Робототехника: бизнес, где надо действовать уже сейчас

Алиса Конюховская, вице-президент Global Robot Cluster и соорганизатор международного форума «Роботы против COVID-19», рассказывает о сегментах огромного рынка робототехники, его трендах и перспективах, а также о том, как можно зарабатывать на умных машинах.

Робототехника в нашей стране до сих пор воспринимается как нечто экзотическое. Однако сотни компаний в России уже строят свой бизнес на роботах.

Сегменты бизнеса и сегменты применения робототехники

Первый и самый очевидный — промышленность. Это роботы, которые используются на производствах: сварочные, покрасочные, роботы для обслуживания станков или конвейеров, обработки металла, контроля качества и т.д.

В сегменте промышленной робототехники есть компании, которые:

производят роботов; производят или поставляют компонентную базу; создают робототехнические комплексы (РТК) и интегрируют их в производство; создают программное обеспечение для роботов; производят сервисное обслуживание (иногда эту функцию на себя берут интеграторы или производители роботов).

Интересно, что сами промышленные роботы — это всего лишь треть от готового робототехнического решения, потому что они не работают сами по себе.

Интеграция – необходимая добавочная стоимость, без которой предприятие не получит желаемого результата. Это отдельный сегмент робототехнического бизнеса — разработать и внедрить РТК.

Это как пошив одежды на заказ, потому что каждое предприятие обладает своими особенностями технологического процесса. В зависимости от задачи робот оснащается периферийным оборудованием — сварочной горелкой, распылителем краски, или захватом

Компания интегратор проектирует РТК, собирает весь комплекс у себя на площадке, программирует, тестирует, потом перевозит РТК на площадку заказчика и осуществляет пуско-наладочные работы, сдает проект.

Иногда предприятия думают, что лучше сэкономить и самостоятельно разработать РТК. Но в данном случае предприятие рискует, что так и не сможет реализовать проект.

Второй большой сегмент рынка — сервисная робототехника. Сюда можно отнести всех роботов, которые используются не на производстве.

Сервисные роботы бывают консьюмерские, то есть для персонального использования, и роботы для бизнеса (профессионального применения). Принципиальное отличие между этими подвидами — требования к цене и качеству.

Для консьюмерского рынка нужно, чтобы устройство было прежде всего недорогим, доступным массовому потребителю (500-1000$), что может идти в ущерб надежности работы. Для бизнеса надежность и качество стоят на первом месте, а значит и стоимость этих машин будет несоизмеримо выше.

Текущее состояние рынка робототехники

Начну с самого сложного сегмента для выхода на рынок и конкуренции. Это производство промышленных роботов. Несмотря на то, что в России есть десяток компаний, пытающихся создавать и продавать своих роботов, фактически рынок уже занят зарубежными производителями, которые на протяжении десятилетий вкладывались в данное направление.

Промышленная робототехника развивается уже 50 лет. За это время зарубежные компании таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай, не только изобрели все возможные формы и виды промышленных роботов, но и успели масштабировать свое производство так, чтобы оптимизировать стоимость изготовления машин.

В России сложности начинаются уже на этапе поиска компонентов, большинство из которых приходится заказывать из-за рубежа.

В отличии от производства, интеграция РТК — этот рынок, который бурно растет в связи с тем, что все большее число предприятий внедряют робототехнические комплексы.

На сегодня у нас низкий уровень роботизации: 6 роботов на 10 000 рабочих, в то время, как за рубежом это 113 на 10 000, а у лидеров, Южной Кореи и Сингапура — порядка 700-800 роботов на 10 000 рабочих (по данным Международной федерации робототехники). Уровень роботизации производств у нас в стране будет расти, и ясно, что спрос на услуги компаний-интеграторов будет увеличиваться.

Рынок сервисных роботов сегодня развивается бурно не только в России, но и во всем мире. В сервисной робототехнике больше разных сегментов — медицина, логистика, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, предприятия общественного питания, отели и т.д.

Здесь тоже будет велика роль интеграторов. Например, одно дело — производить логистических роботов, другое — заниматься переоборудованием и адаптацией складов под работу с робототехническими комплексами.

