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Volkswagen показал прототип робота для зарядки электромобилей

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Volkswagen Group Components представил прототип мобильного зарядного робота для электрокаров. Его задачей является полностью автономная зарядка автомобилей на стоянках с ограниченным доступом, например, подземных автостоянках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen показал прототип робота для зарядки электромобилей

В Volkswagen отметили, что прототип успешно запущен и сейчас находится в стадии доработки.

Робот оснащен манипулятором, камерой, лазерным сканером и ультразвуковыми датчиками. Он представляет собой передвижной модуль, способный самостоятельно подъехать к электрокару вместе с мобильным аккумулятором.

Робот работает автономно и запускается с помощью приложения, или посредством связи с самим автомобилем. После запуска робот подключает аккумуляторные блоки к припаркованной машине для зарядки. Предполагается, что использовать такого робота можно будет дистанционно, не находясь рядом с машиной.

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Автономный помощник может одновременно перемещать несколько аккумуляторных блоков. Также поддерживается быстрая зарядка постоянным током.

Ранее компания сообщала, что робот сможет доставить в электромобиль суммарную мощность 50 кВт. Отмечалось, что этого будет недостаточно для полной подзарядки большинства электрокаров, но даст большой запас хода для поездки.

Дата выхода робота-зарядки на рынок пока неизвестна. Вместе с тем, в Volkswagen сообщили, что в начале 2021 года должна появиться гибкая зарядная станция. Также испытания проходит настенный блок постоянного тока.

«Создание эффективной инфраструктуры зарядки для будущего — центральная задача, которая бросает вызов всему сектору. Мы разрабатываем решения, которые помогут избежать дорогостоящих самостоятельных мер. Мобильный робот-зарядник и наша универсальная станция быстрой зарядки — лишь два из этих решений», — рассказал гендиректор Volkswagen Group Components Томас Шмалл.

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