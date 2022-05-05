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Куда идти с желанием делать бизнес
Как защитить интеллектуальную собственность
Все, что нужно знать о правах на результаты интеллектуальной деятельности
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Биржа патентов
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
Регистрация прав на РИД
Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности
Кредитование под залог прав на РИД
База знаний
Поручительство и гарантии для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности
Все о коммерциализации и управлении интеллектуальной собственностью
Как защитить
интеллектуальную
собственность

Все, что нужно знать о правах на результаты интеллектуальной деятельности
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Город для бизнеса — защита интеллектуальной собственности