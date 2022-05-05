Город для бизнеса — инвестиции

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Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Инвестиционная упаковка проектов
Возможность бесплатно получить качественную экспертизу проекта и грамотно подготовиться к презентации инвесторам
VENTURE GUIDE ДАШБОРД МОСКОВСКОГО ВЕНЧУРА
Венчурный клуб «Синдикат»
Динамический инструмент для всестороннего анализа рынка, поиска перспективных компаний и активных инвесторов
Фонд
Moscow Seed Fund
Фонд предоставляет льготные займы инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed,
а также компаниям, которые привлекают инвестиции через IPO на Московской бирже
Сообщество бизнес-ангелов, совершающих коллективные сделки в технологические проекты
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти
на новые рынки
Полезные
базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Как привлечь инвестиции
Сервисы и организации для поиска инвесторов и подготовки к презентации
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Инвестиционная упаковка проектов
Возможность бесплатно получить качественную экспертизу проекта и грамотно подготовиться к презентации инвесторам
Венчурный клуб «Синдикат»
Сообщество бизнес-ангелов, совершающих коллективные сделки в технологические проекты
VENTURE GUIDE ДАШБОРД МОСКОВСКОГО ВЕНЧУРА
Фонд Moscow Seed Fund
Динамический инструмент для всестороннего анализа рынка, поиска перспективных компаний и активных инвесторов
Фонд предоставляет льготные займы инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed, а также компаниям, которые привлекают инвестиции через IPO на Московской бирже
Как привлечь
инвестиции
Сервисы и организации для поиска инвесторов и подготовки к презентации
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
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