Иногда производители сервисных роботов на первом этапе стараются сами заниматься интеграцией, это связано со спецификой бизнеса. Например, компания «ЭкзоАтлет» разрабатывает и производит медицинские экзоскелеты.

Работая с реабилитационными центрами, специалисты компании проводят обучение персонала работе с устройствами, чтобы в дальнейшем он сам работал с пациентами. Это можно рассматривать как интеграцию.

Так же и компания «Моторика», производящая протезы для детей и взрослых. Ей разработана целая система адаптации: обученные аниматоры помогают детям постепенно осваивать возможности протезов, чтобы ребенок не воспринимал их как нечто чужеродное и умел использовать каждый день.

Роботы не нужны сами по себе. Нужны робототехнические решения, которые помогают справляться с конкретными задачами. Сегодня, под влиянием растущего спроса, активно развивается рынок образовательной робототехники.

И здесь прослеживается такая же история: есть компании, которые производят оборудование, сами робототехнические наборы, и есть отдельные компании, которые предоставляют образовательные услуги на базе различных готовых образовательных робототехнических наборов.

Мне очень нравится фраза «робототехника — это командный вид спорта», потому что здесь невозможно делать все одному. Слишком много различных элементов, слишком много нужно партнеров, которые могли бы помогать в реализации проектов.

Если компания умеет выстраивать партнерские отношения с клиентами, интеграторами, подрядчиками, то у этой компании может быть намного больше шансов в развитии своего бизнеса в робототехнике.

Как зарабатывать на роботах

Здесь очень важно понимать, что в первую очередь заработать должен заказчик РТК. Если решение не является экономически эффективным и самоокупаемым, то оно никому не нужно.

На сегодня основным заказчиком роботов выступает частный бизнес, хотя и корпорации начинают присматриваться к рынку робототехники, и государственные структуры могут выступать заказчиками РТК.

Разработка роботов является более затратным бизнесом, чем разработка ИТ и софта. Это связано с тем, что для роботов необходимо специфическое аппаратное обеспечение, нужно закупить комплектующие и где-то осуществлять производство. Важно уметь выстраивать бизнес.

Стартаперам без опыта предпринимательства здесь будет нелегко. Чаще всего выстреливают те робопроекты, в которых создатели уже обладают каким-то опытом ведения бизнеса или производства.

При разработке роботов и развития бизнеса в этом сегменте возможно привлечь меры господдержки или инвестиции.

Мы недавно разрабатывали справочник по мерам господдержки для робототехнических компаний и там подробно описали, кто помогает и как. Помимо этого есть деньги бизнес-ангелов и венчурных фондов, которые тоже инвестируют в передовые технологии.

Например, Skolkovo Ventures, Genezis Technology Capital, Fort Ross Ventures, Фонд «Новая Индустрия».

Как войти на рынок робототехники

Важно быть в курсе происходящего на рынке прямо сейчас. Для этого надо следить за новостями и тематическими мероприятиями, такими, как выставки и конференции.

Сейчас во время пандемии все перекочевали в онлайн и стало значительно больше профессионального контента на эту тему. Например, мы с «Робостанцией» и youtube-каналом ProРоботов запустили серию прямых эфиров «Среда роботов», где эксперты рассказывают об индустрии робототехники.

Из недавно прошедших событий — Международный онлайн-форум «Роботы против COVID19», который состоялся 18 и 19 декабря. На нем эксперты со всего мира обсудили, какие технологии необходимы для борьбы с коронавирусом, как роботы и искусственный интеллект помогают в борьбе с COVID-19 в России и за границей.

Это сейчас очень актуально.

Что касается выставок, то перечислю несколько ключевых. В области промышленной робототехники — ИННОПРОМ и МЕТАЛЛООБРАБОТКА, в области пищевого производства — АгроПродМаш, и так далее. Робототехники идут туда, где есть потенциальные клиенты, поэтому надо следить за отраслевыми выставками.

В 2021 году самым большим мероприятием в области робототехники будет International Symposium of Robotics. Он впервые состоится в России и пройдет 6-8 июля в рамках промышленной выставки ИННОПРОМ.