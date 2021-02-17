Где учиться онлайн: 6 школ для тех, кому нравится дистанционка

Юлия Шароватова, руководитель экстерната и домашней школы «Фоксфорда», рассказала о подходящих учебных заведениях для тех, кто предпочитает заниматься из дома. Все школы принимают детей с 1 по 11 класс и помогают проходить аттестацию.

В 2020 году российские школьники попробовали дистанционный формат обучения, и некоторые заинтересовались онлайн-школами, в которых можно выбирать свой темп и индивидуальную программу.

Формат обучения

Онлайн-школы предлагают разные форматы обучения, при этом ученики чаще выбирают заочную или семейную форму получения образования. В первом случае ответственность за качество образовательного процесса и успеваемость несёт школа, а во втором — родители. Аттестацию на семейном и заочном обучении сдают по-разному: одни учебные заведения отправляют детей писать контрольные в школах-партнёрах, а другие — предоставляют возможность делать это дистанционно. Исключение составляют ОГЭ и ЕГЭ.

Домашняя школа «ИнтернетУрок»

Цифры: 17000 учеников за всё время с 2014 года

Стоимость: первая неделя бесплатно, при зачислении 5500 рублей в месяц

Куратор: есть

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

«ИнтернетУрок» предлагает 3 формата обучения: «Экспресс», «С учителем» и «С зачислением».

«Экспресс» подходит тем, кто хочет подтянуть знания, пройти пропущенные уроки и глубже погрузиться в интересные темы. Ученик получает доступ ко всем материалам в библиотеке, видеолекциям, конспектам, тренажёрам и тестам.

Формат «С учителем» — альтернатива занятиям с репетитором. Ещё такой вариант подходит ребятам, которые хотят со временем перейти на заочное или семейное обучение. Помимо пакета «Экспресс» школьники получают доступ к онлайн-чату с преподавателями, где могут задавать вопросы и получать консультации.

Формат «С зачислением» позволяет перейти на заочное или семейное обучение, заниматься в удобном режиме и в перспективе получить аттестат государственного образца.

Плюсы

Первая бесплатная неделя помогает определиться и выбрать подходящий вариант обучения.

Минусы

Занятия проходят только в форме записанных видеоуроков, а учеников 9-го и 11-го классов зачисляют только до октября.

Домашняя школа «Фоксфорда»

Цифры: 7600+ учеников в январе 2021 года, в школе учатся дети из 49 стран

Стоимость: 2100-23400 рублей в месяц, первая неделя бесплатно

Куратор: есть

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

В «Фоксфорде» можно выбрать базовую и индивидуальную программу обучения.

Базовая программа — это альтернатива обычной школе. Отличие в том, что учебная нагрузка оптимизирована, и вместо четырёх уроков русского языка в неделю, например, всего два, но подача материала позволяет получить все необходимые знания. В результате освобождается время для дополнительных занятий.

Индивидуальная программа, помимо основных школьных предметов, включает дополнительные занятия. Это могут быть углубленные курсы по профильным предметам, общеразвивающие курсы, например, шахматы или астрономия, подготовка к олимпиаде или ГИА. Школьники выбирают готовый образовательный маршрут или составляют свой.

Онлайн-уроки проходят в формате вебинаров на собственной образовательной платформе: базовые предметы в первой половине дня, обычно не раньше 10:00, углубленные — во второй половине.



Для 10-11 классов специально разработана программа ускоренного обучения «2 класса за один год». С 2021-22 учебного года планируются занятия в мини-группах.

Плюсы

Персональное сопровождение (с учениками работают наставники, классные руководители, тьюторы, психолог), бесплатная первая неделя, индивидуальные образовательные маршруты, диагностика интересов и сильных сторон, промежуточная аттестация в школах-партнёрах. Есть возможность сдавать контрольные дистанционно. Ученики могут перейти в онлайн-школу в течение всего года.

Минусы

Учеников 9-го и 11-го классов зачисляют в школы-партнёры только до октября.

Виртуальная школа «БИТ»

Цифры: 3240 учеников осенью 2020

Стоимость: 14450-18100 рублей в месяц

Куратор: есть

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

В онлайн-школе «БИТ» есть 4 формата обучения: «Заочная школа», «Школьный», «Школьный ИУП», «Домашний».

«Заочная школа» предполагает самостоятельное обучение и выполнение заданий. Раз в месяц перед аттестацией учитель проводит онлайн-занятие и помогает разобраться в сложных темах.

«Школьный» формат — альтернатива обычной школе. Онлайн-занятия проходят по гибкому расписанию, в другое время дети занимаются самостоятельно.

