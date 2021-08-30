Как продвигать товары в топ на Wildberries

Компания Digit Trading выпускает одежду и обувь под брендами Moon River и Moonsky. Несколько лет назад она полностью перешла на цифровую торговлю. Сейчас сотрудничает с несколькими маркетплейсами. Среди них лидирующее положение занимает Wildberries. В 2020 году объем продаж на нем составил 108 млн рублей.
Как увеличить продажи на популярном маркетплейсе, рассказал сооснователь и совладелец Digit Trading Данил Концевой.
Содержание:
- Что влияет на продажи товара на WildBerries
- Что влияет на позицию товара в поиске и разделах
- Какие есть инструменты для продвижения товаров на Wildberries
Что влияет на продажи товара на Wildberries
До этого года успешная стратегия торговли на маркетплейсе заключалась в очень широком предложении. Приходилось, условно говоря, поставить 100 артикулов разных футболок в 10 разных цветах на каждый артикул, чтобы получить хороший оборот. Чем больше у компании имелось так называемых «карточек» (фотографии и описание товаров), тем выше была вероятность того, что ее продукцию выберет потребитель.
Мы тоже, как и все, заходили не «глубоко» (с количеством на артикул-цвет 50-300 штук), а «широко» (большим ассортиментом). Сначала это давало хорошие результаты, но потом наступил переломный момент.
За прошлый год на Wildberries появилось очень много поставщиков, и количество продукции так сильно увеличилось, что выбор стал слишком большим. В итоге твоя белая футболка стала быстро теряться среди тысячи аналогичных предложений.
Выход один — усиливать те позиции, которые лучше продаются, следить, чтобы в первую очередь именно для этих товаров были все цвета и размеры. Понять, на что делать ставку, не сложно: благодаря прозрачности Wildberries, мы видим рейтинг каждой вещи и сколько раз ее купили.
Даже с одной карточки можно продавать на миллионы рублей в месяц, но для этого необходима постоянная подсортировка. Здесь огромное преимущество имеют компании с производственными мощностями, расположенными в России, которые могут быстро выпустить то, что хорошо реализуется. Они делают 100 футболок с разными принтами и, видя результат по каждой позиции, сразу шьют самые продаваемые модели.
Что влияет на позицию товара в поиске и разделах
Все новые позиции автоматически попадают в верхние строчки поиска, где находятся пару недель. Эту продукцию видит много людей и, если она привлекательно представлена на фото и конкурентоспособна по цене, то ее будут заказывать.
Потом происходит выкуп какой-то части товара, появляются отзывы и рейтинги. Именно они начинают влиять на расположение карточки в поиске: изделие с высоким процентом выкупа и оценками поднимается в выдаче, с низкими, наоборот, опускается.
Очень важно, чтобы товар был всегда в наличии. Мы убедились в этом на собственном примере. Однажды в пик весеннего сезона после резкого взлета темпы по продажам кед стали резко снижаться, несмотря на то, что на складе оставалось 25% от загрузки.
Дело в том, что алгоритм Wildberries понимает: с таким высоким темпом продаж товар скоро закончится и понижает такую карточку в выдаче. Особенно это касается позиций с хорошими продажами. В случае, если запасов мало, карточку опустят вниз, чтобы временно притормозить просмотры и заказы, сохранив ее «живой». Таким образом стимулируя поставщика пополнить остатки данного артикула.
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Какие есть инструменты для продвижения товаров на Wildberries
Мы пользуемся трафиком, который уже есть на Wildberries, а также направляем на маркетплейс клиентский поток со своего Instagram и сайта. Для того, чтобы на товар обратили внимание, очень важны фотографии. На съемке не стоит экономить, и нужно всегда добиваться того, чтобы товар выглядел идеально, но без сильного приукрашивания реальности.
Скидки — мощнейший драйвер продаж. Особенно они нужны, когда сезон заканчивается (например, имеет смысл снизить цену на шлепанцы в августе, а на пуховики — в январе).
Улучшение CTR главной фотографии карточки товара
На первое фото можно добавить какие-то цепляющие глаз элементы. Например, цветы, если продаете платье, или мяч на изображении спортивной обуви. Также можно написать на снимке: «Хит продаж».
