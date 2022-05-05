Город для бизнеса — с чего начать

Дистанционная программа обучения для любой стадии развития бизнеса с видеоуроками для самостоятельной прокачки навыков

Вебинары, мастер-классы и форумы

Экосистема агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные самозанятым в Москве. В экосистему встроены популярные площадки по продвижению услуг и поиску заказов

Пятидневный обучающий интенсив для тех, кто готов начать своё дело, но не знает, как сделать первый шаг

Программа, которая поможет собрать команду и превратить идею в полномасштабный бизнес. Предусматривает обучение ключевым компетенциям, индивидуальную менторскую и PR-поддержку, юридические консультации, возможность привлечения инвестиций и местных партнёров

Серия нетворкинг-мероприятий для молодежи и начинающих предпринимателей, способствующих кооперации между участниками и получению уникальных предпринимательских лайфхаков

Куда идти с желанием делать бизнес