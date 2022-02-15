5 ошибок, которые совершают рестораторы при выходе на рынок Сочи, и как их избежать

В 2008 году Максим Еременко и его жена открыли в Сочи свой первый ресторан. Сейчас сеть Delmar Family состоит из четырех заведений, имеющих разные концепции, ее оборот в прошлом году достиг 500 млн рублей. Ресторатор рассказал о наиболее распространенных ошибках, которые допускают предприниматели, приезжающие из крупных городов, чтобы заработать на туристах.

После Олимпиады-2014 Сочи превратился в новый крупный туристический центр. И пандемия, закрывшая многие границы, только усилила этот эффект. На Сочи стали обращать внимание предприниматели, желающие заработать на туристическом потоке. Но часто они не учитывают специфику местного рынка, не понимают его особенности и делают ошибки.

Выбор локации

Самая распространенная ошибка столичных коллег, приезжающих в Сочи делать бизнес, — неудачный выбор локации. Они открывают свои заведения в географическом центре города, по привычке полагая, что именно здесь кипит жизнь.

Но для сочинцев центр города — это территория от Морского вокзала до ЦУМа. Иначе говоря, центр Сочи — набережная.

Еще я несколько раз наблюдал, как ребята открываются около железнодорожного вокзала. Для Москвы это и правда была бы хорошая локация. Но для Сочи — не очень. Так что через несколько месяцев они в лучшем случае переезжают ближе к набережной или просто закрываются.

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Чтобы не допустить ошибку в выборе локации, познакомьтесь с местными бизнесменами и пригласите их на чашку кофе.

Кстати, деловые переговоры в Сочи принято проводить именно в ресторанах, а не в офисах. В непринужденной обстановке вам могут рассказать, на каких улицах выше трафик, в каких местах лучше открыть точку.

Меньше город — больше нервов

Многие предприниматели считают, что Сочи — это такая российская Калифорния, куда ты приезжаешь, каждый день окунаешься в море, любуешься пальмами. Они считают, что в маленьком по сравнению с Москвой городе дела будут идти легче и будет больше времени для себя, семьи и здоровья.

Разочарование их настигает довольно быстро. На самом деле в Сочи нужно работать намного больше, чем в Москве, так как людей и, соответственно, потенциальных клиентов здесь на порядок меньше.

Этот факт нужно учитывать в своих планах. Ресторан в центре столицы приносит в 10-20 раз больше прибыли, чем в Сочи. Поэтому предварительно изучите статистику: сколько людей приезжает в город за год, сколько проживает постоянно и так далее.

Сезонность

Еще один фактор, который нужно учитывать в бюджете с самого начала. Вот прямо сейчас, например, мы очень хорошо его ощущаем. Трафик в заведениях общепита и торговли напрямую зависит от сезона и потока туристов.

Если в Москву в любое время года каждый день приезжает и уезжает около 5 млн человек, не считая 20 млн местных жителей, то в Сочи всего 700 тысяч местного населения и 300 тысяч приезжих.

А зимы в Сочи очень дождливые, и местные жители в такую погоду предпочитают сидеть дома. Эту особенность тоже стоит иметь в виду. В других городах плохая погода не так сильно отражается на посещаемости, как в Сочи.

Когда мы были в Красноярске, то заметили, что в самые сильные морозы в ресторанах и барах людей наоборот становится больше. В холод там единственное развлечение для местных — это заведения общепита, поэтому зимой они всегда битком.

Сочинцам же проще заказать доставку на дом.

Так что не стоит полагаться только на цифры, проведите небольшой анализ рынка самостоятельно. Приезжайте в город, понаблюдайте, куда ходят местные и отдыхающие.

Можно походить по заведениям, посмотреть, что в них происходит в будни и выходные, какие люди их посещают, что они заказывают, сколько тратят. Может оказаться, что туристический поток большой, но людей с деньгами не так уж много. И если туристов в городе достаточно, но они питаются исключительно бутербродами из супермаркета, надо сто раз подумать, прежде чем открывать дорогой ресторан.

Логистика

Из-за того, что мы находимся почти на окраине страны, у нас очень часто бывают проблемы с логистикой. Не так давно в Краснодаре выпал снег, и продукты подорожали в два раза. В Москве такого никогда не будет, потому что там много складов, рынков, поставщиков и нет товарного голода.

А с нами такое происходит постоянно в любой сезон. Летом на дороге оползень — и все: была клубника по 200 рублей, а стала по 1200. Это касается не только продуктов, но и, например, запчастей.

Мы имеем постоянные претензии к транспортным компаниям. Они все время привозят что-то сломанное, неработающее. Заказываешь новую мебель — два-три стула обязательно приезжают разбитыми, хотя поставщик все правильно упаковал.

Так происходит, во-первых, из-за плохих дорог, машинам приходится ездить по перевалам. Во-вторых — из-за неквалифицированного персонала. Водителям все равно, в каком состоянии они довезут груз, они не закрепляют его как следует.

Маньяна

Местное население в Сочи вообще не любит работать. Когда я бываю в Москве и заказываю доставку, то приезжает бодрый курьер, прямо «заряженный». Видно, что он хочет сделать 20-30 заказов в день, заработать денег, в нем есть энергия.

У нас же все в традициях карибских курортов. Персонал медлительный, нерасторопный. Люди предпочитают сдавать свое жилье туристам и не работать. У них нет желания увеличить свой доход, чего-то добиться.

Но больше всего меня поражает, что местный менталитет передается тем, кто приезжает в Сочи работать. Я много раз такое наблюдал. Приезжает из столицы заряженный человек, а через 2 месяца он начинает вести себя так, будто приехал отдыхать на Бали. Деньги сразу отходят на второй план, главное — расслабиться. Я уже смирился с этим.

Таким образом, перед тем как открыть бизнес в Сочи:

Познакомьтесь с людьми, которые давно работают на этом рынке. Многие охотно делятся своим опытом. Изучите официальную статистику, но не полагайтесь на нее полностью. Проведите собственное исследование. Имейте в виду, что ваша прибыль будет зависеть от времени года. Некоторые обстоятельства придется принять как данность и морально к ним готовиться. В один момент из-за погоды слетят поставки и поднимутся цены, персонал отправится на пляж вместо работы, а заказанный товар приедет поломанным.

Фото на обложке: Shutterstock / Ambartsumian Valery