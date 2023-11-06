Как дважды два: как быстро освоить профессию разработчика онлайн-курсов

Тренд на корпоративное онлайн-обучение набирает обороты, и потребность в разработчиках электронных курсов будет только увеличиваться. Татьяна Галкина, директор Академии iSpring, рассказала о том, как начать работать в этой сфере.

Отечественный образовательный рынок быстро адаптировался к изменениям — несмотря на то, что в начале прошлого года многие компании замораживали программы внутреннего обучения, сейчас спрос на корпоративное образование снова стремительно растёт. Это можно объяснить тем, что онлайн-образование позволяет сотрудникам достигать своих карьерных целей — с этим согласились 93% респондентов недавнего опроса НИУ ВШЭ.

Наше исследование показывает, что в среднем от 28 до 41% компаний планируют увеличить бюджет на обучение сотрудников. Причем созданием обучающего контента 84% компаний занимаются сами. Поэтому спрос на специалистов, способных запускать качественные электронные курсы, продолжает расти.

В тексте:

Разработчик онлайн-курсов: что это за профессия

Разработчик электронных курсов — человек, создающий готовый образовательный продукт. Такие сотрудники есть практически в каждой компании, где выстроен процесс развития сотрудников, работают менеджеры и тренеры по обучению.

Ежедневно человек потребляет до 34 гигабайт информации, и среди всего этого шума можно легко потерять ту, что важна для обучения. Задача разработчика курсов — выстроить логику образовательной программы и подобрать формат так, чтобы информация лучше запомнилась. Кроме того, он должен вовлекать сотрудников в процесс обучения — ведь в случае с корпоративным образованием чаще всего инициатива исходит не от самих работников, а от руководства.

Так что разработчик электронных курсов — это специалист, который даже скучный рабочий регламент может превратить в приключение для сотрудников. Эта работа тесно связана с креативным мышлением и открытостью всему новому.

Внутри профессии есть множество более узких специализаций: методолог, дизайнер, сценарист, тестировщик. Чаще всего в российских компаниях эти задачи совмещает один человек. Но постепенно, с ростом популярности профессии, появляется все больше заказчиков, которые разделяют эти роли.

К примеру, у нас в iSpring есть педагогические дизайнеры, верстальщики электронных курсов, дизайнеры. Когда мы нанимаем нового сотрудника, он пробует разные роли в команде — может получить задание написать сценарий, создать тестовые вопросы, разработать прототип, несколько вариаций дизайна электронного курса или же сверстать курс. Мы с наставниками наблюдаем, анализируем, какая компетенция развита у сотрудника лучше всего — и предлагаем ему расти в этой сфере.

Сколько зарабатывает разработчик электронных курсов

Удаленная работа почти полностью стерла грань между зарплатами разработчиков онлайн-курсов в Москве и регионах. Средняя ставка начинается от 70 тысяч рублей. Дальше зависит от того, какие компетенции у специалиста, какие задачи будут стоять перед ним, какая у него будет команда.

Так, например, самая редкая компетенция на сегодняшний день — разработка методологии обучения. Она оплачивается выше — в среднем от 100 тысяч рублей в месяц. Дизайнеры получают 70-80 тысяч, верстальщики — чуть меньше, от 60 до 70 тысяч в месяц.

Какие навыки нужны для входа в профессию

Главный навык для любого разработчика — умение донести любую информацию так, чтобы она была понятна и интересна аудитории. Каким бы классным ни был эксперт, он не всегда может знать как эффективно передать свои знания.

Задача разработчика — сделать так образом, чтобы знания легко применялись на практике. Для этого важно уметь слышать собеседника, работать в команде и быть открытым ко всему новому.

Однако и о технических навыках забывать не стоит. В сфере разработки онлайн-курсов есть несколько эталонных инструментов, знание которых облегчит работу на старте.

Первый (и самый главный инструмент разработчика) — конструкторы электронных курсов. С их помощью можно создать полноценный обучающий проект, автоматизировать готовые курсы, сделать их интерактивными.

Второй — PowerPoint. Виртуозное владение этим инструментом — важный профессиональный навык. Даже в текущих условиях PP остается крайне востребованным инструментом для работы в этой сфере.

Третий — Figma и Miro. Используются для работы с дизайном и для создания прототипов курсов.

Четвертый — программы обработки фотографий. Разработчику курсов важно уметь пользоваться такими программами, курс должен быть оформлен аккуратно, красочно и в едином стиле.

Пятый — видеоредакторы. Еще один базовый навык для разработчика — видео, популярный формат, который активно «захватывает» и сферу образования. Поэтому нужно уметь смонтировать видеоролик или reels.

Кроме того, есть несколько компетенций, которые помогут быстрее устроиться на работу мечты:

Копирайтинг . От того, насколько качественно написан текст электронного курса, на 70-80% зависит его успешность. Поэтому писать нужно грамотно и интересно.

