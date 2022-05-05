Город для бизнеса

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льготное кредитование
Для участников Московского инновационного кластера-субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности, информационных технологий
Грант на патентование изобретений в РФ
Гранты на патентование изобретений
Для участников московского инновационного кластера – субъектов МСП, которые понесли не ранее 1 января 2022 г. затраты
Гранты на оборудование
Навигатор мер поддержки
Финансовые инструменты от города для запуска и развития своих технологий
Сервис позволяет рассчитать объём возможных субсидий и грантов и автоматизирует процесс их получения
Актуальные меры поддержки для бизнеса от Правительства Москвы
Меры приняты!
Поддержка предназначена для юридических лиц участников Московского инновационного кластера, регистрирующих свои изобретения за рубежом
Патентование изобретений за рубежом
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Организации, которые помогут воспользоваться льготами для предпринимателей, а также источники профессиональной и менторской поддержки
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Навигатор мер поддержки
Сервис позволяет рассчитать объём возможных субсидий
и грантов и автоматизирует процесс их получения
Финансовые инструменты от города для запуска и развития своих технологий
Гранты на оборудование
Для участников московского инновационного кластера – субъектов МСП, которые понесли не ранее 1 января 2022 г. затраты
гранты на пилотное тестирование
Для участников Московского инновационного кластера, которые понесли затраты
льготное кредитование
Для участников Московского инновационного кластера-субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности, информационных технологий
Грант на патентование изобретений в РФ
Гранты на патентование изобретений
Для участников Московского инновационного кластера для компенсации затрат
гранты на импортозамещение
Актуальные меры поддержки для бизнеса от Правительства Москвы
Меры приняты!
Поддержка предназначена для юридических лиц участников Московского инновационного кластера, регистрирующих свои изобретения за рубежом
Патентование изобретений за рубежом
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Организации, которые помогут воспользоваться льготами для предпринимателей, а также источники профессиональной и менторской поддержки
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
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