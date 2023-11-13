Руководство по фирменному стилю: по каким критериям и функциям можно определить качественный гайдлайн

Говоря простым языком, гайдлайн — это руководство или набор правил по использованию фирменного стиля компании.

Ключевая ценность гайдлайна — он даёт развернутую и понятную инструкцию, как создавать любые материалы для компании так, чтобы они выглядели идентично. То есть и SMM-специалист, и дизайн-подрядчик, и сам клиент могут взять готовый макет и использовать его, например, в соцсетях или отнести для печати в типографию.

Из чего должен состоять качественный гайдлайн?

Любой хороший гайдлайн делится на несколько содержательных глав:

Логотипы. Здесь должны быть его основная и альтернативные версии в разных компоновках и цветовых вариациях: на чёрном фоне и белом, при необходимости на цветном. Также охранное поле логотипа и его минимальные размеры — они чаще всего применяются для печати или на небольших макетах в диджитал-среде. И допустимые и недопустимые варианты наложения на разные цвета. В хороших гайдлайнах в дополнение есть ссылка на материалы — то есть сам файл логотипа в облаке.

Стилеобразующие элементы:

— Это цветовая палитра в нескольких цветовых профилях — RGB (или HEX) для диджитал-среды и CMYK для печати, а также дополнительное цветовое кодирование, например, Pantone, который чаще применяется в печати или RAL, интерьерная краска. В этой части также указываются цветовые соотношения, если они есть в айдентике.

— Шрифты. Они бывают двух видов — основные и альтернативные. Важно, чтобы студия или дизайнер максимально подробно описали, как и в каких случаях использовать разные шрифты, а также, если есть, специфический межстрочный и межбуквенный интервалы. Чем больше шрифтов, тем больше пояснений. Иногда в айдентике появляется альтернативный шрифт — он применяется, когда нельзя использовать основные, например, в офисной документации, где нет возможности установить фирменные шрифты.

— Отдельные элементы айдентики: паттерны, графические элементы, сетка построения, то есть все инструменты, с помощью которых аудитория будет считывать бренд. Здесь должны быть описаны правила, где и как их применять, а также инструкция по созданию чего-то нового.

Эти правила должны не ограничивать, а задавать понятный «ход игры», в рамках которого можно создавать новые макеты, не одинаковые, но идентичные с точки зрения графического образа. Чем лучше по содержанию будет проработана эта глава гайда, тем меньше ресурсов будет уходить на повторное создание таких же макетов.

Правила создания носителей. В этой части гайдлайна должно быть подробное пояснение, как все вышеперечисленные элементы дизайна применить на конкретных носителях. С учётом технических требований разных площадок. Этими носителями могут быть — полиграфия (визитки, бланки, листовки, плакаты), рекламные носители (например, билборды), соцсети (посты, сторис, шапки) и любые другие носители.

Приятный бонус: когда в гайде правила подкреплены файлами, которые можно сразу использовать. Бэст практис для диджитал-носителей — это формат файлов Figma с настроенными автоматизациями.

В каких форматах стоит использовать гайдлайн?

Всего каких-то 2–4 года назад дизайнеры отдавали предпочтение трём форматам гайдлайнов — это PDF, AI (Adobe Illustrator), CorelDRAW. Но со временем, на практике, поняли, что их неудобно использовать по нескольким причинам:

PDF-формат — это тяжеловесный файл, от 600 Мб до 3 Гб, который сложно скачивать, открывать, обновлять и высылать разным исполнителям, потому что это занимает много времени. PDF сложно использовать и трудно в него вникать, особенно не дизайнеру, а клиенту или маркетологу, копирайтеру. Гайдлайн должен быть сделан так, чтобы его хотелось читать, хотелось с ним взаимодействовать и в нём можно было оперативно найти информацию. У AI также много минусов, например, в нём нужно каждый раз создавать макеты с нуля, а ещё там неудобная навигация.

Сегодня всё больше студий отдаёт предпочтение интерактивным диджитал-гайдлайнам. Это Figma-файл со ссылками на все необходимые материалы — макеты и другие элементы фирменного стиля, которые заранее настроены до мелочей, их можно просто брать и использовать. Вот его основные плюсы:

Удобная навигация между разделами, страницами и содержанием. С помощью такого гайдлайна легко искать и читать основные правила работы с разными материалами, например, с фотофильтром. Вовлекающий опыт взаимодействия. С помощью интерактивных элементов в гайдлайне можно переключать цветовые схемы слайдов, отображать построение сетки прямо поверх макета. Это приятное совмещение пользы и интертеймента. Простота обновления. Дизайн — это постоянные тесты и изменения, которые требуется вносить в гайдлайн. С диджитал-файлом это можно делать за минуты. Юзабилити. Диджитал-гайдлайн можно открыть на любом устройстве, и он не весит 3 Гб :)

Некоторые студии даже вывели формулу, по которой гайдлайн включает в себя Figma-пространство, где можно работать удаленно — из браузера или в приложении. Просто устанавливать нужный шрифт и использовать макеты.

Я думаю, что серьёзные изменения в индустрии дизайна начинаются с небольших шагов и с точечного упрощения работы. Когда ты умеешь делать интерактивный и простой в использовании гайдлайн, ты показываешь свой профессионализм и глубину подхода к работе, своё уважение как к клиенту, так и к последующим дизайнерам-подрядчикам. Идти в ногу со временем и создавать такие гайдлайны сейчас — это большой вклад в развитие индустрии.

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