«Школьный ИУП» подходит ученикам старших классов, которые хотят углублённо изучать некоторые предметы. Можно выбрать два таких предмета. В остальном учёба строится по тем же принципам, что и в «Школьном» формате.

«Домашний» формат предполагает самостоятельное обучение в течение всего года. Учителя проводят установочные занятия в сентябре, а затем — консультации перед итоговой аттестацией. Если ребёнок осваивает программу быстрее, он может писать аттестационные работы, не дожидаясь окончания учебного года.

Плюсы

Разные форматы обучения, возможность заниматься в небольших группах до 15 человек.

Минусы

Большое количество самостоятельных занятий во всех форматах обучения.

Онлайн-школа «Алгоритм»

Цифры: в школе учатся дети из 60 стран, официальных данных по количеству учащихся нет в открытом доступе

Стоимость: 3000-93000 рублей в месяц

Куратор: есть

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

В «Алгоритме» есть 4 формата обучения: «Старт», «Интенсив», «Школа» и «Индивидуальный учебный план». В начальных классах доступны все форматы, кроме «Школы».

«Старт» даёт доступ к учебникам, тренажерам, видеоурокам и домашним заданиям. Формат включает пять-шесть онлайн вебинаров в неделю, на которых школьники могут послушать живую лекцию.

«Интенсив» помимо программы «Старта» предполагает ещё пять-шесть онлайн-занятий в группах до 14 человек и сопровождение куратора.

«Школа» — формат, доступный в средних и старших классах. Это альтернатива обычной школе с пятидневкой и несколькими уроками в день, но без домашних заданий. Все темы ученики разбирают в рамках уроков и практикумов.

«Индивидуальный учебный план» сочетает преимущества форматов «Интенсив» и «Школа», но строится максимально гибко с учётом пожеланий ученика. 50% занятий по основным предметам школьник проходит индивидуально.

Плюсы

Возможность учиться по пятидневке без домашних заданий или по персональному графику.

Минусы

Стоимость обучения в средней школе выше, чем у конкурентов.

Школа «Наши пенаты»

Цифры: школа работает с 1991 года, в школе учится около 5000 учеников

Стоимость: 2700-66000 рублей в год

Куратор: нет

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

«Наши пенаты» предлагает заочное и семейное обучение. На платформе IBLS — International Blended Learning School дети самостоятельно изучают материалы и проходят аттестацию. Учебный год состоит из трёх семестров в 1-9 классах и из двух семестров в 10-11 классах.

Плюсы

Можно попробовать демоверсию бесплатно: вам предоставят доступ к видеолекциям, тестам и учебным планам. Есть ускоренная программа — экстернат. Часть факультативов и дополнительных занятий доступна бесплатно.

Минусы

Только самостоятельное обучение без индивидуальных программ, только групповое сопровождение учеников классным руководителем.

Онлайн-лицей №1

Цифры: 1000 учеников, 10 лет опыта

Стоимость: 2100-25500 рублей в месяц

Куратор: есть

Подробнее: на сайте

Варианты обучения

В онлайн-лицее №1 предлагают 4 формата обучения: «Самостоятельный», «С учителями», «Зачисление», «Персональный».

«Самостоятельный» формат — это доступ к видеоурокам, электронном библиотеке, дополнительным курсам и система контроля знаний.

«С учителями» помимо программы «Самостоятельного» формата включает онлайн-консультации преподавателей, сопровождение личного куратора, подготовку к аттестациями, в том числе к ОГЭ и ЕГЭ, занятия по расписанию и проверку индивидуальных домашних заданий.

«Зачисление» — формат для тех, кто хочет полностью перейти на дистанционное обучение и получить аттестат государственного образца. В него входят программы форматов «Самостоятельный» и «С учителями».

«Персональный» формат помимо всего перечисленного предлагает ученикам индивидуальные занятия и решение нестандартных образовательных задач.

Плюсы

Дистанционная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, личные кураторы, возможность учиться по индивидуальному графику.

Минусы

Стоимость обучения в средней школе не по самостоятельной программе выше, чем у конкурентов.

Выводы

Обучение в онлайн-школах подходит детям, которые хотят просыпаться в комфортное время, учиться в своём ритме, углублённо изучать некоторые предметы и больше заниматься самостоятельно. Кроме того, школьные наставники помогают найти мотивацию, составить подходящую учебную программу и следят за образовательным процессом, поэтому ученики онлайн-школ часто повышают успеваемость и не нуждаются в репетиторах для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.