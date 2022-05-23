Чем отличается релокация от иммиграции? Программа Startup Visa — ВНЖ — ПМЖ — паспорт

Многие недооценивают разницу в статусе ВНЖ и ПМЖ при релокации своего бизнеса в другую страну. В чем отличие ВНЖ от ПМЖ? В чем ключевое отличие канадской программы Startup Visa от аналогичных программ в Европе? Объясняет Владимир Бронников, CEO Bronn Consulting Canada .

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Разница во времени места, где я живу (Торонто, Канада) и городка Гренобль во Франции, где проходили Олимпийские игры в 1968 году, ровно шесть часов. И я совсем не ожидал получить звонок в семь утра (по Торонто). Однако именно этот звонок натолкнул меня на тему этой статьи.

Звонил один из подписчиков нашей еженедельной рассылки «Стартап-индустрия Канады и США» и активный пользователь нашего Telegram-канала. Год назад мы проводили экспертизу его проекта «VR туры» и обсуждали подачу документов в один из инкубаторов в Ванкувере (Канада).

Мой собеседник поведал историю о получении им статуса ВНЖ Франции по French Tech Visa. Я только порадовался за него, но его вопрос поставил меня в тупик: «Можно ли подать документы на Startup Visa Canada?».

После нашего разговора я решил простыми словами объяснить, тем, кто собирается использовать программы Startup Visa, в чем их отличие, и почему после получения визы Франции мой собеседник решил релоцироваться в Канаду.

В чем отличие релокации от иммиграции?

Когда мы говорим о переносе стратап-бизнеса, не важно, в какой он стадии (может быть даже не зарегистрирован), и переезде основателей в другую страну, мы говорим о программе Startup Visa. Как переезжают отдельные специалисты — это совсем другая история. И термин релокация чаще всего используется для них.

Итак, релокация, или перемещение из одной страны (например, России) в другую страну (например, Казахстан), не предполагает выезда на постоянное место жительства (ПМЖ), по крайней мере, на начальном этапе. Задача — перебраться в удобную и спокойную юрисдикцию.

Для многих это временная мера. При этом статус пребывания в стране не так важен. Это релокация первого типа, когда вы (и команда) срочно переезжаете в страну, где не надо оформлять въездные визы, вроде Армении, Казахстана, Узбекистана. Это ближняя релокация, и как она происходит, подробно описано в большом числе публикаций на RB.

Релокация второго типа сложнее: вы въезжаете, например, во Францию по программе French Tech Visa с получением ВНЖ, и этот тип переезда чаще всего предполагает дальнейшее получение ПМЖ. Но в приведенном выше примере (человек из Гренобля) получение ВНЖ Франции оказалось процессом релокации в одну страну (Франция) с дальшейшим получение ПМЖ другой стране (Канада).

Самый главный вопрос, который вы должны задать себе: «А в какой стране я собираюсь жить и работать над своим проектом в долгосрочной перспективе на 5-10 лет?».

И, конечно, другие важные вопросы: в какие сроки и деньги мне обойдется получение ПМЖ этой желанной страны, смогу ли я запустить свой проект на локальном рынке, смогу ли я привлечь инвестиции?

Релокация третьего типа — это иммиграция. Решение уехать «навсегда»: именно так уезжали люди в 80-90-е годы еще из СССР. Вы точно должны понимать, что построение бизнеса и жизни в новой стране потребует от вас отказа от своих активов в стране или ограничения их использования. Сегодня все сложнее реализовать свои активы и все сложнее их вывести.

Итак, давайте определяться: вы хотите получить ВНЖ и потом думать, как пойдет процесс получения ПМЖ, или видеть дорожную карту целиком? Сейчас мы с этим и разберемся.

Европейские программы — это релокация или иммиграция?

Уровень проекта — порог входа

Успех попадания в программу Startup Visa сильно зависист от стадии развития проекта. Большинство акселераторов в Европе (в некоторых странах это правительственные агентства, а не акселераторы), кто работает по стартап визе, требуют, чтобы ваш проект был хотя бы на стадии MVP (minimum valuable product) с проработанным бизнес-планом.

