. Обратиться за защитой в суд. В иске нужно будет указать, какие интеллектуальные права были нарушены, и размер компенсации за каждое нарушение.

Пресекать недобросовестную конкуренцию нужно своевременно, потому что риски для бизнеса возрастают с каждым новым нарушением.

Используя чужое имя или бренд, злоумышленники разрушают репутацию правообладателя. Не говоря уже о том, что такие действия просто-напросто лишают предпринимателя дохода, который он мог бы получить от продажи своих креативных объектов.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes