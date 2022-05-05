Город для бизнеса — с чего начать

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Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Онлайн-академия МБМ
Дистанционная программа обучения для любой стадии развития бизнеса с видеоуроками для самостоятельной прокачки навыков
Обучающие мероприятия от МБМ
Все о самозанятости от А до Я
Вебинары, мастер-классы и форумы
Экосистема агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные самозанятым в Москве. В экосистему встроены популярные площадки по продвижению услуг и поиску заказов
Стартап-школа МБМ
Пятидневный обучающий интенсив для тех, кто готов начать своё дело, но не знает, как сделать первый шаг
Академия инноваторов МИК
Программа, которая поможет собрать команду и превратить идею в полномасштабный бизнес. Предусматривает обучение ключевым компетенциям, индивидуальную менторскую и PR-поддержку, юридические консультации, возможность привлечения инвестиций и местных партнёров
Молодежный клуб Business Update
Серия нетворкинг-мероприятий для молодежи и начинающих предпринимателей, способствующих кооперации между участниками и получению уникальных предпринимательских лайфхаков
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти
на новые рынки
Полезные
базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Куда идти с желанием делать бизнес
Обучающие программы и гайды для начинающих предпринимателей
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Онлайн-академия МБМ
Дистанционная программа обучения для любой стадии развития бизнеса с видеоуроками для самостоятельной прокачки навыков
Обучающие мероприятия от МБМ
Все о самозанятости от А до Я
Вебинары, мастер-классы и форумы
Экосистема агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные самозанятым в Москве. В экосистему встроены популярные площадки по продвижению услуг и поиску заказов
Стартап-школа МБМ
Пятидневный обучающий интенсив для тех, кто готов начать своё дело, но не знает, как сделать первый шаг
Академия инноваторов МИК
Программа, которая поможет собрать команду и превратить идею в полномасштабный бизнес. Предусматривает обучение ключевым компетенциям, индивидуальную менторскую
и PR-поддержку, юридические консультации, возможность привлечения инвестиций
и местных партнёров

Молодежный клуб Business Update
Серия нетворкинг-мероприятий для молодежи и начинающих предпринимателей, способствующих кооперации между участниками и получению уникальных предпринимательских лайфхаков
Куда идти с желанием делать бизнес
Обучающие программы и гайды для начинающих предпринимателей
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
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