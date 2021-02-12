Самопиар в fashion: что делать, чтобы стать заметным

Если вовремя адаптировать эти изменения под себя, можно преуспеть в самостоятельном продвижении. Как это сделать фотографам, моделям и визажистам на старте карьеры, рассказал Максим Козловский, исполнительный директор A.B.A Group .

В 2021 году индустрия моды и красоты продолжает претерпевать начавшиеся в 2020-ом изменения, пожалуй, самые яркие за последние несколько лет. Вместе с ней меняется и production-рынок: от подиума и журнальных съемок до творческих кампаний брендов.

Поработайте над личным брендом

Личный бренд — важный ресурс для собственного продвижения. Например, Vogue Russia приводит в пример модель Адвоа Абоа, обладательницу награды «Модель года 2017» Британского модного совета, которая известна не только благодаря необычной внешности, но и освещению своей непростой истории борьбы с зависимостями и депрессией.

Теперь важным условием успеха является личная история и собственное мнение. Если вы активны в соцсетях, у вас есть лояльная аудитория, на это точно обратят внимание клиенты.

Инстаграм и другие сети с упором на визуальный контент — отличная площадка для размещения портфолио. Там вы можете показать свои работы, выстроив определенный стиль. Благодаря этому будет проще разобраться, подходите ли вы друг другу с тем, кто предложил вам сотрудничество или кому хотите его предложить.

Продюсеры креативных съемок, отбирающие специалистов через социальные сети, призывают экспериментировать и пробовать разные способы подачи контента. Однако не стоит забывать и про качественное исследование: важно понимать, с какой нишей вы работаете и в каком инфополе находитесь. Чем больше аудитория, тем больше ваша ответственность перед ней.

Продвигайте соцсети

Чем выше ваша активность в соцсетях, тем четче будут настраиваться алгоритмы для большего охвата аудитории.

Чтобы придумывать и распределять контент было проще, стоит воспользоваться рубрикатором — это документ, в котором прописываются типы контента, их соотношение и рубрики. Грамотно написанный рубрикатор в разы упрощает составление контент-плана.

Instagram

Рваные и мутные снимки, коллажи, пленка и естественность. Еще один актуальный тренд — открытие частной жизни: интересные рассказы о себе, тонкостях процесса и сложностях реализации притягивают аудиторию.

Мы снова возвращаемся к очеловечиванию брендов и профессиональных страниц: в моде натуральность, честность и красота. Люди не интересуются глянцем — они интересуются художниками.

TikTok и YouTube

Статичный визуальный контент без труда оживляется. В TikTok можно придумать альтернативные способы подачи вашего портфолио: смешные, интересные сюжеты или просто красивые короткие ролики с презентацией ваших навыков.

На YouTube можно выложить что-то более продолжительное: шоурил, видеовизитку модели или видео про макияж — от обучащих до ASMR-роликов или творческих видео.

Следите за трендами индустрии

Модели

Руководитель британского агентства Models 1 Ханна Джоуит рассказала Vogue Russia о трендах в модельных типажах: «Безусловно, есть определенные модельные параметры, но иметь стройное тело, длинные ноги и симпатичную внешность не достаточно, чтобы стать моделью. Сегодня для успешной карьеры требуется гораздо больше: трудолюбие, приятный характер, жизнерадостность, общительность и готовность в любой момент выйти на работу».

Для определенных проектов рост модели может быть совершенно не важен, а вот необычная внешность будет большим плюсом. Саша Антонова, директор кастинга в агентстве DM Casting, обращает внимание на разнообразие: «Мы в DM всегда старались включать в подбор разные типажи, хотели, чтобы в шоу участвовали представители разных рас.

Сегодня вместе с этим все чаще поднимаются вопросы и комплекции, и гендера. Очень круто, что все больше гендерфлюидных моделей на главных показах, как, например, Джуно Митчелл (Valentino, Marc Jacobs) и Эмили Миллер. Еще несколько лет назад в такое было бы сложно поверить».

Стоит сказать, что тренды на определенный типаж меняются из сезона в сезон: Gucci и Vetements предпочитают типаж ugly, в то время как D&G и Valentino — эльфийскую внешность, а крупные онлайн-ритейлеры для съемок каталогов обращаются к моделям с коммерческой внешностью.

Фотографы

Начинающим фотографам важно обратить внимание на актуальные стили съемки, визуальные концепции и выбор локаций. Тренды в этой области движутся в том же направлении, что и модельная индустрия: в моде естественность, техническое несовершенство и вырванные из реальности сюжеты.

Крупные бренды снимают свои коллекции на пленочные камеры, старые мыльницы, полароиды или гаджеты: от старых айфонов до веб-камер ноутбуков. Больше нет сил притворяться, и аудитория активнее воспринимает естественное отражение человека, его эмоций и тела.

