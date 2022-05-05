Город для бизнеса

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Для участников Московского инновационного кластера, которые понесли затраты
Для участников Московского инновационного кластера для компенсации затрат
Для участников Московского инновационного кластера-субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности, информационных технологий
Грант на патентование изобретений в РФ
Для участников московского инновационного кластера – субъектов МСП, которые понесли не ранее 1 января 2022 г. затраты
Финансовые инструменты от города для запуска и развития своих технологий
Сервис позволяет рассчитать объём возможных субсидий и грантов и автоматизирует процесс их получения
Актуальные меры поддержки для бизнеса от Правительства Москвы
Поддержка предназначена для юридических лиц участников Московского инновационного кластера, регистрирующих свои изобретения за рубежом
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Организации, которые помогут воспользоваться льготами для предпринимателей, а также источники профессиональной и менторской поддержки
Сервис позволяет рассчитать объём возможных субсидий
и грантов и автоматизирует процесс их получения
и грантов и автоматизирует процесс их получения
Финансовые инструменты от города для запуска и развития своих технологий
Для участников московского инновационного кластера – субъектов МСП, которые понесли не ранее 1 января 2022 г. затраты
Для участников Московского инновационного кластера, которые понесли затраты
Для участников Московского инновационного кластера-субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности, информационных технологий
Грант на патентование изобретений в РФ
Для участников Московского инновационного кластера для компенсации затрат
Актуальные меры поддержки для бизнеса от Правительства Москвы
Поддержка предназначена для юридических лиц участников Московского инновационного кластера, регистрирующих свои изобретения за рубежом
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Организации, которые помогут воспользоваться льготами для предпринимателей, а также источники профессиональной и менторской поддержки
Наталия Рябцева
Город для бизнесаНаталия Рябцева