. От того, насколько качественно написан текст электронного курса, на 70-80% зависит его успешность. Поэтому писать нужно грамотно и интересно. Методология . Корпоративное образование завязано на результат, важнейшая часть любого онлайн-курса — его наполнение. Если есть фундаментальные знания в сфере образования, понимание базовых подходов к обучению — работать с контентом и структурировать его будет намного проще.

. Корпоративное образование завязано на результат, важнейшая часть любого онлайн-курса — его наполнение. Если есть фундаментальные знания в сфере образования, понимание базовых подходов к обучению — работать с контентом и структурировать его будет намного проще. Английский язык. Даже сейчас многие компании требуют знаний английского — особенно это касается работодателей, взаимодействующих с международным рынком. Знание второго языка точно будет нелишним.





Плюсы профессии

​​Самое важное — работа никогда не станет рутинной, в ней очень много творчества. Разработчик постоянно создает курсы на разные темы, работает с самыми разными заказчиками.

Также внутри профессии есть много векторов развития: можно прокачиваться в коммуникациях, в дизайне, в написании текстов, в методологии или во владении конструкторами курсов — есть из чего выбрать.

По теме: Профессия Методист – кто это такой и чем занимается?

Еще один немаловажный аспект — гибкость. Только вам решать хотите вы работать в штате из офиса или быть на фрилансе, удалённо из любого места земного шара. К плюсам можно отнести и быстрый карьерный рост (если учиться и прокачиваться), хорошую зарплату, а также легкий «вход» в профессию — не нужно владеть сверхнавыками или быть программистом. Для старта хватит пройти несколько курсов.

Минусы профессии

Несмотря на «низкий» порог входа в профессию, чтобы добиться впечатляющих результатов и стать профи, придется постараться — важно постоянно развиваться, вкладываться в обучение и прокачивать насмотренность, потому что профессия молодая и конкуренция на рынке труда растет.

Это работа для тех, кто умеет принимать критику и работать с ней — нужно быть готовым к разным заказчикам и большому количеству правок с их стороны.

Если вы «человек-оркестр» и работаете на себя — оцените свою усидчивость, профессия разработчика онлайн-курсов потребует самоорганизации, чтобы сделать качественный курс от и до, а также серьезной концентрации, она крайне нужна во время некоторых этапов разработки курса.

Пусть меня научат: как начать свой путь в профессии

Для того чтобы устроиться разработчиком онлайн-курсов в компанию, придется пройти несколько этапов.

Первый — поиск информации. Вступайте в большое количество сообществ, напитывайтесь информацией о различных трендах на рынке, где собираетесь работать, общайтесь с людьми. Становитесь частью комьюнити и прокачивайте свои знания — это жизненно важно для работы по профессии.

Второй шаг — обучение. Важно найти такого наставника, который грамотно проведет в мир электронный курсов. Идти к популярным блогерам в социальных сетях — не лучшая идея. Эффективнее обратиться в профессиональную школу, где есть штат грамотных педагогов, опыт запуска онлайн-курсов на постоянной основе и большое количество актуальных и успешных кейсов.

И, наконец, нужно заняться пополнением своего портфолио. Разработчик электронных курсов — это человек, который в том числе продвигает свой личный бренд. Ничего не говорит о его компетенциях лучше, чем качественно выполненная работа.

Как устроиться разработчиком онлайн-курсов

Для начала стоит выбрать, какой формат работы предпочтителен — фриланс или работа в штате. Для новичков обычно рекомендуют второй — так они лучше могут понять потребности бизнес-заказчиков, влиться в сообщество и в будущем более грамотно предлагать свои продукты.

Когда идеальное место работы выбрано, стоит сходить в пару-тройку других мест, потренироваться — и прийти к работодателю мечты подготовленным. Любое собеседование — это колоссальный стресс, важно снизить его до минимума.

Один из способов — работа над портфолио. Намного эффективнее идти на собеседование уже с примерами своей работы — понятными и осязаемыми результатами. Даже если большого заказчика еще не случилось, можно создать проект на отвлеченную тему или же вообще по теме бизнеса будущего работодателя — его точно заметят.

И, конечно, должно быть грамотно составлено резюме. Не стесняйтесь говорить о результатах и достижениях — весь бизнес построен именно на этом.

Вывод

Профессия разработчика курсов быстро становится одной из наиболее популярных в бизнесе. Людям важно непрерывно обучаться, чтобы не отставать от рынка, получать знания в максимально доступной и понятной форме. Спрос на таких разработчиков будет расти в ближайшие годы — пропорционально их доходам. Поэтому стоит уже сейчас задуматься о том, чтобы войти в одну из профессий будущего.

Фото: Unsplash