Естественно, требования по странам разные, и если вы имеете уже коммерческий продукт, и есть клиенты, это дает неоспоримое преимущество. Нам известны случаи, когда проекты с хорошим MVP не могли пройти входную экспертизу акселератора, и соотвественно не могли попасть в программу страны.

И поскольку в каждой стране разные условия, то естественным решением является привлечение консультационные компании для выбора конкретной страны. В специальном проекте Relocation Map на портале RB есть подборка компаний, которые занимаются релокацией в разные юрисдикции.

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Сроки на ВНЖ и ПМЖ

Общая политика стран ЕС в отношении стартапов практически одинакова. Сначала вы попадаете в программу, которая чаще всего курируется местным акселератором. Затем проходите курс в этом акселераторе, получая ВНЖ на год или два. Затем продлеваете ВНЖ, работаете над своим проектом и в течение 4-5 лет (а во Франции — 7-8 лет) доказываете, что вы успешно его реализовали.

Например, набрали на работу местных сотрудников, вышли на прибыльность (в некоторых странах это конкретные цифры прибыли за год). Все это время, пока вы не получили постоянный статус (ПМЖ), вы остаетесь в подвешенном состоянии, и никто не гарантирует вам, что вы его получите.

Деньги и активы

Планируя переезд по Startup Visa, не плохо заранее прикинуть затраты на это. Подать документы по требованиям той или иной страны можно самостоятельно, но в большинстве своем, чтобы снять риски и не терять время, используют консультантов. Для европейских страна это от 5 до 7 тысяч евро на человека.

Чаще всего для получения визы вам нужно показать деньги на проживание на один год в стране пребывания и ваши инвестиции в стартап. В большинстве стран от вас потребуется подписанный договор аренды жилья на год, это еше около 2 тыс. евро, на оплату первого и последнего месяца аренды.

Для примера, наш клиент, который звонил из Гренобля, снимает однокомнадную квартиру за 650 евро и тратит на проживание в меясяц около 1000 евро. Это не Париж, где цены существенно выше. Для многих стран это стандартное требование.

Вы можете посмотреть правила подачи на ВНЖ в разные страны (большая часть Европы) на ресурсе, созданном компанией Immigram, которая занимается релокацией в Англию.

Рынки и масштабирование

В зависимости от продукта вам нужно проверить локальный рынок и доказать местным органам, что ваш проект может масштабироваться и на другие страны.

Любая страна заинтересована в высокотехнологичном экспорте. Самая типичная ошибка стартапов в том, что даже имея рынок в России, например, вы не всегда можете рассчитывать на рынок в Европе.

Особенно это касается секторов, связанных с государственным регулированием, например EdTech, MedTech, FinTech — особо чувствительных к правилам игры на местном рынке. Изучите рынок, прежде чем принимать решение.

Язык и менталитет

Обратите внимание, есть ли в программе страны обязательное требование по языку. Чаще всего вы вполне можете обойтись английским, но это все равно стоит проверить.

С этим связано и желание страны поддреживать свой язык, ведь все европейские страны монокультурны. А при получении ПМЖ вам вам нужно будет сдать язык страны, куда вы релоцировались. Нужно понимать, что трудно будет стать своим в местном обществе, особенно без знания языка.

В США и Канаде дело обстоит по-другому, но об этом ниже.

Иммиграционная политика государства

Наверное, самое важное для принятия решения об иммиграции — понимать политику государства. Если коротко, то кого правительство Германии, Англии, Франции, Испании ждет в стране? С учетом перенаселенности евроейских стран, основная задача программ Startup Visa этих стран — привлечение в страну «источников дохода».

То есть предпочтение отдается готовым к бизнесу компаниям, которые в состоянии быстро масштабироваться и создавать высокотехнологичные рабочие места: стартапам, которые уже состоялись на российском рынке. В Канаде дело обстоит немного не так.