Обувь лучше снимать с разных ракурсов, в том числе подошву, если она обладает какими-то важными для потребителя характеристиками (например, сделана из гибкого или прочного материала, имеет особый рисунок протектора и т.д.).
Очень хорошо, если на фоне будут не просто серые или белые цвет, а какой-то интересный интерьер. Но, повторю, даже если у вас самые классные фотографии, но отсутствуют какие-то размеры товара, то ничего не сработает.
Поднятие конверсии карточки товара
Можно сопроводить фотографии важной информацией. Например, если вы продаете блузку, добавьте инфографику (картинка с размерной сеткой, силуэтом изделия и замерами), чтобы человек быстро смог сориентироваться, какой размер ему подойдет.
То же касается обуви: добавьте последним фото в карточке товара картинку с силуэтом изделия, длиной стопы/стельки и размером. Тогда ваш потенциальный покупатель сможет все заказать правильно. Это важно, потому что бывают позиции с двойными размерами: европейскими/гонконгскими и российскими. Также некоторые товары маломерят, а другие — большемерят.
Улучшение выкупа
Самое важное и для компании, и для маркетплейса — не заказы, а выкуп. Мы считаем, что хороший показатель для категории одежда/обувь здесь должен превышать 50%. Если он ниже 30%, есть повод задуматься.
Самый беспроигрышный товар для интернет-торговли — изделия one size. По ним процент выкупа всегда не меньше 70–80%, здесь нет рисков для клиента заказать неподходящий размер. Именно несоответствие размера является одной из главных причин возврата товара. Поэтому очень важно для каждой карточки сделать инфографику с размерами, о чем говорили выше.
Фотографии, несмотря на обязательную презентабельность, не должны сильно приукрашивать действительность. Нужно соответствие по цвету, чтобы потом покупатели, к примеру, выбравшие по картинке белую блузку, не возвращали ее из-за того, что на самом деле она кремовая.
Следите за оборачиваемостью
После первой отгрузки продукции ваш товар находится в категории новинок (что автоматически поднимает карточку в выдаче) и является сезонным, значит, продажи должны пойти практически сразу. Если первые месяц-два ничего не происходит, то он не будет продаваться и дальше, что бы вы ни делали и как бы его ни рекламировали.
Продукцию можно полностью отгрузить на склад Wildberries (схема работы FBO) или оставить ее у себя на складе и по мере поступления заказов отправлять на маркетплейс (схема работы FBS). Для нас самым лучшим способом работы стал гибридный, когда товар хранится и на Wildberries, и у нас.
То есть мы привозим, условно, три тыс. пар кед, отгружаем 500 и говорим, что имеется еще 2,5 тыс. Маркетплейс сначала продает то, что есть у него на складе, а когда продукция заканчивается, присылает нам уведомления о том, сколько пар кед заказали. В тот же день мы отправляем машину с партиями, на которые уже есть покупатели, на склад маркетплейса. По этой схеме ниже комиссии.
Хранить все на складе Wildberries невыгодно: если продажи будут невысокими, то из-за больших остатков хранение обойдется дорого. Держать все у себя тоже неправильно, потому что это удлинит время доставки продукции покупателям.
SEO-оптимизация: наименование, характеристики товара и ключевые слова
Недавно на Wildberries появился раздел «Ключевые слова», куда можно вписать до трех определений изделия. Они помогают покупателю, который ищет товар, увидеть вашу продукцию, если она соответствует заданным критериям.
К выбору ключевых слов стоит отнестись внимательно: ведь чем правильнее вы их подберете, тем скорее попадете в нужный поиск. В подборе помогает сервис «Яндекс.Wordstat», где можно найти самые распространенные запросы.
Например, со словом «кеды» часто ищут «высокие» или «кожаные». Соответственно, будет правильно в первую очередь в качестве ключевых слов написать эти характеристики изделия. Или если ваши кеды похожи на слипоны, пропишите в ключевых словах «слипоны», и тогда ваши кеды увидит покупатель, который ищет такую продукцию.
Описание продукта на Wildberries не должно превышать 1000 знаков. Оно никак не работает в поиске товара и не влияет на позицию карточки в выдаче. Например, если вы напишете в описании «кеды на толстой подошве», то, когда покупатели будут искать «кеды на толстой подошве», они не увидят вашу продукцию. Указывать это определение нужно в разделе «ключевые слова».
Реклама и внешний трафик
Wildberries позволяет запускать четыре вида рекламы:
- в разделах сайта;
- в акциях;
- в каталоге;
- в карточке товара.
Мы не размещаем рекламу на Wildberries. Был подобный опыт, но никакого эффекта не увидели. На сайте мы не продаем, но там есть кнопки, позволяющие перейти на маркетплейс и совершить покупку. Сейчас мы даем рекламу только в Instagram и оттуда направляем наш трафик на маркетплейсы для осуществления продажи.
На Wildberries есть бренд-зоны, которые компании оформляют под свой бренд. Это дает возможность покупателям, которые видят товар в поисковике, нажать на логотип бренда и попасть на страницу компании, где представлена и другая ее продукция.
Корпорациям типа Nike, Reebok это нужно (данная опция как раз на них и рассчитана), а нам пока нет. Стоит такая страницы 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей в месяц в зависимости от тарифа. Я не думаю, что она сильно влияет на их продажи, скорее, это имиджевая история.
Отзывы и оценки
Нужно уделять внимание комментариям покупателей и не оставлять их без ответа. Если есть много отзывов, на которые вы никак не среагировали, то алгоритм Wildberries понижает карточки в выдаче.
Ни в коем случае не надо заниматься самовыкупом. Каждый месяц Wildberries блокирует несколько тысяч комментариев у карточек, где компании сами приобретают свою продукцию и ставят себе высокие оценки.
С отрицательными отзывами тоже нужно работать. Жалоба (негативный отзыв) — очень хороший инструмент, который позволяет оперативно выявить производственные дефекты. Вы моментально получаете обратную связь, снимаете изделие с продажи и можете сразу выставить претензию производителю.
ABC-анализ
ABC-анализ — это способ повысить продажи компании с помощью выделения наиболее перспективных товаров, приносящих максимальную прибыль. Наша компания использует его в своей работе.
У нас есть несколько тысяч артикулов. Мы смотрим продажи за определенный период времени по каждому артикулу и ранжируем товары по этому показателю: вверху оказываются самые продаваемые, а внизу — те, на которые спроса почти нет. Также каждую неделю анализируем скорость реализации: какие артикулы и цвета уходят быстрее всего, а какие — крайне медленно.
Еще мы учитываем показатель ROI (от англ. return on investment), который позволяет видеть возврат вложенных средств на каждый артикул, то есть отследить маржу по каждой карточке.
Мне нравится правило Парето: 20% усилий приносит 80% результата. Оно применимо к торговле на Wildberries. У нас 5–10% ассортимента дает 80–90% выручки. Такие сильные позиции, которые есть у всех, являются главным капиталом компании, и именно в них нужно инвестировать в первую очередь.
Новизна товара
Если вы новый поставщик, то обязательно попадете на Wildberries в категорию «Новинки», находящуюся в первых строчках выдачи. Точно неизвестно, сколько вы там провисите — это может быть неделя, две или даже три, но шанс быть замеченным и выбранным есть у всех.
То же самое касается старых поставщиков: если у них появляется новый артикул или даже просто цвет товара, то он также попадает в новинки.
Поиск правильной категории для товаров
Категории, которые на Wildberries называют «Предметами», не оставляют никакой вариативности для продавца, то есть для каждого изделия есть свой подходящий раздел, в который мы размещаем свои карточки.
Из трех маркетплейсов, на которых представлен наш товар, самый большой объем продаж — 80% — получаем на Wildberries. В целом способ работы через маркетплейсы оказался наиболее выгодным для нас. После того, как продукция появляется на этой виртуальной витрине, она получает просмотры со стороны потенциальных покупателей и шанс обрести свою аудиторию.
Фото на обложке: Tricky_Shark/shutterstock.com
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