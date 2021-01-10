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10 признаков провальной франшизы

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Оксана Селендеева
Оксана Селендеева

Основатель школы программирования для детей CODDY

Ирина Печёрская

Оксана Селендеева, основатель школы программирования для детей Coddy, побывала по обе стороны бизнес-баррикад. Несколько лет назад она в качестве франчайзи потратила много денег и сил на управление аптекой, которую в итоге была вынуждена продать из-за кабальных условий франшизы. Теперь предпринимательница развивает бизнес уже в качестве франшизодателя: партнерские филиалы школы Coddy работают в 15 странах и 143 городах мира. О том, на что обратить внимание при выборе франшизы, — в колонке Оксаны для Rusbase.

10 признаков провальной франшизы

Начинающему предпринимателю несложно ошибиться при покупке франшизы: большая часть предложений на рынке представляют из себя красиво упакованный воздух и по умолчанию не способны приносить прибыль никому, кроме своего продавца. 

С момента основания нашей школы программирования я видела постоянный запрос на франшизу Coddy со стороны регионов. Однако продавать ее я решилась только спустя два года — когда удостоверилась, что у нас хороший масштабируемый продукт, и увидела, как на деле работает финансовая модель. С тех пор мы обкатали нашу франшизу более 200 раз, и, хотя мы продолжаем видеть недоработки и исправлять их, сейчас я легко могу отличить хорошее предложение от заведомо провального. 

Если гигантское роялти или неадекватная стоимость франшизы отпугнут покупателя сразу, то есть признаки, которые начинающий предприниматель может не заметить.

Pressmaster/shutterstock.com

Признак 1. Обещание золотых гор

Часто бывает так: очень яркие рекламные слоганы, гигантские цифры, а за ними — стена. Франшиза — это тот род деятельности, в котором заведомо не получится заработать миллиарды. Обещать покупателю очень большую прибыль и неограниченные возможности масштабирования — значит начинать отношения с обмана. Быстрый и огромный заработок — это про казино или лотерею, а франшизу лучше выбирать с точки зрения стабильности и прозрачности.

Признак 2. Когда франшизу называют инвестицией

Франшиза — это работа, которую необходимо делать каждый день. Бывает бизнес как инвестиция и бизнес как самозанятость, и подавляющее большинство франшиз относятся ко второму типу. Для инвестирования существуют другие инструменты — фондовые биржи, например, а начинающий франчайзи должен быть готов к тому, что в развитие дела придется вкладывать силы и время.

Признак 3. Когда мотивируют на покупку, но не пытаются познакомиться с вами

«Вы прирожденный предприниматель! У вас все получится!». А вы никакой не предприниматель и, вообще-то, ненавидите риски и нестабильность. Когда мы только начинали развивать франшизу, делали ту же ошибку: лишь бы продать, и неважно кому. Бизнесмен, который ценит свой продукт и бережет репутацию, скорее соберет всю вашу подноготную и утомит разговорами, чем возьмет в франчайзи первого встречного.

Признак 4. Впаривание

Отсюда следующий признак — навязчивые продажи. Хорошие продукты не нужно впаривать — их качественно создают и грамотно пиарят. Все просто: продавец подробно рассказывает о компании и отвечает на все ваши вопросы — зеленый свет; начинает, настойчиво убеждать — красный. 

Признак 5. Несогласованности с законодательством

Когда вы видите любые юридические огрехи: «вообще, так нельзя, но мы делаем», «это пока на этапе согласования» и т.д. — это обязательно даст знать о себе дальше. Если вопросы к франшизодателю возникают еще на этапе переговоров, вспомните, что предложений на рынке много и вы обязательно найдете то, в котором будете уверены. 

 

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Признак 6. Отсутствие гибкости в бизнес-модели

Вам дают успешную модель и не разрешают ее адаптировать? Один регион разительно отличается от другого: везде разные цены, разные люди, разные условия входа. Сами франчайзи тоже бывают всякими: со связями и без, с капиталом и без него, совсем начинающие и с опытом. Безрассудно пытаться натянуть одну и ту же финансовую модель на каждый случай, и, если франчайзер это делает, вы можете попасть в ловушку жестких условий.

Признак 7. Когда вам не дают контакты действующих франчайзи или знакомят только с самыми успешными из них

Самое ценное на этапе выбора франшизы — пообщаться с неуспешными филиалами, узнать у них, почему не получается? Простой тест. Раз — выбираете любой город, где работает франшиза. Два — спрашиваете, как там идут дела и почему они идут именно так. Три — просите контакты партнера из этого города. Хороший знак, если все это не вызовет у продавца недоумения.

Признак 8. Отсутствие поддержки, только бренд

Внимательно проверьте, какую поддержку вы получаете в случае приобретения франшизы: какие инструкции и наработки вам дадут, помогут ли на этапе запуска, будет ли у вас персональный менеджер, к которому вы сможете обратиться. Отсутствие консультаций и гайдлайнов для новых партнеров означает, что франчайзер либо не имеет опыта, либо не бережет свою репутацию и не заботится о качестве на местах. Кроме того, приобретая один бренд, в случае возникновения любых сложностей вы останетесь с ними один на один. 

Признак 9. Отсутствие у головного офиса собственных филиалов

При выборе франшизы вас должен серьезно насторожить сапожник без сапог. Как сформировалась финансовая модель, если у продавца нет опыта управления собственным продуктом? Как и кем она была проверена перед запуском? Если собственная сеть была, то почему ее закрыли? 

Хорошая франшиза появляется там, где предприниматель что-то создает, совершенствует и только после это решается на то, чтобы этим поделиться. В иных случаях речь идет скорее не о масштабировании качественного продукта, а о попытке сделать деньги из ничего.

Признак 10. Непрозрачная схема масштабирования, большая конкуренция на маленькой локации

Вы начнете с одного филиала, но если дела пойдут хорошо, наверняка захотите роста. Внимательно изучите, насколько лояльны условия франшизы и как продуманы пути для масштабирования на местах. Например, если головной офис допускает несколько франчайзи в рамках одного небольшого города, это серьезно затруднит развитие — вам придется конкурировать за свой же бренд.

Фото на обложке: oatawa/shutterstock.com

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