Как продвигать товары в топ на Wildberries

Компания Digit Trading выпускает одежду и обувь под брендами Moon River и Moonsky. Несколько лет назад она полностью перешла на цифровую торговлю. Сейчас сотрудничает с несколькими маркетплейсами. Среди них лидирующее положение занимает Wildberries. В 2020 году объем продаж на нем составил 108 млн рублей.

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Что влияет на продажи товара на Wildberries

До этого года успешная стратегия торговли на маркетплейсе заключалась в очень широком предложении. Приходилось, условно говоря, поставить 100 артикулов разных футболок в 10 разных цветах на каждый артикул, чтобы получить хороший оборот. Чем больше у компании имелось так называемых «карточек» (фотографии и описание товаров), тем выше была вероятность того, что ее продукцию выберет потребитель.

Мы тоже, как и все, заходили не «глубоко» (с количеством на артикул-цвет 50-300 штук), а «широко» (большим ассортиментом). Сначала это давало хорошие результаты, но потом наступил переломный момент.

За прошлый год на Wildberries появилось очень много поставщиков, и количество продукции так сильно увеличилось, что выбор стал слишком большим. В итоге твоя белая футболка стала быстро теряться среди тысячи аналогичных предложений.

Выход один — усиливать те позиции, которые лучше продаются, следить, чтобы в первую очередь именно для этих товаров были все цвета и размеры. Понять, на что делать ставку, не сложно: благодаря прозрачности Wildberries, мы видим рейтинг каждой вещи и сколько раз ее купили.

Даже с одной карточки можно продавать на миллионы рублей в месяц, но для этого необходима постоянная подсортировка. Здесь огромное преимущество имеют компании с производственными мощностями, расположенными в России, которые могут быстро выпустить то, что хорошо реализуется. Они делают 100 футболок с разными принтами и, видя результат по каждой позиции, сразу шьют самые продаваемые модели.

Что влияет на позицию товара в поиске и разделах

Все новые позиции автоматически попадают в верхние строчки поиска, где находятся пару недель. Эту продукцию видит много людей и, если она привлекательно представлена на фото и конкурентоспособна по цене, то ее будут заказывать.

Потом происходит выкуп какой-то части товара, появляются отзывы и рейтинги. Именно они начинают влиять на расположение карточки в поиске: изделие с высоким процентом выкупа и оценками поднимается в выдаче, с низкими, наоборот, опускается.

Очень важно, чтобы товар был всегда в наличии. Мы убедились в этом на собственном примере. Однажды в пик весеннего сезона после резкого взлета темпы по продажам кед стали резко снижаться, несмотря на то, что на складе оставалось 25% от загрузки.

Дело в том, что алгоритм Wildberries понимает: с таким высоким темпом продаж товар скоро закончится и понижает такую карточку в выдаче. Особенно это касается позиций с хорошими продажами. В случае, если запасов мало, карточку опустят вниз, чтобы временно притормозить просмотры и заказы, сохранив ее «живой». Таким образом стимулируя поставщика пополнить остатки данного артикула.

Какие есть инструменты для продвижения товаров на Wildberries

Мы пользуемся трафиком, который уже есть на Wildberries, а также направляем на маркетплейс клиентский поток со своего Instagram и сайта. Для того, чтобы на товар обратили внимание, очень важны фотографии. На съемке не стоит экономить, и нужно всегда добиваться того, чтобы товар выглядел идеально, но без сильного приукрашивания реальности.

Скидки — мощнейший драйвер продаж. Особенно они нужны, когда сезон заканчивается (например, имеет смысл снизить цену на шлепанцы в августе, а на пуховики — в январе).

Улучшение CTR главной фотографии карточки товара

На первое фото можно добавить какие-то цепляющие глаз элементы. Например, цветы, если продаете платье, или мяч на изображении спортивной обуви. Также можно написать на снимке: «Хит продаж».

Обувь лучше снимать с разных ракурсов, в том числе подошву, если она обладает какими-то важными для потребителя характеристиками (например, сделана из гибкого или прочного материала, имеет особый рисунок протектора и т.д.).

