«Вас нет, если вы не продаете в интернете»: 6 шагов для запуска проекта по онлайн-торговле в регионе

Пандемия лишний раз показала, что без онлайна бизнесу сегодня никак не обойтись: если вы не продаете в интернете, считайте, что вас нет. Соосновательница сервиса «Кактус» Наталия Субботина рассказывает, как запустить e-commerce проект в регионе, выйти за пределы локального бизнеса, найти клиентов по всей России и даже за рубежом.

Есть ли смысл запускать свой e-commerce проект в регионе? Однозначно, есть. Ведь переход на электронную коммерцию дает возможность малому и среднему бизнесу из регионов не просто удержаться на плаву, но и вырваться вперед, стать успешным в своей нише. Хотя бы в силу того, что региональный рынок все еще не так насыщен, и конкуренции там меньше. При этом объемы интернет-торговли в регионах сейчас растут быстрее, чем в столице, а, находясь на месте, вы сможете оказать клиентам более быстрый и качественный сервис — в первую очередь это касается доставки.

В регионах находятся многие поставщики и производители, а значит, вы сможете лично посетить производство и убедиться в качестве товара. Наконец, зарплаты и арендные ставки в регионах ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это дает возможность сэкономить на значительной части затрат. Ниже — пошаговая инструкция для тех, кто решился на лонч.





Шаг 1. Определиться с каналами продаж

Сначала нужно выбрать, где продавать товар. У каждого канала есть свои плюсы и минусы.

Социальные сети. Здесь вы можете общаться с аудиторией в ее среде обитания и на ее языке — клиентам не нужно никуда переходить. А само использование соцсетей для продаж не стоит дополнительных денег.

Здесь вы можете общаться с аудиторией в ее среде обитания и на ее языке — клиентам не нужно никуда переходить. А само использование соцсетей для продаж не стоит дополнительных денег. Свой интернет-магазин. С помощью интернет-магазина на сайте или в мобильном приложении вы можете собирать подробные данные о клиентах, чтобы анализировать их поведение, привычки и предпочтения.

С помощью интернет-магазина на сайте или в мобильном приложении вы можете собирать подробные данные о клиентах, чтобы анализировать их поведение, привычки и предпочтения. Обычные маркетплейсы. «Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon, AliExpress, Goods и другие — выбирая любой из подобных вариантов, вы получаете доступ к огромной аудитории. Через маркетплейс, как правило, проще вывести продажи за пределы своего региона.

«Яндекс.Маркет», Wildberries, Ozon, AliExpress, Goods и другие — выбирая любой из подобных вариантов, вы получаете доступ к огромной аудитории. Через маркетплейс, как правило, проще вывести продажи за пределы своего региона. Специализированные маркетплейсы и интернет-магазины. Их посещает небольшая аудитория, но постоянная и только та, что интересуется продуктами непосредственно вашей категории и направленности.

В зависимости от типа продукта можно начать работу в интернете через соцсети, параллельно запустить сайт или приложение с минимально необходимым функционалом и приемом онлайн-платежей, а уже потом выходить на маркетплейсы. Конечно, можно задействовать и все каналы разом, но на это потребуется значительно больше ресурсов.





Шаг 2. Подготовить площадку для продаж

Сегодня совсем необязательно уходить в долгую и дорогую разработку — сайт или мобильное приложение можно за несколько дней собрать на конструкторе вроде Tilda, Wix или Ecwid. Для планирования, контроля и управления продаж тоже существует большое количество коробочных решений. Все это помогает сэкономить время и деньги на старте. Главное, чтобы все основные компоненты интернет-магазина были на месте:

Витрина. Та часть сайта или мобильного приложения, которую видит пользователь. Может включать в себя каталог товаров, личный кабинет пользователя, вишлисты, блог;

Та часть сайта или мобильного приложения, которую видит пользователь. Может включать в себя каталог товаров, личный кабинет пользователя, вишлисты, блог; CRM-система. Та часть сайта или мобильного приложения, которую видите только вы. В ней находится панель управления заказами и каталогом товаров.

Та часть сайта или мобильного приложения, которую видите только вы. В ней находится панель управления заказами и каталогом товаров. Интеграционные модули. Помогают автоматически связать интернет-магазин с платежными системами, складом, службами доставки и тому подобным.

Помогают автоматически связать интернет-магазин с платежными системами, складом, службами доставки и тому подобным. Инструменты аналитики. «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Google Tag Manager — для отслеживания поведения покупателей.

При желании можно использовать сайт или мобильное приложение только как витрину для демонстрации товара, а сами продажи вести через маркетплейсы с уже отлаженной IT-инфраструктурой. В случае работы с несколькими маркетплейсами можно использовать сервисы, которые дают управлять происходящем на каждом из них с помощью одного окна.





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Шаг 3. Создать качественный контент

Главное, на что стоит обратить внимание, — это наличие информации о тех деталях, без которых вряд ли произойдет покупка. Кроме понятного описания товара, это сроки и стоимость доставки, способы оплаты, правила возврата и условия гарантии.

Покупая в интернете, пользователь не может потрогать товар, поэтому большое значение имеют фотографии. Сфотографируйте товар с разных ракурсов, а еще несколько фото — с акцентом на детали.

Если вы продаете через собственный сайт или мобильное приложение, большую роль играет не только сам контент, но и его подача. Интернет-магазин должен обладать удобным интерфейсом на всех страницах, включая те, на которых пользователь оформляет покупку, — от корзины до последнего подтверждения заказа.





