Город для бизнеса — инвестиции

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Возможность бесплатно получить качественную экспертизу проекта и грамотно подготовиться к презентации инвесторам
Динамический инструмент для всестороннего анализа рынка, поиска перспективных компаний и активных инвесторов
Фонд предоставляет льготные займы инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed,
а также компаниям, которые привлекают инвестиции через IPO на Московской бирже
а также компаниям, которые привлекают инвестиции через IPO на Московской бирже
Сообщество бизнес-ангелов, совершающих коллективные сделки в технологические проекты
Как привлечь инвестиции
Сервисы и организации для поиска инвесторов и подготовки к презентации
Возможность бесплатно получить качественную экспертизу проекта и грамотно подготовиться к презентации инвесторам
Сообщество бизнес-ангелов, совершающих коллективные сделки в технологические проекты
Динамический инструмент для всестороннего анализа рынка, поиска перспективных компаний и активных инвесторов
Фонд предоставляет льготные займы инновационным проектам на стадии Seed и Pre-seed, а также компаниям, которые привлекают инвестиции через IPO на Московской бирже
Как привлечь
инвестиции
инвестиции
Сервисы и организации для поиска инвесторов и подготовки к презентации
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — инвестицииНаталия Рябцева