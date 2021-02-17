Где учиться онлайн: 6 школ для тех, кому нравится дистанционка

В 2020 году российские школьники попробовали дистанционный формат обучения, и некоторые заинтересовались онлайн-школами, в которых можно выбирать свой темп и индивидуальную программу.
Юлия Шароватова, руководитель экстерната и домашней школы «Фоксфорда», рассказала о подходящих учебных заведениях для тех, кто предпочитает заниматься из дома. Все школы принимают детей с 1 по 11 класс и помогают проходить аттестацию.
Формат обучения
Онлайн-школы предлагают разные форматы обучения, при этом ученики чаще выбирают заочную или семейную форму получения образования. В первом случае ответственность за качество образовательного процесса и успеваемость несёт школа, а во втором — родители. Аттестацию на семейном и заочном обучении сдают по-разному: одни учебные заведения отправляют детей писать контрольные в школах-партнёрах, а другие — предоставляют возможность делать это дистанционно. Исключение составляют ОГЭ и ЕГЭ.
Домашняя школа «ИнтернетУрок»
Цифры: 17000 учеников за всё время с 2014 года
Стоимость: первая неделя бесплатно, при зачислении 5500 рублей в месяц
Куратор: есть
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
«ИнтернетУрок» предлагает 3 формата обучения: «Экспресс», «С учителем» и «С зачислением».
«Экспресс» подходит тем, кто хочет подтянуть знания, пройти пропущенные уроки и глубже погрузиться в интересные темы. Ученик получает доступ ко всем материалам в библиотеке, видеолекциям, конспектам, тренажёрам и тестам.
Формат «С учителем» — альтернатива занятиям с репетитором. Ещё такой вариант подходит ребятам, которые хотят со временем перейти на заочное или семейное обучение. Помимо пакета «Экспресс» школьники получают доступ к онлайн-чату с преподавателями, где могут задавать вопросы и получать консультации.
Формат «С зачислением» позволяет перейти на заочное или семейное обучение, заниматься в удобном режиме и в перспективе получить аттестат государственного образца.
Плюсы
Первая бесплатная неделя помогает определиться и выбрать подходящий вариант обучения.
Минусы
Занятия проходят только в форме записанных видеоуроков, а учеников 9-го и 11-го классов зачисляют только до октября.
Домашняя школа «Фоксфорда»
Цифры: 7600+ учеников в январе 2021 года, в школе учатся дети из 49 стран
Стоимость: 2100-23400 рублей в месяц, первая неделя бесплатно
Куратор: есть
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
В «Фоксфорде» можно выбрать базовую и индивидуальную программу обучения.
Базовая программа — это альтернатива обычной школе. Отличие в том, что учебная нагрузка оптимизирована, и вместо четырёх уроков русского языка в неделю, например, всего два, но подача материала позволяет получить все необходимые знания. В результате освобождается время для дополнительных занятий.
Индивидуальная программа, помимо основных школьных предметов, включает дополнительные занятия. Это могут быть углубленные курсы по профильным предметам, общеразвивающие курсы, например, шахматы или астрономия, подготовка к олимпиаде или ГИА. Школьники выбирают готовый образовательный маршрут или составляют свой.
Онлайн-уроки проходят в формате вебинаров на собственной образовательной платформе: базовые предметы в первой половине дня, обычно не раньше 10:00, углубленные — во второй половине.
Для 10-11 классов специально разработана программа ускоренного обучения «2 класса за один год». С 2021-22 учебного года планируются занятия в мини-группах.
Плюсы
Персональное сопровождение (с учениками работают наставники, классные руководители, тьюторы, психолог), бесплатная первая неделя, индивидуальные образовательные маршруты, диагностика интересов и сильных сторон, промежуточная аттестация в школах-партнёрах. Есть возможность сдавать контрольные дистанционно. Ученики могут перейти в онлайн-школу в течение всего года.
Минусы
Учеников 9-го и 11-го классов зачисляют в школы-партнёры только до октября.
Виртуальная школа «БИТ»
Цифры: 3240 учеников осенью 2020
Стоимость: 14450-18100 рублей в месяц
Куратор: есть
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
В онлайн-школе «БИТ» есть 4 формата обучения: «Заочная школа», «Школьный», «Школьный ИУП», «Домашний».
«Заочная школа» предполагает самостоятельное обучение и выполнение заданий. Раз в месяц перед аттестацией учитель проводит онлайн-занятие и помогает разобраться в сложных темах.
«Школьный» формат — альтернатива обычной школе. Онлайн-занятия проходят по гибкому расписанию, в другое время дети занимаются самостоятельно.