Шаг 4. Продумать логистику

Есть три основных подхода в отношении хранения, обработки, комплектации и доставки товара. Какой из них выбрать, зависит от товара, объемов и географии продаж.

Делать все самому: хранить и упаковывать товары на собственном складе, а дальше отгружать продукцию курьерским службам. Такой вариант подходит для бизнеса с ограниченным количеством товарных позиций и небольшим количеством заказов. Отдать отдельные зоны цикла хранения, обработки и доставки заказов на аутсорс нескольким подрядчикам. Это вариант, который чаще всего выбирает малый и средний бизнес, чтобы сократить логистические издержки, но при этом обеспечить покупателям качественный сервис. Отдать на аутсорс весь цикл хранения, обработки и доставки заказов фулфилмент-центру. Из-за высокой стоимости этот вариант больше всего подходит бизнесу с большим объемом заказов. Хотя отдельные провайдеры услуг адаптируются и под малый бизнес, предлагая более гибкие тарифы, без обязательных фиксированных платежей.

Оперативно и качественно выстроить весь процесс логистики с нуля на своей стороне можно, но сложно. Особенно если раньше вы никогда не занимались ничем подобным. Поэтому большинство предпринимателей, даже самых маленьких, делают выбор в пользу аутсорса, хотя бы частичного.





Шаг 5. Настроить рекламу

После того как вы подготовили площадку для продаж и разобрались с логистикой, можно переходить к маркетингу. Главное правило — анализируйте, откуда вы дешевле получаете лиды и заказы. Ни один из каналов не работает сам по себе — лучший результат дает разнообразие и сочетание точек соприкосновения с клиентом.

В продвижении любых товаров важно уделять внимание двум областям — привлечению новых клиентов и удержанию старых. Для создания потока заявок от новых оптимально использовать несколько способов продвижения:

Таргетинг. Можно заводить группы в соцсетях и выстраивать контент-маркетинг, а можно тестировать гипотезы, запуская таргет на определенную аудиторию. Социальные сети позволяют воплощать практически любые задумки.

Можно заводить группы в соцсетях и выстраивать контент-маркетинг, а можно тестировать гипотезы, запуская таргет на определенную аудиторию. Социальные сети позволяют воплощать практически любые задумки. Контекстная реклама. Коммуницирует с пользователями и обеспечивает прямые продажи. Ее настраивают по ключевым словам и по содержанию страниц сайтов, она ориентирована на сужение аудитории и отсеивание неудачных вариантов.

Коммуницирует с пользователями и обеспечивает прямые продажи. Ее настраивают по ключевым словам и по содержанию страниц сайтов, она ориентирована на сужение аудитории и отсеивание неудачных вариантов. Медийная реклама. Позволяет привлечь внимание к продукту, компании или бренду, сформировать мнение, создать эмоции. Она работает с максимально широкой аудиторией и рассчитана на увеличение охватов и узнаваемости бренда.

Позволяет привлечь внимание к продукту, компании или бренду, сформировать мнение, создать эмоции. Она работает с максимально широкой аудиторией и рассчитана на увеличение охватов и узнаваемости бренда. SEO. Условно бесплатный канал, который продвигает ваш сайт в поисковой выдаче «естественным» образом — за счет контента с добавленной стоимостью.

Удержать старых клиентов не менее важно — повторный покупатель обойдется бизнесу дешевле нового. Добиться цели можно разными путями, но есть как минимум три проверенных и эффективных варианта:

Email-рассылки. Отправьте письма своим постоянным клиентам. Расскажите о новинках и специальных предложениях.

Отправьте письма своим постоянным клиентам. Расскажите о новинках и специальных предложениях. SMM. Ведите странички в соцсетях — общайтесь с аудиторией на одном языке, устраивайте активности, создавайте комьюнити вокруг своего бренда.

Ведите странички в соцсетях — общайтесь с аудиторией на одном языке, устраивайте активности, создавайте комьюнити вокруг своего бренда. Пуш-уведомления. В мобильном приложении вы можете одновременно напомнить пользователям о себе и рассказать о специальном предложении — сейчас это один из лучших способов удержать покупателя.





Шаг 6. Услышать клиентов

В онлайне к жалобам и предложениям покупателей стоит отнестись с особым вниманием — любой оставленный в интернете отзыв могут увидеть другие потенциальные покупатели и тоже стать вашими клиентами, или, наоборот, ничего у вас не купить.

Работайте с отзывами на публичных площадках, давайте обратную связь. Покупатель может простить допущенную оплошность, если ситуация не осталась без внимания, но точно запомнит равнодушие и отсутствие клиентоориентированности.





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Как получить максимум

Используйте разные каналы продаж — чем больше контактов с аудиторией, тем лучше.

Не усложняйте IT-составляющую: на рынке много готовых решений и аутсорсных сервисов.

Сосредоточьтесь на контенте (в данном случае — товаре) и на его наиболее выгодной подаче.

Оцените свои силы в отношении логистики. Если есть возможность, лучше привлечь профессионального партнера на аутсорсе.

Настройте маркетинговую активность, уделив внимание как привлечению новых клиентов, так и удержанию старых.

Обратите внимание на отзывы и структурируйте полученный фидбек — так вы сможете увидеть проблемные места и понять, что улучшить в бизнес-процессах.



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