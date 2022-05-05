Город для бизнеса

Для участников Московского инновационного кластера, которые понесли затраты

Для участников Московского инновационного кластера для компенсации затрат

Для участников Московского инновационного кластера-субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности, информационных технологий

Грант на патентование изобретений в РФ

Для участников московского инновационного кластера – субъектов МСП, которые понесли не ранее 1 января 2022 г. затраты

Финансовые инструменты от города для запуска и развития своих технологий

Сервис позволяет рассчитать объём возможных субсидий и грантов и автоматизирует процесс их получения

Актуальные меры поддержки для бизнеса от Правительства Москвы

Поддержка предназначена для юридических лиц участников Московского инновационного кластера, регистрирующих свои изобретения за рубежом

Как получить субсидии, гранты и другую поддержку