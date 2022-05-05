Город для бизнеса — защита интеллектуальной собственности

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Сервис для решения всех вопросов, связанных с управлением интеллектуальной собственностью
Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности
Поручительство и гарантии для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности
Все о коммерциализации и управлении интеллектуальной собственностью
Как защитить интеллектуальную собственность
Все, что нужно знать о правах на результаты интеллектуальной деятельности
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
и инвесторов
Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности
Поручительство и гарантии для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности
Все о коммерциализации и управлении интеллектуальной собственностью
Как защитить
интеллектуальную
собственность
интеллектуальную
собственность
Все, что нужно знать о правах на результаты интеллектуальной деятельности
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — защита интеллектуальной собственностиНаталия Рябцева