Сюжеты на грани здравого смысла тоже отзываются в современной индустрии моды, однако и здесь важный критерий — отсутствие глянца. Нестандартные типажи и позы, яркие цвета и масштабные задумки помещаются все в те же естественные декорации природы, улицы, интерьера.

Сочетание привычной красоты на контрасте с визуальными искажениями, пересветами, неудачными кадрами и пиксельным изображением — вот, пожалуй, общий тренд на визуал в сфере фото- и видеосъемок.

Многие фотографы используют свои соцсети в качестве портфолио, а во время карантина устраивали онлайн-съемки для желающих по facetime. Это отличный вариант заявить о себе как на широкую публику, так и на представителей индустрии.

Визажисты

Тренды в сфере макияжа — чистая сияющая кожа, макияж без макияжа. Если говорить о креативе, то сейчас можно все: аппликации, блестки, стрелки. Одним словом — провокация.

Так же, как и в фотографии, высоко ценится контрастное сочетание: не отретушированная, реалистичная кожа, но сложный и детализированный образ. Именно такие фотографии больше ценятся в социальных сетях: визажист, который владеет техниками креативного макияжа, более востребован в индустрии, а также может заинтересовать подписчиков небанальным контентом и необычным подходом.

Продумайте портфолио

Удобство и простота при просмотре портфолио является большим плюсом при отборе моделей, фотографов и визажистов для съемок.

Чаще всего у продюсеров нет времени отсматривать большой объем работ, и тут в игру вступают личные социальные сети. Если специалист умеет грамотно себя подать, то его профессиональные успехи скажут сами за себя.

И классическое, и digital-портфолио должно содержать разные варианты работ, актуальные изображения и проекты. При этом не нужно придумывать лишнего и собирать все, что вам не особо интересно — это отразится на качестве.

Научитесь общаться с заказчиками

Лаконичные и сегментированные письма облегчат задачу получателю. Такие тексты строятся по классическим правилам деловой переписки: необходимо указать имя, если вы модель — параметры и возраст, уточнить, где территориально работаете, есть ли у вас возможность временных переездов для проектов.

Обязательно прикрепите свое портфолио и ссылки на социальные сети, которые могут его дополнить. Если речь идет об отзыве на конкретную вакансию, уточните ваши ожидания по условиям работы.

Важный момент — в любой коммуникации, независимо от того, с какой стороны поступил запрос, нужно уточнить детали как законодательные и процессуальные, так и творческие. В некоторых ситуациях у собеседника может быть недостаточно знаний об индустрии, и во избежание недопониманий проговорите нюансы.

Проявите себя на площадке

Главное — будьте собой! Важно не нервничать и вести себя естественно. Своей энергетикой, легкостью и внимательностью вы можете сильно помочь процессу, завести новые важные знакомства или укрепить уверенность в вашем профессионализме у знакомых коллег.

Обратите внимание, что на площадке каждый занимается конкретным делом. Чтобы все работало эффективно, важно точно знать, что вы уверены в своих задачах и понимаете, что от вас требуется.

Трудолюбие и готовность к работе помогут прийти к большим результатам. Например, ассистирование — это полезный способ завести новые знакомства, понять специфику работы и набрать новые навыки.

Первые съемки помогут набраться смелости и начать проявлять себя. Для реализации уже готовых идей есть TFP — это взаимовыгодный процесс, когда расходы делятся на всех участников творческой команды, но при этом услуги участников не оплачиваются.

Это возможность протестировать свои творческие задумки, начать экспериментировать, разобраться в стилях, концепциях и вариантах съемок. Такой способ реализации и практики полезен и моделям, и фотографам, и визажистам.

Чек-лист

Создайте личный бренд. Проанализируйте аккаунты конкурентов и ваших коллег по индустрии, найдите те черты, которые вам нравятся и аккуратно внедряйте их в ваши аккаунты. Делитесь полезной информацией, рассказывайте о своих интересах. Следуйте трендам в вашей индустрии. Следите за новыми течениями и оперативно внедряйте их в свою профессиональную деятельность, а также в социальные сети. Показывайте аудитории и потенциальным заказчикам, что вы не только профессионал своего дела, но и эксперт, который следует и задает новую планку. Составьте портфолио и обновляйте его. Портфолио — ваше профессиональное лицо. Развивайте soft skills. Работа в индустрии production предполагает навык грамотного делового общения. Продумайте альтернативные способы продвижения. В 2021 году основной социальной сетью для деятелей сферы моды остается Instagram, однако сейчас популярность набирают и другие: TikTok и YouTube. При правильном продвижении вы сможете добиться быстрого успеха. Участвуйте в TFP-съемках и неоплачиваемых проектах. Так вы сможете приобрести необходимый опыт и наработать портфолио.

Фото на обложке: Zamurovic Brothers/Shutterstock.com