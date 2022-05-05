Город для бизнеса — защита интеллектуальной собственности

Сервис для решения всех вопросов, связанных с управлением интеллектуальной собственностью

Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности

Поручительство и гарантии для оформления кредитов, выдаваемых под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности

Все о коммерциализации и управлении интеллектуальной собственностью

Как защитить интеллектуальную собственность