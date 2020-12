Real Time Marketing (RTM) – святой грааль для представителей рекламной индустрии.

Во время первой волны коронавируса команда MediaCom проанализировала более 130 кейсов, запущенных в моменте, но только 35% стали успешными.

Анастасия Королева, Head of Strategy and Leadership MediaCom, и Наталия Балута, Head of knowledge and Growth Intelligence MediaCom, делятся методологией – как рассчитать успех RTM.

Real Time Marketing: когда попутный ветер не ведет к успеху по версии MediaCom