Почему разработчики не идут к вам в компанию: 6 ошибок работодателя

Директор по развитию PR-агентства Fields4E Екатерина Иванова вместе с партнерами по HR-консалтингу из IQ-executive делятся списком ошибок работодателей, которые раздражают IT-специалистов больше всего.

Чтобы успеть за цифровизацией, самым разным компаниям приходится обращаться к профессионалам из IT-сферы и нанимать их в штат. Но лучшие специалисты не всегда горят желанием работать у вас.

Вы — успешная компания, которая много лет известна на рынке своей отрасли. Вы давно занимаетесь своим HR-брендом, понимаете его важность, но IT-специалисты предпочитают вам Яндекс или Google? Это одна из самых распространенных проблем, с которой приходят к консультантам по коммуникациям.





Ошибка №1: плохая репутация

Часто соискателей отпугивают отзывы о компании. Они обычно не замечают позитивные оценки сотрудников, даже если их больше, чем отрицательных.

Делаете все правильно, но ваши сотрудники высмеивают компанию в анонимных Telegram-каналах — симптом слабых внутренних коммуникаций.

Попробуйте привлечь штатных IT-специалистов на свою сторону, вовлекайте их в разработку бренда и предложений по улучшению офиса. Найдите сотрудников, которые будут вести официальный блог с позитивными новостями о вашей работе, выступая амбассадором в IT-мире.

Хороший пример — блог «Нетологии». Контент разделен на семь рубрик, три из которых затрагивают тему IT. Статьи с запоминающимися и броскими заголовками написаны понятным языком не только для программистов, но и для обычных людей. А ведут блог специалисты самой Нетологии и приглашенные эксперты.





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Ошибка №2: нет внутренних коммуникаций

В IT-сообществе многие специалисты общаются на профессиональном сленге, и HR-менеджер должен его знать. Если он не может рассказать, какие проекты сейчас в работе и (не дай Бог!) путается в названиях языков программирования, то соискатель теряет интерес. Не стоит этим пренебрегать, даже если это не входит в функционал отдела кадров.

Ваш HR-специалист просто обязан отличать бэкенд от фронтенда, UX от UI, знать про принципы ООП и безошибочно называть фреймворки языков программирования.

Ошибка №3: вы не про IT

Вероятно, что вас воспринимают не как IT-бренд, а как компанию, где информационные технологии не в приоритете. Покажите, что вы про разработку. Способов завлечь желаемого специалиста в компанию множество, при этом они нехитрые и весьма бюджетные.

Откройте Git репозиторий, заведите блог на Habr, проведите митапы, хакатоны, организуйте стартап-кафе с программистами. Есть много примеров, когда у людей получалось вывести свою компанию на желаемый уровень при помощи этих инструментов.

Например, бренд «Додо» воспринимается на рынке труда уже не как «пицца», а как популярная IT-компания. За два года штат «Додо» увеличился в два раза. Вспомним кейс «Кухни на районе». Любой пользователь этого приложения, который не связан с миром IT, понимает, что одним горячим супчиком из печи тут дело не обошлось. Это полноценный IT-стартап в гастромире.

Ошибка №4: непривлекательная вакансия

Частая ошибка — ваш бриф для соискателя. Вакансию обычно описывает HR-менеджер, но то, что ему кажется складно, не нравится программисту. Покажите ваш бриф сотрудникам-разработчикам и спросите их мнение.

Плохой бриф — непростительная ошибка при формировании HR-бренда.

Один из крупнейших российских банков столкнулся с этой проблемой. HR-менеджеры формулировали задачи по общему шаблону. После того как руководство решило привлечь штатных разработчиков к составлению брифа, эффективность найма повысилась на 40%.

Согласно опросу HeadHunter, 41% программистов уделяют больше внимания тем вакансиям, где описан конкретный проект, которым нужно будет заниматься. Постарайтесь четко описать продукт, над которым работает команда, основные технологии, используемые методологии, особенности компании, возможности для обучения и условия работы.

Ошибка №5: слабые соцсети

Как завещали мудрейшие: «Дневник — лицо ученика!» Такая же история с соцсетями. Обратите внимание на свой Twitter и Telegram. Исследование HeadHunter, которое провели среди людей различных профессий, показало, что аудитория Twitter на треть состоит из IT-специалистов. А согласно исследованию TGStat, в сфере IT задействован каждый четвертый пользователь Telegram.

Советуем провести тщательный аудит страниц компании в этих социальных сетях. Аудитория разработчиков и программистов обязательно оценит их наполнение. Подчеркиваем, некачественный контент портит вашу репутацию!

Ошибка №6: неорганизованное пространство

Согласно исследованию «Хабр Карьера», комфортные условия труда благотворно влияют на продуктивность IT-специалиста. Несмотря на то что ведутся споры, повышает ли наличие джанкфуда и настольного тенниса эффективность работы, не сомневайтесь — программистам такой формат нравится. Даешь свободу творческому беспорядку! Офисная серость не пройдет!

Постарайтесь сделать максимум для удобства. Если у вас нет возможности или бюджета создать что-то масштабное, то продумайте мелочи: тапочки, кружки и кофемашина сыграют свою роль.

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Как получить максимум:

Следите за отзывами сотрудников о своей компании. А чтобы отзывы были положительными, покажите команде, что вы нуждаетесь в ней. Привлекайте специалистов всех направлений к ведению корпоративного блога, перестановкам в офисе и созданию новых продуктов. Проводите тренинги с HR-специалистами, выделите сотрудников, которые будут заниматься IT-темой и научите их правильной терминологии и общению с программистами. Будьте частью IT-комьюнити — митапы, стартап-кафе, хакатоны, конференции — все это поможет вам в позиционировании своей компании как IT-бренда. Составляйте бриф на вакансию вместе с разработчиками. Они и есть ваша целевая аудитория. Обязательно пропишите проект, на который вы нанимаете специалиста. Максимум конкретики и минимум фраз «дружная команда и хорошая атмосфера». Активно ведите свои социальные сети, особенно Twitter и Telegram, следите за статистикой, отзывами и упоминаниями. Подключите к ведению профессионального SMM-специалиста и будьте всегда «на связи». Посмотрите на офис со стороны. Вам было бы удобно создавать здесь что-то новое и грандиозное? Купите кофемашину, Xbox и вкусные снэки. Поверьте, комфортный, стильный офис производит отличный эффект.

IT-специалисты способны вывести компанию на новый уровень. Вкладываясь в организацию комфорта программиста, вы вкладываетесь в будущее своего бренда.





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