В чем отличие канадской программы?

Уровень проекта — порог входа

В канадкой системе отбора проектов требование к стартапам более структурированны. И это отражается в названии институтов, которые призваны отбирать проекты — это инкубаторы, акселераторы и инвесторы.

Инкубаторы работают с проектом на стадии идеи, концепции проекта. Хотя, конечно, большинство инкубаторов предпочитают проекты, у которых есть MVP или коммерческий продукт.

Акселераторы работают с проектами, которые имеют коммерческий продукт и готовы масштабироваться на канадском рынке. Типичное требование такого акселератора — операционный доход за прошедший год на уровне $100-150 тыс.

К сертифицированным правительством организациям (Designated Organisation) также относятся бизнес-ангелы и венчурные фонды, которые обязаны инвестировать в отобранные проекты собственные средства. Естественно, в этом случае, они хотят видеть трекшн на уровне $500 тыс. за последний операционный год у тех, кто к ним подается.

Сроки на ВНЖ и ПМЖ

Сроки получения ВНЖ колеблются от 3 до 6 месяцев с момента зачисления в инкубатор/акселератор, причем это сильно зависит от условий конкретного института.

Получение ПМЖ — это процесс, который в современных условиях, когда Канада ввела годовую квоту на иммиграцию более 400 тыс. человек, немного замедлился и может занять два года.

До пандемии весть процесс от зачисления в акселератор до получения ПМЖ занимал меньше года. Но главное не в быстором получении ПМЖ, а в том, что это гибкая система.

Вы можете даже не получать ВНЖ, а работать и жить в другой стране, и въехать в Канаду уже полноценным гражданином. Многие используют эту возможность, чтобы подготовить свой переезд. Получив ПМЖ, вы будут обладать всеми правами, включая бесплатную медицину и образование.

Деньги и активы

Как и в европейских программах, вы можете самостоятельно пройти весь процесс или воспользоваться услугами консультантов. Обычно это около 10 тыс. USD на проект.

Если какая-то компания просит за этот сервис 100 тыс., подумайте: это может означать, что за вас сделают проект и за ваши деньги проведут вас в программу. Такая практика есть, и она пресекается иммиграционным ведомством.

Естественно, при вьезде в страну вам нужно подготовить 12 тыс. канадских долларов на заявителя, на проживание в первые полгода. Иногда акселератор просит подвердить активы (не деньги на счету), которые вы сможете использовать при запуске компании в Канаде.

Объем фондов зависит от типа вашего бизнеса и заложенного в бизнес-план начального уровня инвестиций. Бывает достаточно $10-15 тыс., но если вы подаетесь на ВНЖ с получением рабочей визы в своей компании, вы должны показать минималную зарплату на себя и членов команды, кто подается в программу. До начала поступления дохода от вашего бизнеса вы получаете зарплату от своих инвестиций (или привлеченных).

Рынки и масштабирование

Когда вы выходтите на канадский рынок, это означает, то вы фактически тестируете свой проект на рынках США, Англии, Австралии... на всех англоязычных рынках.

Конечно, в этом случае возникает дополнительная задача — конкурентный анализ этих потенциальтных рынков. Но если ваш продукт сработает в Канаде, это с высокой вероятностью означает, что он сработает и на других рынках.

Для справки: инвестиции в кандские стартапы в 2021 году составили $14.5 млрд, если пересчитать на душу населения, то в 50 раз больше, чем в России в тот же период.

Язык и менталитет

Для прохождения программы Startup Visa Canada ваш уровень английского должен быть на уровне IELTS 5, подробнее можно посмотреть на сайте иммиграционного ведомства Канады.

Естественно, большим плюсом является и то, что в канадском секторе высоких технологий работает большое число специалистов, кто говорит по-русски. Вам помогут советом, вы найдете и единомышленников, и сотрудников, и даже инвесторов, не исключая тех, кто живет в кремниевой долине.

Америка (Канада, США, Мексика) — это общий рынок венчурных инвестиций.