«Школьный ИУП» подходит ученикам старших классов, которые хотят углублённо изучать некоторые предметы. Можно выбрать два таких предмета. В остальном учёба строится по тем же принципам, что и в «Школьном» формате.
«Домашний» формат предполагает самостоятельное обучение в течение всего года. Учителя проводят установочные занятия в сентябре, а затем — консультации перед итоговой аттестацией. Если ребёнок осваивает программу быстрее, он может писать аттестационные работы, не дожидаясь окончания учебного года.
Плюсы
Разные форматы обучения, возможность заниматься в небольших группах до 15 человек.
Минусы
Большое количество самостоятельных занятий во всех форматах обучения.
Онлайн-школа «Алгоритм»
Цифры: в школе учатся дети из 60 стран, официальных данных по количеству учащихся нет в открытом доступе
Стоимость: 3000-93000 рублей в месяц
Куратор: есть
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
В «Алгоритме» есть 4 формата обучения: «Старт», «Интенсив», «Школа» и «Индивидуальный учебный план». В начальных классах доступны все форматы, кроме «Школы».
«Старт» даёт доступ к учебникам, тренажерам, видеоурокам и домашним заданиям. Формат включает пять-шесть онлайн вебинаров в неделю, на которых школьники могут послушать живую лекцию.
«Интенсив» помимо программы «Старта» предполагает ещё пять-шесть онлайн-занятий в группах до 14 человек и сопровождение куратора.
«Школа» — формат, доступный в средних и старших классах. Это альтернатива обычной школе с пятидневкой и несколькими уроками в день, но без домашних заданий. Все темы ученики разбирают в рамках уроков и практикумов.
«Индивидуальный учебный план» сочетает преимущества форматов «Интенсив» и «Школа», но строится максимально гибко с учётом пожеланий ученика. 50% занятий по основным предметам школьник проходит индивидуально.
Плюсы
Возможность учиться по пятидневке без домашних заданий или по персональному графику.
Минусы
Стоимость обучения в средней школе выше, чем у конкурентов.
Школа «Наши пенаты»
Цифры: школа работает с 1991 года, в школе учится около 5000 учеников
Стоимость: 2700-66000 рублей в год
Куратор: нет
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
«Наши пенаты» предлагает заочное и семейное обучение. На платформе IBLS — International Blended Learning School дети самостоятельно изучают материалы и проходят аттестацию. Учебный год состоит из трёх семестров в 1-9 классах и из двух семестров в 10-11 классах.
Плюсы
Можно попробовать демоверсию бесплатно: вам предоставят доступ к видеолекциям, тестам и учебным планам. Есть ускоренная программа — экстернат. Часть факультативов и дополнительных занятий доступна бесплатно.
Минусы
Только самостоятельное обучение без индивидуальных программ, только групповое сопровождение учеников классным руководителем.
Онлайн-лицей №1
Цифры: 1000 учеников, 10 лет опыта
Стоимость: 2100-25500 рублей в месяц
Куратор: есть
Подробнее: на сайте
Варианты обучения
В онлайн-лицее №1 предлагают 4 формата обучения: «Самостоятельный», «С учителями», «Зачисление», «Персональный».
«Самостоятельный» формат — это доступ к видеоурокам, электронном библиотеке, дополнительным курсам и система контроля знаний.
«С учителями» помимо программы «Самостоятельного» формата включает онлайн-консультации преподавателей, сопровождение личного куратора, подготовку к аттестациями, в том числе к ОГЭ и ЕГЭ, занятия по расписанию и проверку индивидуальных домашних заданий.
«Зачисление» — формат для тех, кто хочет полностью перейти на дистанционное обучение и получить аттестат государственного образца. В него входят программы форматов «Самостоятельный» и «С учителями».
«Персональный» формат помимо всего перечисленного предлагает ученикам индивидуальные занятия и решение нестандартных образовательных задач.
Плюсы
Дистанционная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, личные кураторы, возможность учиться по индивидуальному графику.
Минусы
Стоимость обучения в средней школе не по самостоятельной программе выше, чем у конкурентов.
Выводы
Обучение в онлайн-школах подходит детям, которые хотят просыпаться в комфортное время, учиться в своём ритме, углублённо изучать некоторые предметы и больше заниматься самостоятельно. Кроме того, школьные наставники помогают найти мотивацию, составить подходящую учебную программу и следят за образовательным процессом, поэтому ученики онлайн-школ часто повышают успеваемость и не нуждаются в репетиторах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
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