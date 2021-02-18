Просьюмеры: кто это и почему бизнесу нужно с ними дружить

Пандемия ускорила формирование нового сегмента потребителей — просьюмеров. О том, кто это такие и каким образом они трансформируют технологическую отрасль, рассказал Алексей Воронков, вице-президент и генеральный директор региона Восточная Европа HP Inc.

Кто такие просьюмеры

В прошлом большинство инноваций создавались только несколькими крупнейшими корпорациями, и зачастую их целью было не столько усовершенствование пользовательского опыта, сколько научный прорыв, ускорение и упрощение производства или имиджевая гонка с конкурентами. Как правило, это были разработки, которые легко адаптировались под массовый рынок и не учитывали индивидуальных потребностей пользователей.

Ситуация с пандемией резко все изменила. За полгода компаниям пришлось в ускоренном режиме реализовать такие глубокие изменения в операционных и бизнес-процессах, которые в обычных условиях заняли бы годы работы. Новая реальность способствовала ускоренному внедрению цифровых решений, что в разы увеличило темпы развития технологической отрасли.

На фоне этой трансформации индустрии возник новый сегмент потребителей, в руках которого оказались новые возможности, — так называемые просьюмеры. Термин принадлежит американскому футурологу Элвину Тоффлеру, автору книги «Третья волна» (The Third Wave). Считается, что определение образовано от слов «производитель» (producer) и «потребитель» (consumer). Но есть и другое трактование: объединение слов «потребитель» (consumer) и «профессиональный пользователь» (professional user).

Обе версии подразумевают активное участие потребителей в процессе создания товаров и услуг, которые им необходимы. Само явление, стирающее границы между покупателями и производителями, получило название «просьюмеризм» (prosumerism).

Когда зародилось явление

Зарождение тенденции произошло более 20 лет назад в автомобильной отрасли стран Европы, когда бизнесмены вместо престижных брендов стали отдавать предпочтение практичным моделям, которые могли служить им также в качестве личной машины. Столкнувшись с таким изменением потребительского поведения, автопроизводители стали работать над сочетанием в новых моделях премиальности и функциональности.

Сегодня из-за пандемии мы наблюдаем подобный сдвиг в технологической сфере: пользователям, оказавшимся в гибридной рабочей среде, понадобились технологии, которые не только в равной степени подходят для личных и рабочих задач, но и обеспечивают безопасность и функционал, присущие корпоративным разработкам.

Однако и до этого традиционная модель создания продукта уже стремительно теряла свою актуальность. За все годы массового промышленного производства между компаниями и потребителями сформировался вакуум, который привел к потере лояльности, а, следовательно, и к снижению прибыли.

Кризис лишь явно показал, что теперь, чтобы оказаться в более выгодном положении среди конкурентов, необходимо не просто прислушиваться к голосу реального потребителя, а оперативно и точно реагировать на него, регулярно совершенствуя свои продукты и уделяя большое внимание возможностям их персонализации.

Как просьюмеры участвуют в разработке новых решений и устройств

Во время первой волны пандемии перед руководителями компаний встали сразу две задачи: оптимизация процесса перехода сотрудников на удаленный режим работы с одной стороны и комплексное сокращение затрат — с другой. И по мере того, как на замену традиционным рабочим пространствам и учебным классам приходят гибридные среды, условия использования технологий меняются все быстрее.

Для производителей это хороший шанс реализовать технологический потенциал сразу в двух сегментах — как в потребительском, так и в коммерческом — а для просьюмеров — возможность более активно участвовать в разработке новых решений и устройств.

Для примера возьмем родителей, которые выбирают первый компьютер для своего ребенка. Дистанционное обучение за 2020 год стало нормой, и с началом учебного года возникла новая целевая аудитория с общими запросами, о которых раньше никто не задумывался. Емкость аккумулятора, скорость работы процессора, высокое разрешение веб-камеры для видеоконференций — теперь эти функции являются основными параметрами выбора компьютера, в которых разбирается даже пятиклассник, не говоря уже об опытных пользователях.

И сегодня таких потребителей следует рассматривать не только, как растущий рынок, но и как сосоздателей решений для компьютеров будущего. С их помощью разработчики смогут ответить на вопрос: «Что нужно пользователям в повседневной жизни? С какими проблемами они сталкиваются каждый день?». Созданные на базе такого подхода продукты будут тесно привязаны к пользовательским потребностям, охватывая широкий диапазон всевозможных предпочтений.

При этом важно понимать, что идеи просьюмеров станут релевантны для производства продуктов только тогда, когда их будут дополнять результаты аналитической обработки данных пользовательского опыта. Аналитика позволит объединять профессиональные и пользовательские потребности в одну общую концепцию персонализированного предложения, реализация которого была недоступна разработчикам в прошлом.

Как и предсказывал Тоффлер, просьюмеры уже напрямую влияют на процессы разработки и предназначение современных девайсов. И проявляется это не столько в том, что они приобретают определенные продукты, а скорее в том, от чего именно они отказываются. Чтобы точно знать потребности пользователей, производителям следует тщательно и регулярно анализировать информацию об их взаимодействиях в цифровой среде.

Даже если основная задача — это привести домашние офисы к уровню традиционного рабочего окружения, следует помнить, что просьюмеры также выступают в ролях цифровых производителей, учителей, сотрудников розничной торговли, государственных служащих и многих других. Все эти роли должны быть учтены в цепочке разработки решений и устройств.

Присутствие просьюмеров растет стремительными темпами даже в производственных отраслях. По мере ускорения темпов развития цифрового производства множество задач стало возможно делать прямо из дома. Например, проектирование, в частности создание прототипов с помощью 3D-принтеров, уже доступно через цифровые каналы.

Даже до пандемии целые производственные процессы уже были налажены с использованием цифровых двойников, что подчеркивает важность качества программного обеспечения, а также простоты и удобства его использования сотрудниками.

Еще одна возможность усовершенствовать будущее — привлечь растущий класс просьюмеров к созданию новых решений в сфере образования. Можно предположить, что многие представители старшего поколения, с недавних пор наблюдающие за дистанционным обучением своих детей, вскоре решат задействовать возможности виртуальных классов и удаленного повышения квалификации для себя самих.

В свою очередь новое поколение «цифровых учеников» взрослого возраста окажет колоссальное влияние на создание образовательных технологий. К примеру, VR-решений, которые активно развиваются и интегрируются не только в развлекательные отрасли, но и в сферу образования.

Технологии виртуальной реальности уже сейчас открывают почти безграничные возможности для совместного обучения и творчества, даже если участники находятся в разных странах. Программное обеспечение цифровых платформ позволяет создавать и оформлять виртуальные конференц-залы, проводить мероприятия с сохранением вовлеченности сотрудников, партнеров и клиентов.

Возможность быть активным участником происходящего, выражать реальные эмоции и использовать жесты, вести живой диалог и взаимодействовать с окружающими объектами — все это обеспечивает абсолютно новый качественный уровень восприятия и усвоения информации.

В руках просьюмеров оказалась колоссальная власть, способная определить развитие технологий на ближайшее десятилетие. И поскольку в основе просьюмеризма лежит фундаментальная особенность человека — стремление постоянно совершенствоваться и улучшать мир вокруг себя — актуальность данной тенденции будет со временем только возрастать.

Для компаний это не только возможность монетизировать растущий потребительский сегмент и быть на шаг впереди конкурентов, но и шанс ускорить приближение четвертой индустриальной революции «с человеческим лицом», выстроив процессы создания технологий, товаров и услуг вокруг актуальных потребностей пользователей.

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