Иммиграционная политика государства

Канадское общество принимает новых иммигрантов, поскольку в сущности все тут иммигранты. Так, 65% из 7 милиионов жителей Торонто не родились в Канаде.

Важным также является тот фактор, что Канада ищет не только стартапы, которые могут зарабатывать деньги, она заинтересована в том числе в активных предпринимателях с образованием, и поэтому после получения статуса ПМЖ, даже если ваш проект не состоялся как растущий стартап, вы не теряете этот статус. Все понимают, что стартап-бизнес — это рисковое мероприятие.

Дорожная карта канадской программы Startup Visa

Мы приводим усредненную дорожную карту, которая зависит от 33-х различных по срокам и стоимости программ инкубаторов/акселераторов.

Бесплатно

Первичная экспертиза (после заполнения анкеты) — 5-7 дней;

Выбор инкубатора — 10-15 дней.

Контракт с консультантом

Подготовка материалов для инкубатора — 10-15 дней;

Входная экспертиза инкубатора, интервью — 20-30 дней.

Контракт с инкубатором

Прохождение курса инкубатора — 30-90 дней.

Констракт с консультантом

Пакет документов для получения Letter of Support Canada — 30 дней.

Самостоятельно или с иммиграционным адвокатом

Подача документов на ВНЖ/ПМЖ;

Получение ВНЖ — 60 дней;

Получение ПМЖ — около года.

Контракт с инкубатором

Компания-резидент инкубатора — в течение года после получения ПМЖ.

Справка. Letter of Support — это основной документ, кроме бизнес-плана, который выпускается инкубатором/акселератором после завершения курса и проверки проекта. Он поступает в иммиграционную службу Канады, где будет рассмотрен ваш кейс.

Никаких других интервью и собеседований после этого документа не будет, можно спокойно работать над своим проектом и ожидать запроса на биометрию, медицинскую справку и справку об отсутствии судимости.

Замечание о выборе консультанта, если вы проходите весь путь не сами

Этот раздел я внес в текст в последний момент, после выхода статьи «Личный опыт: как потерять 5500 евро на релокации и не релоцироваться».

Я согласен с автором, что любая оплаичваемая работа должна быть видимой. И поэтому решил дать несколько советов тем, кто хочет воспользоваться услугами консалтингового агентства.

Прежде чем воспользоваться услугами консультантов, проверьте:

Профиль компании на LinkedIn и ее портель;

Сколько лет компания работает на рынке;

Есть ли успешные кейсы;

Делится ли компания контактами с теми, кто уже прошел весь процесс Startup Visa;

Кто является экспертом компании;

Когда в вас берут деньги за работу — до или после выполнения обязательств;

Попросите конкретный перечень услуг, который включает описание пакета документов на каждом этапе сервиса.

Мой любимый кейс стартапа, который прошел Startup Visa Canada

Когда я готовил материал к этой статье, мне позвонил еще один наш клиент (проект — платформа для заказа отелей для домашних животных), теперь он уже из Торонто. В январе этого года он въехал в Канаду с женой и тремя детьми, получив статус постоянного жителя по программе Startup Visa.

К сожалению, из-за пандемии его процесс длился более двух лет от момента подачи документов до получения ПМЖ. Он, правда, мог бы въехать и через 2-3 месяца после окончания курса в инкубаторе по ВНЖ — Work Permit (рабочая виза) и развивать свой проект в Канаде. Тогда он бы уже пару лет как жил бы в Канаде.

Однако клиент использовал это время для завершения текущих дел у себя на родине (Кыргызстан), продал недвижимость, прошел еще инкубатор в Эстонии, запустил первые продажи в Канаде и США, в общем, время зря не терял.

На днях поеду знакомиться еще с одной семьей клиента, которая теперь живет в Торонто. Для справки, прожив 3 года из 5 в статусе ПМЖ, он получит гражданство и оформит паспорт и с гордостью покажет его при вьезде в 188 стран мира.

Фото на обложке: Shutterstock / Hannamariah