Очень хорошо, если на фоне будут не просто серые или белые цвет, а какой-то интересный интерьер. Но, повторю, даже если у вас самые классные фотографии, но отсутствуют какие-то размеры товара, то ничего не сработает.

Поднятие конверсии карточки товара

Можно сопроводить фотографии важной информацией. Например, если вы продаете блузку, добавьте инфографику (картинка с размерной сеткой, силуэтом изделия и замерами), чтобы человек быстро смог сориентироваться, какой размер ему подойдет.

То же касается обуви: добавьте последним фото в карточке товара картинку с силуэтом изделия, длиной стопы/стельки и размером. Тогда ваш потенциальный покупатель сможет все заказать правильно. Это важно, потому что бывают позиции с двойными размерами: европейскими/гонконгскими и российскими. Также некоторые товары маломерят, а другие — большемерят.

Улучшение выкупа

Самое важное и для компании, и для маркетплейса — не заказы, а выкуп. Мы считаем, что хороший показатель для категории одежда/обувь здесь должен превышать 50%. Если он ниже 30%, есть повод задуматься.

Самый беспроигрышный товар для интернет-торговли — изделия one size. По ним процент выкупа всегда не меньше 70–80%, здесь нет рисков для клиента заказать неподходящий размер. Именно несоответствие размера является одной из главных причин возврата товара. Поэтому очень важно для каждой карточки сделать инфографику с размерами, о чем говорили выше.

Фотографии, несмотря на обязательную презентабельность, не должны сильно приукрашивать действительность. Нужно соответствие по цвету, чтобы потом покупатели, к примеру, выбравшие по картинке белую блузку, не возвращали ее из-за того, что на самом деле она кремовая.

Следите за оборачиваемостью

После первой отгрузки продукции ваш товар находится в категории новинок (что автоматически поднимает карточку в выдаче) и является сезонным, значит, продажи должны пойти практически сразу. Если первые месяц-два ничего не происходит, то он не будет продаваться и дальше, что бы вы ни делали и как бы его ни рекламировали.

Продукцию можно полностью отгрузить на склад Wildberries (схема работы FBO) или оставить ее у себя на складе и по мере поступления заказов отправлять на маркетплейс (схема работы FBS). Для нас самым лучшим способом работы стал гибридный, когда товар хранится и на Wildberries, и у нас.

То есть мы привозим, условно, три тыс. пар кед, отгружаем 500 и говорим, что имеется еще 2,5 тыс. Маркетплейс сначала продает то, что есть у него на складе, а когда продукция заканчивается, присылает нам уведомления о том, сколько пар кед заказали. В тот же день мы отправляем машину с партиями, на которые уже есть покупатели, на склад маркетплейса. По этой схеме ниже комиссии.

Хранить все на складе Wildberries невыгодно: если продажи будут невысокими, то из-за больших остатков хранение обойдется дорого. Держать все у себя тоже неправильно, потому что это удлинит время доставки продукции покупателям.

SEO-оптимизация: наименование, характеристики товара и ключевые слова

Недавно на Wildberries появился раздел «Ключевые слова», куда можно вписать до трех определений изделия. Они помогают покупателю, который ищет товар, увидеть вашу продукцию, если она соответствует заданным критериям.

К выбору ключевых слов стоит отнестись внимательно: ведь чем правильнее вы их подберете, тем скорее попадете в нужный поиск. В подборе помогает сервис «Яндекс.Wordstat», где можно найти самые распространенные запросы.

Например, со словом «кеды» часто ищут «высокие» или «кожаные». Соответственно, будет правильно в первую очередь в качестве ключевых слов написать эти характеристики изделия. Или если ваши кеды похожи на слипоны, пропишите в ключевых словах «слипоны», и тогда ваши кеды увидит покупатель, который ищет такую продукцию.

Описание продукта на Wildberries не должно превышать 1000 знаков. Оно никак не работает в поиске товара и не влияет на позицию карточки в выдаче. Например, если вы напишете в описании «кеды на толстой подошве», то, когда покупатели будут искать «кеды на толстой подошве», они не увидят вашу продукцию. Указывать это определение нужно в разделе «ключевые слова».

Реклама и внешний трафик

Wildberries позволяет запускать четыре вида рекламы: