Пять советов бизнесу: как не отставать от конкурентов в новом цифровом мире

Однако кроме цифровых гигантов за этими процессами успевают немногие. Но почему? Что мешает современному бизнесу развиваться в условиях цифровой трансформации и как ему помочь? На эти вопросы отвечает Дмитрий Голубовский, генеральный директор IT-компании TAGES.

Российский бизнес и его IT-сегмент вошли в активную стадию смены технологического уклада. Планирование на 3-5 лет больше не работает, ведь сроки жизни цифровых продуктов сокращаются, а обновления в свои IT-продукты нужно выкатывать чуть ли не раз в неделю.

Как мы уже писали ранее, пандемия, локдауны, постоянные спады в экономике, колебания курса валют и растущие в геометрической прогрессии потребности потребителей — все это плохо влияет на развитие бизнеса.

Ему нужно ускоряться и вносить кардинальные изменения в бизнес-процессы и IT-ландшафты, децентрализировать все, в том числе и принятие решений ради гибкости, скорости и увеличения степеней свободы.

Что же мешает бизнесу шагать в ногу со временем и чем тут можно помочь?

Фактор 1: Человеческий, обыкновенный

К сожалению, большинство людей по природе своей консервативны.

Привычные сценарии – безопасны. Это заложено в нас самой природой.

Пожалуй, стремление ходить проторенными дорожками – первый психологический, если не биологический фактор, который мешает бизнесу развиваться в новом цифровом мире.

Что делать?

Как известно, по скорости реакции на новинки люди делятся на несколько типов:

новаторы: те, кто всегда рискует и пробует новое в числе первых;

те, кто всегда рискует и пробует новое в числе первых; адепты: это люди, которые делают новое известным;

это люди, которые делают новое известным; прогрессисты: обеспечивают массовый спрос;

обеспечивают массовый спрос; скептики: подключаются уже на более поздней стадии, когда не остается возражений;

подключаются уже на более поздней стадии, когда не остается возражений; консерваторы: включаются тогда, когда новое становится традиционным.

Если собирать в команду людей разных типов, то они будут уравновешивать друг друга.

Если хотите всегда двигаться вперед и экспериментировать с новыми технологиями, то в команде должен быть численный перевес новаторов.

Фактор 2: Job security

Часто мешают цифровому развитию бизнеса еще и люди на местах – линейные специалисты, работающие руками, у которых нет времени и возможности самостоятельно осваивать новые технологии.

Они просто варятся «в собственном соку» и вполне обоснованно опасаются за свое рабочее место.

В результате мы получаем корпоративную среду, не готовую к изменениям в принципе.

Что делать?

Прежде всего, создать качественно иную среду, в которой будут поддерживаться новые начинания и эксперименты, где создавать что-то новое – это нормальная практика.

Для этого необходимо обучать своих сотрудников, проводить для них воркшопы, посещать профильные конференции, поощрять и инициировать внешнее обучение, организовывать пилотные запуски проектов, на которых ваши специалисты смогут «набить руку».

Фактор 3: Лавина изменений

На этапе внедрения любых новых технологий, методик, практик, программного обеспечения топ-менеджмент неизбежно сталкивается с ситуацией, когда изменения влекут за собой целую лавину внутренних «перестроек».

Такие «перестройки» в бизнес-процессах требуют больших ресурсов: людей, финансов, времени.

В каких-то случаях это будет оправдано, в каких-то – нет.

Решение в каждом конкретном случае будет индивидуальным и сильно зависит от того, насколько велика роль новаторов в топ-менеджменте компании, и вообще есть ли они среди топ-менеджеров.

Что делать?

Не спешить все сразу ломать и строить заново, а постепенно шаг за шагом менять существующий IT-ландшафт под новую реальность.

Такие постепенные изменения позволят распределить имеющиеся ресурсы во времени и если что-то пошло не так, у всегда будет возможность «откатить» последние изменения.

Фактор 4. Больше ресурсов

Нужно понимать, что на перестройку бизнес-процессов ресурсов в итоге потребуется всегда больше, чем вы рассчитываете заранее.

Просто по той причине, что рассчитать все, включая форс-мажоры, одним махом не получится.

Что делать?

К этому нужно относиться спокойно: двигаться маленькими шагами и не запускать крупные проекты одновременно, если есть хоть какие-то сомнения в том, что команда справится с таким потоком.

Фактор 5. Дефицит квалифицированных кадров

HR отмечают чудовищный кадровый голод в IT сегменте уже давно.

Есть информация, что за прошедший год количество свободных вакансий выросло в 5 раз, и если сейчас выпустить на рынок 100 тыс. новых свободных разработчиков, все они будут поглощены действующими проектами.

Это данность, в которой мы живем и которая тормозит цифровизацию бизнеса.

Проблем добавляют многочисленные онлайн-курсы, обещающие научить всему и сразу за короткий срок.

Как показывает практика, после таких курсов новичкам в IT приходится переучиваться, и особенно тяжело приходится тем, у кого нет базового технического образования и опыта работы.

Что делать?

Во-первых, запускать внутренние курсы обучения для своих же сотрудников, растить тьюторов и менторов из числа действующих разработчиков, учить людей на реальных задачах и проектах.

Ни одна учебная задача не даст такого опыта, как работа с реальным клиентов под присмотром старших разработчиков.

Это примерно как в боксе: можно сколько угодно лупить по мешку или работать с тренером по «лапам», но только в настоящем бою на ринге, когда адреналин зашкаливает, приобретается самый ценный боевой опыт.

Во-вторых, при таком дефиците кадров крупному бизнесу имеет смысл переходит на композиционные low-code платформы вроде Platformeco, которые не требуют особых знаний и умений, где для работы достаточно базового понимания и умения читать код (гид по таким платформам вы можете посмотреть здесь).

Даже аналитики с базовыми знаниями разработки могут без труда освоить графический интерфейс low-code платформы и выполнять простую работу за разработчиков, освобождая больше времени для настоящей разработки.

Кроме того, low-code платформа дает возможность продуктовым и проектным командам создавать и контролировать бизнес-логику и API самостоятельно, в моменте применять изменения без риска падения в продакшене, поддерживать чистую архитектуру и избегать архитектурных долгов.

За счет этого в компании смогли вовлечь аналитиков и начинающих разработчиков в реальную работу и обеспечили единый язык коммуникации между продуктовыми командами, аналитиками и разработчиками.

Также в компаниях часто работают опытные олдскульные разработчики, которым уже сложно осваивать новые знания, из-за чего они остаются за бортом.

Если перевести их на работу с low-code, им найдется место для самореализации, а у вас будут закрыты важные позиции.

Что мы имеем в итоге?

Как показывает практика, чтобы выжить в новом цифровом мире, бизнесу нужно развивать свои собственные кадры и топ-менеджмент, создавать внутри себя инновационную экосистему, отказаться от жесткой централизации процессов и вкладывать в свой бизнес необходимые для роста и развития ресурсы.

Это сценарий, который не даст результата через 1-2 месяца, он ориентирован на долгосрочную перспективу.

По моему личному убеждению, таков путь, по которому уже идут компании из топ-20 разных сегментов экономики, и компании, разделяющие системный подход.

В будущем это позволит им стать лидерами в своей отрасли и, возможно, даже открывать новые сегменты.

Фото на обложке: Bawan/Shutterstock